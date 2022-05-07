Жодних масових заходів 8 і 9 травня у Кривому Розі не буде, мешканців закликають залишатися вдома

У Кривому Розі Дніпропетровської області 8 і 9 травня не буде жодних масових святкових заходів

Жителям не варто брати участі у будь-яких заходах і збиратися поза домом, написав у Telegram керівник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ

За його словами, 8-9 травня краще залишатися вдома і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"...Змушений повідомити вам, що за даними розвідки 8-го і 9-го травня готуються провокації орків, можливі обстріли. Жодні святкові, урочисті і масові заходи проводитися не будуть. Комендантську годину на цілу добу ми запроваджувати не будемо, тому що сподіваємося на вашу свідомість...", - зазначив чиновник.

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