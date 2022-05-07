Ми масово підтримуємо Україну, але НАТО не є учасником у цій війні, - Столтенберг

НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією, однак Альянс не ставатиме стороною конфлікту.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтерв'ю виданню Welt am Sonntag., інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні зробити все, щоб війна в Україні не поширилася на інші країни. Тому ми не посилаємо війська НАТО в Україну. Ми масово підтримуємо країну, але НАТО свідомо не є стороною війни. У той же час ми збільшуємо війська та техніку на східному фланзі НАТО, щоб захистити наших членів", - зауважив він.

"Ми маємо право підтримувати Україну. Україна є суверенною державою, і відповідно до Статуту ООН кожна суверенна держава має право на самооборону. Ми допомагаємо Україні забезпечити це право", - сказав генсек НАТО.

"Україна має виграти цю війну, тому що вона захищає свою країну", - додає Столтенберг.

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