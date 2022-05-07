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Новини Війна
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Ми масово підтримуємо Україну, але НАТО не є учасником у цій війні, - Столтенберг

столтенберг

НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією, однак Альянс не ставатиме стороною конфлікту.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтерв'ю виданню Welt am Sonntag., інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні зробити все, щоб війна в Україні не поширилася на інші країни. Тому ми не посилаємо війська НАТО в Україну. Ми масово підтримуємо країну, але НАТО свідомо не є стороною війни. У той же час ми збільшуємо війська та техніку на східному фланзі НАТО, щоб захистити наших членів", - зауважив він.

"Ми маємо право підтримувати Україну. Україна є суверенною державою, і відповідно до Статуту ООН кожна суверенна держава має право на самооборону. Ми допомагаємо Україні забезпечити це право", - сказав генсек НАТО.

"Україна має виграти цю війну, тому що вона захищає свою країну", - додає Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО збільшить присутність у Балтійському морі, якщо Швеція подасть заявку, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6537) допомога (8442) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+20
Україна-буде в НАТО,а Столтенберга-не буде.
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07.05.2022 11:42 Відповісти
+18
Штаны себе поддерживайте ,бо обосрались вы по полной !
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07.05.2022 11:43 Відповісти
+15
Один зовнішній вигляд цього безхребетного жалюгідного хробака може спровокувати ***** щоб напасти на НАТО!
Зніміть це непорозуміння з посади, невже не зрозуміло що воно абсолютно не відповідає викликам сьогоднішнього часу?! Є купа відставних американських генералів яких можна назначити генсеком НАТО!
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07.05.2022 11:57 Відповісти
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Україна-буде в НАТО,а Столтенберга-не буде.
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07.05.2022 11:42 Відповісти
закройте епало этому норвежскому терпиле позорит викингов
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07.05.2022 12:14 Відповісти
Всё правильно, нас там нет
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07.05.2022 11:42 Відповісти
Вообщем: Цей дощ надовго
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07.05.2022 11:42 Відповісти
Штаны себе поддерживайте ,бо обосрались вы по полной !
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07.05.2022 11:43 Відповісти
та да, пасха, май , шашлыки...
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07.05.2022 11:57 Відповісти
Та може він і правильно каже: як рашка казала завжди "іхтамнєт". Ну ось і НАТО так само.
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07.05.2022 11:43 Відповісти
Тільки на відміну від рашки їх тут дійсно нєт
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07.05.2022 11:51 Відповісти
Нє, взагалі про допомогу. ЗМІ багато ляпають зайвого. І що, і куди, і в якої кількості....
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07.05.2022 11:59 Відповісти
только дают их страны оружие, обучение, деньги.

а они, нато, тут пока не нужны
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07.05.2022 12:01 Відповісти
все вірно- ви нам зброю надавайте та інструкторів а кацапчуків ми самі потрощимо-після війни самі нас в нато будете просити вступити-гівнюки-
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07.05.2022 11:47 Відповісти
Знову Стєклова з підвалу штаб-квартири випустили за продуктами сходити в АТБ, і по дорозі щось перднув в повітря!
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07.05.2022 11:48 Відповісти
Голова найбільш потужної військової організації світу.
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07.05.2022 11:50 Відповісти
терпило он - не на своем месте
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07.05.2022 12:15 Відповісти
Эх туда бы зеленськага)))

тот бы им там и мир в глазу увидел, и дороги построил))
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07.05.2022 13:35 Відповісти
кінчений, куплений кремлем, пєтушара... яке ж воно огидне, як шольц...
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07.05.2022 11:51 Відповісти
- Ну як ти, пишеш? Коли нова книжка? Коли-коли-коли..?

- Я не пишу, вибачте. І не знаю, чи писатиму взагалі. Я зараз вишиваю, просто вишиваю. Хрест у трояндах я вже завершила, він вийшов жахливим, як і очікувалося. Зараз взялася за червоно-чорну сорочку.

Ось це чорне, бачите? Його багато, я можу (взяти карту) розповісти.
Цей завиток - подруга питала, як технічно правильно вистрибнути з десятого поверху, коли росіяни почнуть вибивати двері. Так щоб собаку з собою прихопити. У мене є скрін.

Навіщо собаку? - може запитати той, хто не бачив, що вони робили з собаками у Бучі.

Далі, ось ці чоловічки - це Лена Подгорная. "Тільки б разом і відразу..." - молилася вона біля дитини, вкладаючи спати. Чому разом і зразу, знаєте, так?

Тут же поряд Руфова мала. "Мам, а якщо нас машина зіб'є, ми будемо разом із татом?"

Ось той вузол і пляма на полотні - це Руда Пані. І Руслан. На панахиді у Михайлівському були його доньки, дитячі ридання перекривали священика.

Що іще? Кривизна рядків, там де хрестик то по дві нитки, то по чотири - це від постійних переїздів. Я пакую і пакую багаж. "Мам, - просить Оксана. - Давай нарешті візьмемо мій синтезатор".
Не сьогодні, доця. Синтезатор не влазить у чемодан.

- Ну а червоне? Червоне ж то любов, де твоя любов, кінець кінцем.
- Червоне - "ЗСУ звільнити такий-то населений пункт у Харківській області".
По червоному хрестику на день.

