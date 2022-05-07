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Жодних масових заходів 8 і 9 травня у Кривому Розі не буде, мешканців закликають залишатися вдома

кривий,ріг

У Кривому Розі Дніпропетровської області 8 і 9 травня не буде жодних масових святкових заходів

Жителям не варто брати участі у будь-яких заходах і збиратися поза домом, написав у Telegram керівник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ

За його словами, 8-9 травня краще залишатися вдома і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"...Змушений повідомити вам, що за даними розвідки 8-го і 9-го травня готуються провокації орків, можливі обстріли. Жодні святкові, урочисті і масові заходи проводитися не будуть. Комендантську годину на цілу добу ми запроваджувати не будемо, тому що сподіваємося на вашу свідомість...", - зазначив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мелітополі окупанти чіпляють на дітей колорадські стрічки та змушують вчити віршики до 9 травня

Автор: 

Вілкул Олександр (329) День Перемоги (458) Кривий Ріг (1362)


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И что?даже вилкул не пойдет отмечать,и нести дида на палочке?
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07.05.2022 12:31 Відповісти
8 мая день памяти погибшим во 2 Мировой...на более того...,а 9 мая был простым рабочим днем до 1965 года в дохлом сраном Совка.....
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07.05.2022 12:42 Відповісти
У нас умалишеннх хватит. Пойдут к памятникам, надеюсь хоть шествие какое-то не сотворят.даже некоторые, вроде, адекватные соседи говорят: "а как это на дзержике гвоздик не положить?"
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07.05.2022 13:03 Відповісти
Це все одно, якби під час другої світової вшановували річницю перемоги над Наполеоном...
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07.05.2022 13:16 Відповісти
а как же главный победобес и дедовоеватель Вилкул? как он сможет удержаться?
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07.05.2022 13:48 Відповісти
Не хер шастать с колорадскими лентами.
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07.05.2022 14:35 Відповісти
 
 