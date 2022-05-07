В Мелітополі окупанти чіпляють на дітей колорадські стрічки та змушують вчити віршики до 9 травня
Директора шкіл, які пішли на співпрацю з ворогом в окупованому Мелітополі, примушують дітлахів готувати малюнки та вчити вірші до Дня Перемоги.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю, інформує Цензор.НЕТ.
"В ефірі брехливих російських пропагандистів збільшується кількість сюжетів про те, як мелітопольські діти у школах та дошкільних закладах малюють тематичні малюнки, розповідають віршики про війну, директора шкіл та завідувачі дитячих садків чіпляють георгіївські стрічки без дозволу на те батьків", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти чинять інформаційно-психологічний вплив на жителів окупованих територій. Вони розповсюджують брехню та пропаганду через телеграм-канали.
"9 травня на тимчасово зайнятих територіях області окупанти готують провокації щодо цивільних мешканців, щоб потім звинуватити в терористичних діях, залякуванні та вбивстві учасників, які прийдуть святкувати 9 травня українських військових", - додали в Силах обоони Запорізького краю.
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дядя Вова пеллераст Онутое с детства он же также педофил любящий животик..
денацифицирует на раз он вас детки.. кого в могилку ....кого у печь.... кого просто бросит трупом на дороге.... главное деточки звездеть как епанутые кацапы...
Ой ПО... а там БЯДА.... ОЙ БЯДА на наши бошки..
будет вам КАЦАПИЯ \\\\ИЗДА ДАЖЕ И БЕЗ БУКВЫ Zеты и Vикторрия то бишь по БЕДА будет вашей кровью смыта и намыта на века
уж не знаю как там насчет РАЮ...но деды вас просто просят Бога.. не пущать....
да и в АД также есть проблема ибо даже черти там за рога хватаясь орут благими молитвами к Богу как такое допустил ты наш Господь! такое вот отродье хуже нас.....
они типа правоверные бусурманы и Мордор орки недобитые и не поймешь народ сей по приколу или умом тобой Господь лишенный...