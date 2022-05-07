Кофту Зеленського продали за £90 тис. на аукціоні в Лондоні, - The Telegraph

Відому флісову кофту кольору хакі президента України Володимира Зеленського продали за £90 тис. у Лондоні на аукціоні. Ці кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.

Про це пише британське видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Стартова ціна була майже вдвічі меншою – £50 тис.

На початку аукціону перед його учасниками виступив прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. Він назвав стартову ціну надто низькою та закликав учасників "витрачати більше".

Також перед учасниками аукціону виступив Зеленський. Він говорив про візит "хороброго Бориса" до Києва 9 квітня – у такій флісці, як було продано на аукціоні, Зеленський зустрів Джонсона в українській столиці.

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Також на аукціон було виставлено екскурсію Києвом у супроводі мера міста Віталія Кличка та інші лоти, зокрема глечик із півником, який Джонсону подарували під час прогулянки столицею.