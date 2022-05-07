Після війни проти України Росії знадобиться значний час і кошти, щоб відновити свої збройні сили, - Міноборони Британії
Агресія проти України завдає великої шкоди деяким із найбільш боєздатних підрозділів та передовим можливостям армії Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Tвіттері.
"Агресія проти України завдає великої шкоди деяким із найбільш боєздатних підрозділів і передовим можливостям Росії. Після цієї агресії Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили", – заявили у відомстві.
У Міноборони додали, що замінити модернізовану та вдосконалену техніку буде особливо складно через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.
Зазначається, що українські солдати знищили в боях щонайменше один танк типу Т-90М, найсучасніший російський танк.
"Т-90М був представлений у 2016 році і включає в себе покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації. Близько 100 танків Т-90М нині перебувають на озброєнні серед найкраще оснащених російських підрозділів, у тому числі тих, що воюють в Україні", – заявили у відомстві.
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Епіграма на спомин про загиблий в Україні «рассейський генералітет»:
«Четыре генерала труп его несли, а тридцать три сержанта портки его трясли!»
та тільки рашка більш нічого не вміє (хоча "вміє" до її теперішніх "перемог" теж умовне)))))
добре вміє брехати, красти, марадьорити, насилувати.... де ж ще примінити ці вміння???
(та хіба то наше діло?... хай вчаться землю обробляти...)
Цікаво, а хто ж дозволить це відновлення? Хіба що Пісюаніст з Дерьмаком, якого останнім часом настирливо рекламують на "Цензорі". Що не день, то Зеленський то, Зеленський інше... Він всьго навсього наймит, якого найняли виконувати певну роботу. До сих пір загальний звіт по цьому- кепсько! Актор розмовного жанру по освіті,світопогляду та інших якостях просто НЕ В СТАНІ планувати військову боротьбу з Ордою. Я не кажу вже просумнівні майнові інтереси цієї гоп-компанії в Московії. Одног питання з прокатом "Сватів" вистачить, а там ще в тіні гнида Коломойська шурхотить...