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Новини Окуповані території
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В Мелітополі окупанти чіпляють на дітей колорадські стрічки та змушують вчити віршики до 9 травня

день,победы,перемоги

Директора шкіл, які пішли на співпрацю з ворогом в окупованому Мелітополі, примушують дітлахів готувати малюнки та вчити вірші до Дня Перемоги.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю, інформує Цензор.НЕТ.

"В ефірі брехливих російських пропагандистів збільшується кількість сюжетів про те, як мелітопольські діти у школах та дошкільних закладах малюють тематичні малюнки, розповідають віршики про війну, директора шкіл та завідувачі дитячих садків чіпляють георгіївські стрічки без дозволу на те батьків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти чинять інформаційно-психологічний вплив на жителів окупованих територій. Вони розповсюджують брехню та пропаганду через телеграм-канали.

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"9 травня на тимчасово зайнятих територіях області окупанти готують провокації щодо цивільних мешканців, щоб потім звинуватити в терористичних діях, залякуванні та вбивстві учасників, які прийдуть святкувати 9 травня українських військових", - додали в Силах обоони Запорізького краю.

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День Перемоги (458) діти (5148) Мелітополь (773) окупація (6746)


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Топ коментарі
+19
ніхто цей "празднік" не відзначає, може совки які залаишились, зараз він ще більше асоціюється з орками і війною і колорадами, ненавиджу 9 травня
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07.05.2022 12:17 Відповісти
+17
Очень жесткая люстрация должна проводиться среди преподавателей. Могу сказать по опыту белоруской губернии, что педагогический состав это костяк фашисткой хрюсии. Именно они воспитывают манкуртов, растят омновцев и прочее дерьмо. Они следят за настроениями в обществе и организовывают травли неугодных детей и родителей.
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07.05.2022 12:26 Відповісти
+8
Ще трішечки зосталось зачекати, та на багатьох кацапах та кацапках повісять чорні стрічечки.
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07.05.2022 12:29 Відповісти
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ніхто цей "празднік" не відзначає, може совки які залаишились, зараз він ще більше асоціюється з орками і війною і колорадами, ненавиджу 9 травня
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07.05.2022 12:17 Відповісти
стишок про *****
дядя Вова пеллераст Онутое с детства он же также педофил любящий животик..
денацифицирует на раз он вас детки.. кого в могилку ....кого у печь.... кого просто бросит трупом на дороге.... главное деточки звездеть как епанутые кацапы...
Ой ПО... а там БЯДА.... ОЙ БЯДА на наши бошки..
будет вам КАЦАПИЯ \\\\ИЗДА ДАЖЕ И БЕЗ БУКВЫ Zеты и Vикторрия то бишь по БЕДА будет вашей кровью смыта и намыта на века
уж не знаю как там насчет РАЮ...но деды вас просто просят Бога.. не пущать....
да и в АД также есть проблема ибо даже черти там за рога хватаясь орут благими молитвами к Богу как такое допустил ты наш Господь! такое вот отродье хуже нас.....
они типа правоверные бусурманы и Мордор орки недобитые и не поймешь народ сей по приколу или умом тобой Господь лишенный...
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07.05.2022 12:18 Відповісти
Очень жесткая люстрация должна проводиться среди преподавателей. Могу сказать по опыту белоруской губернии, что педагогический состав это костяк фашисткой хрюсии. Именно они воспитывают манкуртов, растят омновцев и прочее дерьмо. Они следят за настроениями в обществе и организовывают травли неугодных детей и родителей.
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07.05.2022 12:26 Відповісти
Ще трішечки зосталось зачекати, та на багатьох кацапах та кацапках повісять чорні стрічечки.
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07.05.2022 12:29 Відповісти
асвабадітєлі
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07.05.2022 12:30 Відповісти
Крысы ГУЛАГа кроме паБЕДАбессия нифига не помнят...Шариковское быдло...
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07.05.2022 12:37 Відповісти
А ви і надалі пишіть та розмовляйте мовою окупанта. Чи до вас ще не дійшло
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07.05.2022 12:39 Відповісти
я би неотправляв в школу своіх дітей при такі владі -- ті хто отправляе значить колобранти полюбому.
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07.05.2022 13:10 Відповісти
ЩО ЦЕ ЗА НОВИНИ??? ЗАМІСТЬ ТОГО,ЩОБ ЧИТАТИ ПРО ТЕ,ЩО ЗНАЙДЕНО ПОВІШЕНИМ ЧИ ЗАРІЗАНИМ ЧЕРГОВОГО КОЛАБОРАНТА АБО ВЧИТЕЛЯ -ПЕРЕВЕРТНЯ,МИ ЧИТАЄМО,ЩО НАШІ ДІТИ ВЧАТЬ ВІРШИКИ? ЧИ ВИ,СУКИ ЗЕЛЕНІ, НАС ВСІХ ПІДСВІДОМО ГОТУЄТЕ ДО ВИВЧЕННЯ ВІРШИКІВ???
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07.05.2022 13:14 Відповісти
Методи фашизму та комунізму однакові.
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07.05.2022 14:13 Відповісти
Здається мені, що ті директора до скону будуть шпацерувати у тих"ленточках" прип'ятих булавками до голого тіла.
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07.05.2022 15:42 Відповісти
уже все бомбят а мы сис мнем кроме одесы еще много..давай селфи..зеля
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07.05.2022 15:51 Відповісти
 
 