Тамара Горіха Зерня
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07.05.2022 11:52 Відповісти
Если нам сейчас НАТО, или кто либо не окажет солидную помощь то через пол года будет как с донецком и Луганском. Все привыкнут и война станет обыденностью, пока калцапстан неокрепнет и не придумает новую агрессию. В Евросоюз и НАТО нас не возьмут отмазка у них будет оккупация территорий и целесность страны
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07.05.2022 11:52 Відповісти
"Ми масово підтримуємо країну, але НАТО свідомо не є стороною війни"- є є стороною конфлікта орки так не думають якщо ти виправдовуєшся постійно -"да не, це не нато" це тебе втішує що ти постійно повторюеєш для кого для кацапів?так вони вважають що якраз воюють з НАТО і наемниками вони нас наскільки зневажають і ненавидять що головах їх не може вжитися що це українці воюють і признавати поразки від нас якщо навіть якщо десяток джавелінів прислали тільки один раз або десяток чоловіків наемників орки сказали що вони воюють з арміею наемниками разом і з нато
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07.05.2022 11:53 Відповісти
Це тому, що ви підсцикаєте рашистів, а Україна ні
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07.05.2022 11:55 Відповісти
ніхто в цивілізованому світі не хоче війни, відтягують як можуть, ЗАВЖДИ, змирись з цим, треба змиритись і дякувати за те що допомагають, вони нам взагалі не винні нічого, могли би нас віддати кацапам як два пальці об асфальт, ніяких зобов'зяань, ми ніхто для них
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07.05.2022 11:58 Відповісти
да нет, это они не из благородства нам помогают. Им сс*тно иметь россию на свох границах (польши и т.п), потому и приняли политику сдерживания за наш счет и раздувания щек от лицемерной помощи
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07.05.2022 14:39 Відповісти
так поподсцикали, что даже эвакуацию не обезпечили, чтобы панику не создавать
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07.05.2022 11:59 Відповісти
Один зовнішній вигляд цього безхребетного жалюгідного хробака може спровокувати ***** щоб напасти на НАТО!
Зніміть це непорозуміння з посади, невже не зрозуміло що воно абсолютно не відповідає викликам сьогоднішнього часу?! Є купа відставних американських генералів яких можна назначити генсеком НАТО!
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07.05.2022 11:57 Відповісти
И съесть, и сесть..
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07.05.2022 11:58 Відповісти
Растерянность первых дней после вторжения орков прошла. Спасибо НАТО и демократическим странам за поддержку. Мы вас обязательно пригласим в Киев или на Мацкву на Парад Победы над рашистской Расеей
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07.05.2022 12:00 Відповісти
красивое: БТР ВСУ на полном ходу расстреливает колонну орков....
https://twitter.com/i/status/1522781309688590338
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07.05.2022 12:01 Відповісти
нафига закидывать такое фуфло. никакой веры в эти видосики не будет. https://youtu.be/itDC2BuIZtY?t=97
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07.05.2022 12:11 Відповісти
ЧМО
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07.05.2022 12:03 Відповісти
избранный
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07.05.2022 12:13 Відповісти
Хто цього заср ця поставив на таку посаду? Він навіть уже забув куди їм сказали забирати манатки і тільки дякуючи героїзму українського народу ця ціль не реалізується.
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07.05.2022 12:04 Відповісти
Посмотрите на его конскую морду физиономию - братишка Лаврова.
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07.05.2022 12:12 Відповісти
Залезть в Ирак и Афганистан - военная поддержка демократии, а как против рф, так обосрался Так опустить генсеком НАТО на уровень бойскаутов! Позорище мировое.
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07.05.2022 12:06 Відповісти
Лучше бы он молчал.
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07.05.2022 12:10 Відповісти
Та зазбогойзя вже. Вже настає час вчити нову фразу: "На жаль, НАТО не була учасницею цього конфлікту".
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07.05.2022 12:19 Відповісти
На базе в Рамштайне засветили 42 страны для всяческих хорошестей дляя))) Украины...мистер Столтенберг..вам пора на пенсию...)))
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07.05.2022 12:20 Відповісти
Навіщо цей довбо#@б знову меле свої мантри? Мовчав би,та й хрен з ним. Ні,вставляє свої гнилі "5копійок". Аби тільки злити.
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07.05.2022 12:22 Відповісти
Большинство комментаторов заслуживают на спам, извиняюсь конечно.
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07.05.2022 12:27 Відповісти
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07.05.2022 12:30 Відповісти
Опять начал свою муйню нести!
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07.05.2022 13:01 Відповісти
Тварь дрожащая
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07.05.2022 13:05 Відповісти
Ссыкливое ничтожество.
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07.05.2022 13:08 Відповісти
Думаю США повинні гаркнути на цього прокацапського придурка - зразу правильні речі буде казати .
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07.05.2022 13:30 Відповісти
О, уже несколько недель эта дикуха не повторяла это!
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07.05.2022 14:02 Відповісти
Єнс, а коли на твоїх очах бандит грабуватиме жінку, ти теж скажеш, що підтримуєш її, але не береш участі в бійці? Як на мене, це просто СКОТСТВО.
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07.05.2022 14:24 Відповісти
как швецию с финляндией, так примут за пару месяцев...нас не принимали десятилетиями в угоду кацапам.... просто скоты.
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07.05.2022 14:42 Відповісти
якщо це найсміливіший керівник в європі, бо очолює нато
то які тоді решта ?
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07.05.2022 16:11 Відповісти
Тут оговорочка всегда нужна типа "мы не с вами, но мы и не против вас". А то смотри, Столтенберг, так и нарвёшься на *********.
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07.05.2022 16:25 Відповісти
 
 