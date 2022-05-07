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Кофту Зеленського продали за £90 тис. на аукціоні в Лондоні, - The Telegraph

джонсон,зеленський

Відому флісову кофту кольору хакі президента України Володимира Зеленського продали за £90 тис. у Лондоні на аукціоні. Ці кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.

Про це пише британське видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Стартова ціна була майже вдвічі меншою – £50 тис.

На початку аукціону перед його учасниками виступив прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. Він назвав стартову ціну надто низькою та закликав учасників "витрачати більше".

Також перед учасниками аукціону виступив Зеленський. Він говорив про візит "хороброго Бориса" до Києва 9 квітня – у такій флісці, як було продано на аукціоні, Зеленський зустрів Джонсона в українській столиці.

Також читайте: Джонсон закликав Макрона утриматися від "будь-яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують брехливу версію Кремля про вторгнення"

Також на аукціон було виставлено екскурсію Києвом у супроводі мера міста Віталія Кличка та інші лоти, зокрема глечик із півником, який Джонсону подарували під час прогулянки столицею.

Автор: 

аукціон (1431) Велика Британія (5661) Зеленський Володимир (24332) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+42
Клоун может лишь продать для украинцев лишь свои казенные обноски. Своих личных денег для украинцев мультимиллионер Боневтик не дал ни копейки.
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07.05.2022 11:33 Відповісти
+31
Шляпа недонапольйона піде аж бігом.
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07.05.2022 11:28 Відповісти
+31
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07.05.2022 11:37 Відповісти
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І хто ж щасливий володар ?
Може ще зеліне спіднє за хороші гроші розійдеться?
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07.05.2022 11:18 Відповісти
та купила Люся, або подоляк за кошти платників податків. А коли буде аукціон по продажі 4-х повісток "я не втік", коли він косив від армії?
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07.05.2022 11:19 Відповісти
Шляпа недонапольйона піде аж бігом.
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07.05.2022 11:28 Відповісти
Деньги пойдут на помощь украинцам, а тебе лишь бы позубоскалить
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07.05.2022 11:28 Відповісти
Клоун может лишь продать для украинцев лишь свои казенные обноски. Своих личных денег для украинцев мультимиллионер Боневтик не дал ни копейки.
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07.05.2022 11:33 Відповісти
Зеленський за цей час хоч щось дав від себе?
Ніх*я,він тільки брав від держави, а це зарплата, резиденція (користується по повній, навіть спеціально квартиру продав), турпоїздки (до Буковеля, Оману, ЄС) . Навіть доходи від продажу свого лайна в Мордор осідають в офшорах. Тут якось піаритись і нічим особливо, зате кожен туалет і пісочницю збудовані в Україні табличками "велике крадівництво" пов'язує з собою наш "меценат", бо піаритись за кошти платників податків значно приємніше і зовсім не накладно)
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07.05.2022 11:59 Відповісти
Ложь такая, сейчас все помогают
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07.05.2022 12:56 Відповісти
если зеблан тупой - то сиди молча, не воняй людям...
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07.05.2022 13:39 Відповісти
А за скільки вони Україну продали? Бо кацапи (коли зайшли на Полісся) прямо казали місцевим - (Звоните своим сыновьям в армии - пусть сдаются! З "вашими" ("блазенятами") всё договорено!" І я цьому вірю - інакше чого-б "Блазень" з "блазенятами" верещав до останнього "не нагнітайте паніки" Чому замість посилення мінування виходів з Криму на материк міни познімали та не замінували мости Навіщо "Сагайдачного" затопили Чому не давали гроші на виробництво зброї Чому не наробили лісових завалів та не наставили мін вздовж кордону на Поліссі І ще багато чого іншого що "випливе" згодом!
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07.05.2022 12:05 Відповісти


