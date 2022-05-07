Офіцерів РФ знімають з бойових позицій для охорони "параду" в зруйнованому Маріуполі. ГУР МО оприлюднили список

За даними розвідників, охороняти кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих прихвостнів, які приїхали в Маріуполь, примусили весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

" Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону. Під час особистого спілкування окупанти жаліються один одному на дурість московського командування та їхнє приниження. 71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чеченська республіка", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вакарчук закликає підписати петицію до ООН, щоб врятувати захисників Маріуполя. ВIДЕО

Зі списком командного складу полку можна ознайомитись за посиланням.

"Злочини проти мирного населення України, всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності", - нагадали у ГУР.