Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25,1 тис. осіб, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 1 122 танки і 2 713 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 травня втрати особового складу противника становлять близько 25,1 тис. осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1122 (+12) од,
бойових броньованих машин - 2713 (+27) од,
артилерійських систем - 509 (+7) од,
РСЗВ - 172 (+1) од,
засоби ППО - 84 (+1) од,
літаків - 199 (+0) од,
гелікоптерів - 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,
кораблі /катери - 11 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).
Спеціальна техніка - 38 (+0).
Крилаті ракети - 90 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зазначають у Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
http://www.youtube.com/watch?v=Dv_gQA6o22U&t=127s
Хотя может и нет смысла предупреждать...
Очень грамотно написал, я бы даже сказал излишне
Ещё и слова какие - изба