тільки чи настане те "згодом"?
моя думка не настане - бо нарід дуже "мудрий" ...
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07.05.2022 13:41 Відповісти
Так і є
Тому захід і не давав важку зброю бо бачив що купка бігає по «перемовинах»з третього дня війни та знали хто такий Єрмак та знали що вони нічого для країни не робили щоб підготуватись до захисту але ж захід їм казав про війну .Розмінували так ще рік потому,Єрмак поспішав,але д навіть не замінували знову коли вже знали що Рашка нападе.Звичайно злити хотіли Україну.Алк ж ніочикувано ні для кого ЗСУ вдарило по зубах Рашку.Ось зелені зараз грають патріотів .Та зброя йде. Од вони зараз пливуть туди куди ЗСУ їх штовхає.Зеля в пастку попав з Єрмаком.Але ж вони злочинці та повинні відповісти
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07.05.2022 14:06 Відповісти
У Зели полно дорогой недвижимости за границей и миллионы в овшорах но что бы помочь армии он продает свою поношеную кофту,большое дело сделал президент , давайте все на него молиться.
Теперь это грандиозное событее Мосейчук будет обсуждать на всех шоу
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07.05.2022 13:53 Відповісти
Сомневаюсь. Да, что там сомневаюсь, я просто уверен, что нет.
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07.05.2022 13:56 Відповісти
Ви мали на увазі укгаїнця Коломойського? Не потрібно всіх тримати за дурнів, піаритися на продажі чогось на тисячу, а з бюджету просто віддати укгаїнцю сотню мільярдів. Різницю вловили?
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07.05.2022 20:31 Відповісти
Чого тільки спіднє,оптом ,хотя,український народ може зробити з нього щось путнє,якщо прибере няньок
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07.05.2022 11:35 Відповісти
а труселя?!
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07.05.2022 11:19 Відповісти
Ні...не придатні до продажу...
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07.05.2022 11:23 Відповісти
Год у Зели очень стремный был труселя очень пострадали😂
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07.05.2022 13:56 Відповісти
треба ще уклонiста на продаж виставити.
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07.05.2022 11:20 Відповісти
Тут тоже ботов уклонистов полный сайт.
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07.05.2022 11:33 Відповісти
Но не каждый уклонист **********.
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07.05.2022 12:38 Відповісти
Справжній кожух з барського плеча.
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07.05.2022 11:20 Відповісти
пля...в чому ж він тепер ходити буде?Хоч попрали перед аукціоном?
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07.05.2022 11:21 Відповісти
Можуть зразок ДНК взяти...
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07.05.2022 11:22 Відповісти
І клонують собі власного Зеленського...
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07.05.2022 11:29 Відповісти
😁😂
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07.05.2022 19:09 Відповісти
а тому, ймовірність, що була продана копія, дуже висока
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07.05.2022 11:30 Відповісти
дивні часи
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07.05.2022 11:25 Відповісти
Маразм "цивілізованого світу"...
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07.05.2022 11:26 Відповісти
????????????????????????????????
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07.05.2022 11:26 Відповісти
А бритву продали ще на початку війни...
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07.05.2022 11:27 Відповісти
та сам в ломбард сдав )))) небуло часу викупити ))))
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07.05.2022 11:34 Відповісти
А хде каломийській?
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07.05.2022 11:30 Відповісти
Керує.
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07.05.2022 12:36 Відповісти
мародёрит на автозаправках!
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07.05.2022 13:55 Відповісти
повний пздєц
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07.05.2022 11:31 Відповісти
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07.05.2022 11:32 Відповісти
Ти ще зверни увагу яку "Блазень" дотримує "зону безпеки" Боїться мабуть щоб нагороджуваний йому в пику не врізав! Якби рука у нього була метрів три то він-би з трьох метрів нагороду подавав (Про "зону безпеки" читай у Алана Піза "Мова рухів тіла" Дуже цікава книжечка для психологів що займаються "невербальним спілкуванням" )
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07.05.2022 12:12 Відповісти
Правда ваша.
Если оно от громкого внезапного звука обосралось и упало на стол, то перед реальными воинами у него наверно вообще паника.
Боягуз просто фееричный.
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07.05.2022 12:44 Відповісти
Тому що він не довіряє армії.
Лише охоронцям Бені.
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07.05.2022 14:03 Відповісти
я там був. Копія бородянського півника пішла за 30 тис, а штампи з підписом чувака що послав корабєль за 25тис. зараз до України шалена повага. На аукціон що зібрали за два тиждня приїхав і премєр і головна опозиція і всі хто там мав або міг би бути. Україною цікавляться. Більшість біженців, яких приймають в Англіі живуть у багатих людей, бо в більшості "пустючий будиночок або квартирка" є тільки в таких. Це дуже круті звязки і звязки на покоління. В нас шанс стати зовсім іншими який країни отримують раз в тисячу років.
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07.05.2022 11:33 Відповісти
Ок. Можеш називати мене "порохоботом". Якщо даш відповідь на два питання:

