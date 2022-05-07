Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25,1 тис. осіб, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 1 122 танки і 2 713 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 травня втрати особового складу противника становлять близько 25,1 тис. осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1122 (+12) од,

бойових броньованих машин - 2713 (+27) од,

артилерійських систем - 509 (+7) од,

РСЗВ - 172 (+1) од,

засоби ППО - 84 (+1) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,

кораблі /катери - 11 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).

Спеціальна техніка - 38 (+0).

Крилаті ракети - 90 (+0).

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"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зазначають у Генштабі ЗСУ.