Жодних масових заходів 8 і 9 травня у Кривому Розі не буде, мешканців закликають залишатися вдома
У Кривому Розі Дніпропетровської області 8 і 9 травня не буде жодних масових святкових заходів
Жителям не варто брати участі у будь-яких заходах і збиратися поза домом, написав у Telegram керівник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ
За його словами, 8-9 травня краще залишатися вдома і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"...Змушений повідомити вам, що за даними розвідки 8-го і 9-го травня готуються провокації орків, можливі обстріли. Жодні святкові, урочисті і масові заходи проводитися не будуть. Комендантську годину на цілу добу ми запроваджувати не будемо, тому що сподіваємося на вашу свідомість...", - зазначив чиновник.
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Александр Гриненко
показати весь коментар07.05.2022 12:31 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Senator S #201477
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Алексей Королевский #514831
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Евгений Новиков #476273
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Eugene Dneprovsky
показати весь коментар07.05.2022 13:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
І ШО?
показати весь коментар07.05.2022 14:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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