1. Про що ця світлина? Про дійсно важливу подію (аукціон) чи про фліску Боневтіка?
2. Що Боневтік зробив для армії? Чим допоміг особисто? принаймні, як сприяв її розвитку протягом трьох років?
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07.05.2022 12:09 Відповісти
А за скільки вони Україну продали? Бо кацапи (коли зайшли на Полісся) прямо казали місцевим - (Звоните своим сыновьям в армии - пусть сдаются! С "вашими" ("блазенятами") всё договорено!" І я цьому вірю - інакше чого-б "Блазень" з "блазенятами" верещав до останнього "не нагнітайте паніки" Чому замість посилення мінування виходів з Криму на материк міни познімали та не замінували мости Навіщо "Сагайдачного" затопили Чому не давали гроші на виробництво зброї Чому не наробили лісових завалів та не наставили мін вздовж кордону на Поліссі (там доріг небагато - зате повно боліт і лісових масивів) І ще багато чого іншого що "випливе" згодом!
Ще одна штучка "цікава" - "Блазень" піарився на всьому - чому-завгодно! Але ні разу не зустрів ні одного літака зі зброєю яку поставляли наші союзники А про що це говорить? Відповідь проста: "Ребята русские - я тут "не при делах!" Это нам её навязывают!"

Так що стосовно "гнилозубих порохоботів" - прикуси язичка!
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07.05.2022 12:21 Відповісти
5 миллионов гривен - такова итоговая сумма, за которую на ProZorro ушли с молотка почтовые марки «Русский военный корабель, иди…!» и конверты со спецпогашением с подписями автора фразы Романа Грибова и генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского.

https://topgir.com.ua/komplekt-marok-russkij-*******-korabl-v-konvertah-s-avtografom-prodali-po-czene-majbaha/
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07.05.2022 12:03 Відповісти
Без каракуль смілянського марки та конверти продались би дорожче.
Ще один зепопсюк.
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07.05.2022 15:25 Відповісти
А немає в продажі чи аукціоні указ Президента про звільнення захисників Маріуполя? Я чомусь впевнений, що він такий є, тільки цікаво, хто буде основною силою цієї спецоперації "95-й квартал" чи "95 -та бригада". Я думаю, що все-таки "95 квартал" під ********* двох найвидатнішіх політиків 21 століття єлдака і абдристовича.
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07.05.2022 11:33 Відповісти
Ти на Бориса бочку не коти. Це від тебе постійний запах, як від старого козла, кацап.
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07.05.2022 11:39 Відповісти
😎 "Судячі з шоколадок і пряників з мордами Зе та Люсі - ліпецьку хвабрику викупив Подоляк !!!"
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07.05.2022 11:35 Відповісти
а обісрані труси по чому продали?
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07.05.2022 11:36 Відповісти
Их оставили для Зеленых избирателей, они за это с большой благодарностью будут лайкать видосики
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07.05.2022 14:57 Відповісти
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07.05.2022 11:37 Відповісти
Того и гляди скомуниздит Британия нашего Зэ на Туманный Альбион...с зарплатой Триллион фунтов стерлингов...сделают нас сиротами...
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07.05.2022 11:41 Відповісти
внизу для бубочки написано

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07.05.2022 11:44 Відповісти
о, хорошо! Ленке как раз новая сумочка нужна!
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07.05.2022 11:45 Відповісти
"Тут постає одне питаннєчко цікаве -

