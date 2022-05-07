Після війни проти України Росії знадобиться значний час і кошти, щоб відновити свої збройні сили, - Міноборони Британії

Агресія проти України завдає великої шкоди деяким із найбільш боєздатних підрозділів та передовим можливостям армії Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Tвіттері.

"Агресія проти України завдає великої шкоди деяким із найбільш боєздатних підрозділів і передовим можливостям Росії. Після цієї агресії Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили", – заявили у відомстві.

У Міноборони додали, що замінити модернізовану та вдосконалену техніку буде особливо складно через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.

Зазначається, що українські солдати знищили в боях щонайменше один танк типу Т-90М, найсучасніший російський танк.

"Т-90М був представлений у 2016 році і включає в себе покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації. Близько 100 танків Т-90М нині перебувають на озброєнні серед найкраще оснащених російських підрозділів, у тому числі тих, що воюють в Україні", – заявили у відомстві.

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