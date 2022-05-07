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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Після війни проти України Росії знадобиться значний час і кошти, щоб відновити свої збройні сили, - Міноборони Британії

нацгвардія,техніка

Агресія проти України завдає великої шкоди деяким із найбільш боєздатних підрозділів та передовим можливостям армії Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Tвіттері.

"Агресія проти України завдає великої шкоди деяким із найбільш боєздатних підрозділів і передовим можливостям Росії. Після цієї агресії Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили", – заявили у відомстві.

У Міноборони додали, що замінити модернізовану та вдосконалену техніку буде особливо складно через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.

Зазначається, що українські солдати знищили в боях щонайменше один танк типу Т-90М, найсучасніший російський танк.

"Т-90М був представлений у 2016 році і включає в себе покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації. Близько 100 танків Т-90М нині перебувають на озброєнні серед найкраще оснащених російських підрозділів, у тому числі тих, що воюють в Україні", – заявили у відомстві.

Також читайте: Спротив захиснків "Азовсталі" руйнує плани РФ на південному Донбасі, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17816) Велика Британія (5661)


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Топ коментарі
+28
є надія що після цієї війни не буде Рашки
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07.05.2022 10:52 Відповісти
+21
Є надія на те, що у рашки більше не буде армії після остаточної поразки у цій війні.
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07.05.2022 10:46 Відповісти
+16
вот так а не иначе !!! они тоже прибыли... парада в Киеве хотели...)))))

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07.05.2022 11:18 Відповісти
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Є надія на те, що у рашки більше не буде армії після остаточної поразки у цій війні.
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07.05.2022 10:46 Відповісти
є надія що після цієї війни не буде Рашки
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07.05.2022 10:52 Відповісти
Вот так и не иначе: "Секретарь генсовета путинской партии «Единой России» Андрей Турчак прибыл во временно оккупированный Херсон и заявил, что «Россия здесь навсегда».
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07.05.2022 10:52 Відповісти
Та піх¥й що там вони заявляють.
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07.05.2022 10:53 Відповісти
Гітлер теж про "тисячолітній рейх" казав!

Епіграма на спомин про загиблий в Україні «рассейський генералітет»:
«Четыре генерала труп его несли, а тридцать три сержанта портки его трясли!»
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07.05.2022 10:54 Відповісти
пи*діти - не мішки носити)
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07.05.2022 10:54 Відповісти
«Россия здесь навсегда» два метра в глибині землі
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07.05.2022 10:55 Відповісти
Якийсь москаль казав до нашої жінки-привыкайте-мы здесь надолго,вона відповіла-що дехто навсегда)Так шо навсегда їм тільки смерть в Україні
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07.05.2022 11:11 Відповісти
вот так а не иначе !!! они тоже прибыли... парада в Киеве хотели...)))))

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07.05.2022 11:18 Відповісти
Перші два це ті, хто прилетів рятувати збитого льотчика під Харковим. Їм тоді добряче пики натовкли. Всі були закривавлені.