Як людям всім навкола краще показати,

Що ти дебіл, а головне, щоб це яскраве

В натовпі людському мало б виглядати..."
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07.05.2022 11:46 Відповісти
Який трэш.
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07.05.2022 21:24 Відповісти
лучше шкуру коломойского продать.
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07.05.2022 11:55 Відповісти
Не мішало б якось, і єрмака з його арахаміями, подоляками нахір продати ...
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07.05.2022 12:02 Відповісти
Пользуясь моментом Ленка продаст военные труселя Зэ.... ничего личного...только бизнес...
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07.05.2022 12:13 Відповісти
А носки ? Тактические боевые носки ?
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07.05.2022 12:15 Відповісти
рояль виставіть на якому членограй членограяв...
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07.05.2022 12:21 Відповісти
Там на клавишах перхоть осталась. Аутентичная.
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07.05.2022 12:29 Відповісти
Спробуйте Зеленського продати, а раптом пощастить?
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07.05.2022 12:56 Відповісти
Св'ятиня, блд. А труси?
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07.05.2022 12:56 Відповісти
Ну как всегда, чуть попустило - начинаем сраться. Та хер с ними, с Зеленским, Порошенко и т.д. Вот кацапов выгоним - тогда и разберемся, сейчас Зелины обращения к разным странам дают нам оружие и возможность держаться!
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07.05.2022 12:57 Відповісти
это да. Похоже еще две каденции Зеленского легко сможем продержаться.
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07.05.2022 13:13 Відповісти
в "сранні" народжується істина.
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07.05.2022 13:18 Відповісти
- Куме! А Вам відомо, чого "Боневтік" так міцно сидить у кріслі Президента і кожен день виступає з патріотичними промовами?
- Знаю! Бо йому патріоти українські яйця до крісла покрівельними цвяхами прибили і кінці позагинали!
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07.05.2022 13:55 Відповісти
Нам дают оружие потому ,что наши солдаты лучшие в мире и только благодаря им запад поверил в победу Украины
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07.05.2022 15:00 Відповісти
Капєць новина, хай свою нирку продасть за 1 000 000 000 000 000 000 000 налогі в казну.
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07.05.2022 13:02 Відповісти
Это самая ранняя предвыборная кампания, которую мы увидим з полсотни лет... Ну, кто выживет, конечно... Нанятые Срулик Эйнхорн и Офер Голан своё дело знают - Вучич может подтвердить. Но и услуги дорого стоят - продажей флисок её не покроешь, даже если ими в ВСУ торговать. Приходится еще всякие роялти-шмоялти за показы "сватов" в воронежах и липецках тратить.

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07.05.2022 13:10 Відповісти
Продали ??? ха ха... навіщо? і даремно не потрібно, і навіть підлогу мити було б гидко
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07.05.2022 13:50 Відповісти
Плешивый и беззубый квартальный утырок кошевой
тоже выставил на продажу.
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07.05.2022 13:58 Відповісти
Мабуть Бєня купив мокру кофту ЗЄ через падставноє літсо, щоб підняти велич найвеличнішому.
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07.05.2022 14:11 Відповісти
от би ще покидька зе продати на аукціоні, а на виручені гроші купити 73 дупоголовим курячого мозку.
Нобелевський лауреат (дуже хоче), дурень і покидьок (вже є) та по сумісництву, бібабо!
Купуйте, унікальний екземпляр - не має жодної позитивної риси.
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07.05.2022 14:27 Відповісти
Лучше бы продали Боневтика, дерьмака и Беню- в африканский зоопарк. Пардон- Беню ждут в зоопарку Южной Флориды два года уже как.
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07.05.2022 15:14 Відповісти
Как там "Сваты"-сколько рублей кровавых принесли?
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07.05.2022 15:16 Відповісти
Вибачаюсь "Цензоре" , я вже думав, що ви записались в чергу до вилизувачів дупи пісюаніста, ач раптом ви зробили геніальний крок- виставили на загальний огляд шмаття Боневтіка! Супер! А народ підхопив, і поперло , і поперло... Так і мусить бути. Бо по факту він0 наймит, найнятий на виконання певної роботи, і звіт з ньог буде жорсткий, най тільки спробує десь відвернути від вимог громади-одразу по пиці! Щоб знало своє місце та не лізло в Бонапарти! А то вже почав передвиборну компанію... А зась тобі , а не другий строк, спочатку перший відсидиш за вироком суда, за непідготовлення країни до війни, за асфальт ( там ще тре розібратися с заміною гравію на шлак, хтось з кварталу там здається копійчку накрисив), за нереагування на попередження про загрозу нападу, за організацію злочинного угруповання ( Єрмак, Демченко, Арестович, Агрохімія, монолітне зелене стадо в парламенті, питань буде багато...
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07.05.2022 15:34 Відповісти
Нормальний бізнес - 2 рази спотів і на аукціон ! То Україна так швидко відбудується! А якщо серьйозно, то як він міг віддати кофтинку на аукціон , ще б труси віддав! Це ж яка хвора манія величі !!!! Альо, 73%, вам хоч дали кофтинку понюхать ? !!!!
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08.05.2022 09:11 Відповісти
 
 