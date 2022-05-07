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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25,1 тис. осіб, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 1 122 танки і 2 713 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 травня втрати особового складу противника становлять близько 25,1 тис. осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1122 (+12) од,

бойових броньованих машин - 2713 (+27) од,

артилерійських систем  - 509 (+7) од,

РСЗВ  - 172 (+1) од,

засоби ППО - 84 (+1) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,

кораблі /катери - 11 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).

Спеціальна техніка  - 38 (+0).

Крилаті ракети - 90 (+0).

Також читайте: ЗСУ вже ліквідували мінімум 10 російських генералів, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25,1 тис. осіб, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 1 122 танки і 2 713 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17816) Генштаб ЗС (6767) знищення (7551) техніка (1849) втрати (4444)


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Топ коментарі
+16
Ждём 200-й самолёт с его 200-м экипажем.
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07.05.2022 11:09 Відповісти
+15
С ЧЕТВЕРТАЧКОМ вас, гниды сруские.
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07.05.2022 11:07 Відповісти
+5
таки вы создайоте интригу
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07.05.2022 11:16 Відповісти
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С ЧЕТВЕРТАЧКОМ вас, гниды сруские.
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07.05.2022 11:07 Відповісти
Ждём 200-й самолёт с его 200-м экипажем.
показати весь коментар
07.05.2022 11:09 Відповісти
таки вы создайоте интригу
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07.05.2022 11:16 Відповісти
Таки да.
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07.05.2022 12:19 Відповісти
Скоро скоро юбилейный!
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07.05.2022 11:11 Відповісти
минус 1 катер возле Змеиного
http://www.youtube.com/watch?v=Dv_gQA6o22U&t=127s
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07.05.2022 11:15 Відповісти
не пей из копытца - козлёночком станешь (с)
Хотя может и нет смысла предупреждать...
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07.05.2022 12:12 Відповісти
Судить по количеству зажмуренного мяса нет смысла. Мы не знаем, сколько из них мобилизованных днровцев. А они никак не влияют на итоговый расклад сил. Самое главное - это техника.
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07.05.2022 11:19 Відповісти
в *********** уже мужиков мало, а те кто в даунецке еще остались, прячутся от петушилинских военкоматов
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07.05.2022 11:24 Відповісти
на Херсонщині ще вдосталь мужиків, і по півдню Запорізької - також... Погонять їх касапи своїми заградотрядами на наші окопи....
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07.05.2022 12:06 Відповісти
Якщо вони наші, то повернуть зброю проти тих хто їх гонить, а ми підтримаємо !
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07.05.2022 13:13 Відповісти
А як же "макаров"?
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07.05.2022 11:28 Відповісти
Він якраз одинадцятий.
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07.05.2022 11:31 Відповісти
Ніяк 200-й літак не хоче падати, але сьогодні завтра він впаде.
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07.05.2022 11:31 Відповісти
на день перемоги!!!!!!
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07.05.2022 12:33 Відповісти
Слава Богу и ЗСУ! Этой ночью наши выдавили рашистов из Циркунов, Русских Тишек и Липцев! Это север Харькова, и это стратегические села, из них Харьков обстреливался с 24 -го февраля. Это реально перелом в борьбе за Харьков!
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07.05.2022 11:44 Відповісти
Ну вот, скоро обитатели Наумовки, Журавлёвки, Лозового и прочих приграничных деревень ощутят прелесть прифронтовой жизни. Если будут пускать в свой палисадник хакасских миномётчиков и калмыцких артиллеристов, то с избой можно попрощаться.
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07.05.2022 12:23 Відповісти
Вот так рашики и палятся. Сам догадаешься на чем?
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07.05.2022 12:30 Відповісти
Ти угнєтаєшь єго за Русскій язик!
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07.05.2022 13:05 Відповісти
100%
Очень грамотно написал, я бы даже сказал излишне
Ещё и слова какие - изба
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07.05.2022 13:12 Відповісти
А что не так? Наумовка, Журавлёвка, Лозовое - это кацапия (хотя раньше была Украина), а там деревни и избы.
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07.05.2022 15:27 Відповісти
мочать хлопці із заходу України ! Слава героям !
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07.05.2022 13:21 Відповісти
Мочать українці москалів, не треба того розподілу.
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07.05.2022 14:12 Відповісти
Надо не выдавливать, а уничтожать, и входить на территорию, когда в тепловизоре не видно ни одного орка, только так!
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07.05.2022 15:09 Відповісти
а що у нас?
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07.05.2022 12:34 Відповісти
25 тисяч дохлих русскіх свинособак... Чимала цифра, чи ні? Додамо подранків, це зазвичай двічі від вбитих. 25 + 50 = 75! А це вже щось! Якщо взяти що на початок війни армія орків була 170 000, то майже кожен другий русскій окупант-чікатіла нейтралізований! ЦЕ ДУЖЕ ГАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ! Українці найефективніші!

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07.05.2022 13:18 Відповісти
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07.05.2022 14:25 Відповісти
Ага Хведя, дують, дують. Насправді ви вже взяли Київ... чи таки взяли за щоку?
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07.05.2022 20:04 Відповісти
 
 