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07.05.2022 13:11 Відповісти
який кошт? кошт в тому що "баби нових нарожают"м'ясо на убой
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07.05.2022 10:53 Відповісти
Коллективный Запад сам же и восстановит армию московии. Будут закупать газ и нефть в мегаобъёмах, ещё больше, чем до войны и платить за это сотни миллиардов долларов. Запад не способен учиться на ошибках и не делает исторических выводов.
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07.05.2022 10:54 Відповісти
українці ,обравши фігляра у 19 році, зовсім інша справа
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07.05.2022 11:24 Відповісти
Саме так. Навіть дурні вчаться на власних помилках, але не ми. Як і цей дописувач Алекс - голоснув за Галабародьку, потім втік у Польщу і звідти тепер і на Захід лайна накидує. Типовий зєлєбоб.
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07.05.2022 11:39 Відповісти
Кошти в них будуть. Як тільки пітуна замінить небутерброд, всі шольци, макарони і орбани почнуть скиглити про зняття всіх санкцій
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07.05.2022 10:55 Відповісти
Після війни РФ буде заборонено мати армію.
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07.05.2022 11:03 Відповісти
добре б було...
та тільки рашка більш нічого не вміє (хоча "вміє" до її теперішніх "перемог" теж умовне)))))
добре вміє брехати, красти, марадьорити, насилувати.... де ж ще примінити ці вміння???
(та хіба то наше діло?... хай вчаться землю обробляти...)
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07.05.2022 11:22 Відповісти
Ниче, Германия поможет деньгами за газ, а Франция оптику в обход санкций продаст, не в первой! Гроши понад усе.
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07.05.2022 11:04 Відповісти
осковии уже ничего не понадрбится ибо ее недоимперии больше не будет. проект росси закрывается
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07.05.2022 11:15 Відповісти
В інтересах Заходу розщепити кацапську московію на масу незалежних держав без ЯЗ. Той же газ з нафтою можна купувати і у Ямалської республіки.
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07.05.2022 11:17 Відповісти
Треба щоб була Надія на утворення 25-ти країн на землях паРашії!, а так це знову повториться через 10-25-50 років!
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07.05.2022 11:26 Відповісти
Якщо, колективний захід вирішить, що бидло в лаптях має бути в стойлі і переорієнтується на інших постачальників ресурсів, (технічно це можливо, хоч і для деяких країн це не миттєво), для кацапів почнуться дуже складні часи. Єдине, чи будуть достатньо наполегливі лідери заходу США, Британія, щоб наполягати на цьому для таких як шольц.
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07.05.2022 11:26 Відповісти
ЕСЛИ ОТ ПАРАШИ ЧТО ТО ОСТАНЕТСЯ,НАДО БУДЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАВАТЬ ЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. РОЛЬ ПАРАШИ,ОСТАВАТЬСЯ СЫРЬЕВЫМ ПРИДАТКОМ МИРА
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07.05.2022 11:48 Відповісти
Після цієї війни ніякої росії не має бути взагалі.
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07.05.2022 12:22 Відповісти
******? После войны, если Россия сумеет сохранить государственность, ей должно быть запрещено иметь армию и флот!
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07.05.2022 12:39 Відповісти
Неправильно. После войны паРаша вообще должна быть вышвырнута из цивилизованного мира, без какой-либо возможности что либо "восстановить". Иначе, через лет 10-15 опять отожрется и полезет, если не на Украину, то на другие, более слабые страны. Неужели еще не дошло, что рядом с вами - просто бешеное чудовище?
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07.05.2022 13:28 Відповісти
світова спільнота була би ...обнута(буква й пропущена)на всю голову, дозволивши світовому рашистському терористу і вбивцю ,знову мати озброєння, котре б в майбутньому могло бути використане рашистом для нових війн і терору.
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07.05.2022 13:34 Відповісти
Міноборони Британії помиляється. Після війни в Україні усім державам колишньої рФ буде заборонено мати військові сили.
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07.05.2022 14:30 Відповісти
НЕОБХОДИМО избавить от этих танков россию. СЛАВА ВСУ!
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07.05.2022 14:32 Відповісти
"Агресія проти України завдає великої шкоди деяким із найбільш боєздатних підрозділів і передовим можливостям Росії. Після цієї агресії Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили", - заявили у відомстві. Джерело:
Цікаво, а хто ж дозволить це відновлення? Хіба що Пісюаніст з Дерьмаком, якого останнім часом настирливо рекламують на "Цензорі". Що не день, то Зеленський то, Зеленський інше... Він всьго навсього наймит, якого найняли виконувати певну роботу. До сих пір загальний звіт по цьому- кепсько! Актор розмовного жанру по освіті,світопогляду та інших якостях просто НЕ В СТАНІ планувати військову боротьбу з Ордою. Я не кажу вже просумнівні майнові інтереси цієї гоп-компанії в Московії. Одног питання з прокатом "Сватів" вистачить, а там ще в тіні гнида Коломойська шурхотить...
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07.05.2022 14:38 Відповісти
 
 