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Новини Війна
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Офіцерів РФ знімають з бойових позицій для охорони "параду" в зруйнованому Маріуполі. ГУР МО оприлюднили список

гур

За даними розвідників, охороняти кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих прихвостнів, які приїхали в Маріуполь, примусили весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

" Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону. Під час особистого спілкування окупанти жаліються один одному на дурість московського командування та їхнє приниження. 71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чеченська республіка", - йдеться у повідомленні.

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Зі списком командного складу полку можна ознайомитись за посиланням.

"Злочини проти мирного населення України, всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності", - нагадали у ГУР.

Маріуполь (3243) парад (396) розвідка (3880) офіцер (99)


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Топ коментарі
+11
Може буде чим ї.. нути по тому параду?! Це було б феєрично!)))
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07.05.2022 11:47 Відповісти
+8
ГУР МО пускай не пугает криминальным кодексом, а лучше пускай ***** по оркам во время парада., когда они скучкуются. А криминальный кодекс оставьте для ООН.
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07.05.2022 11:53 Відповісти
+7
Я надеюсь наша власть не не даст окупантам позорить Мариуполь и десятки тысяч убитых жителей и *бнет чем то тяжелым по етому параду победобесия. Тем более Мариуполь не капитулировал и не полностью захвачен врагом, а патриоты еще держат оборону. ***** бы мог дать коридор для выхода защитникам города но если нет то и парада не будет
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07.05.2022 11:50 Відповісти
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Бояться?Ось в чому сила..а не в ваших папірцях та декларація.петиціях і озабоченностях
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07.05.2022 11:46 Відповісти
Може буде чим ї.. нути по тому параду?! Це було б феєрично!)))
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07.05.2022 11:47 Відповісти
Там рашисти примусово наженуть натовпи громадського населення насильно для провокації.
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07.05.2022 12:05 Відповісти
Я надеюсь наша власть не не даст окупантам позорить Мариуполь и десятки тысяч убитых жителей и *бнет чем то тяжелым по етому параду победобесия. Тем более Мариуполь не капитулировал и не полностью захвачен врагом, а патриоты еще держат оборону. ***** бы мог дать коридор для выхода защитникам города но если нет то и парада не будет
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07.05.2022 11:50 Відповісти
Наша влада ще два місяці назад готова була в очі пуйлу заглядать, а рік назад і на мавзолеї постояла б, якби запросили
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07.05.2022 12:04 Відповісти
ГУР МО пускай не пугает криминальным кодексом, а лучше пускай ***** по оркам во время парада., когда они скучкуются. А криминальный кодекс оставьте для ООН.
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07.05.2022 11:53 Відповісти
Я так розумію, що на тому "святі" наших не буде?
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07.05.2022 15:36 Відповісти
кожному офіцеру мордора треба зробити подарунок на 9 травня - дрон камікадзе або 155 калібр якщо їх купка
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07.05.2022 16:14 Відповісти
 
 