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Новини Війна
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Війна в Україні може тривати роками. Захід має збільшити поставки Києву важкого озброєння та готуватися до довгострокових зобов’язань, - Столтенберг

донбасс,донецк,луганск

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прогнозує, що війна в Україні може бути затяжною.

Про це він зазначив у інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми повинні бути готові до тривалої війни в Україні, яка може тривати місяцями або навіть роками. У довгостроковій перспективі Україна повинна не лише захищатися зброєю радянських часів, а й має перейти на сучасну західну зброю. Тільки так Київ зможе в довгостроковій перспективі успішно відбити російське вторгнення. Україні терміново потрібно більше важкого озброєння, Захід має збільшити поставки, зробити більше та підготуватися до довгострокових зобов’язань. Ми повинні переконатися, що Україна здатна захиститися. Однієї мужності та хоробрості українських воїнів для цього недостатньо. Для цього також потрібна постійна військова підтримка Заходу", - зазначив генсек НАТО.

Він також прогнозує, що наступ військ РФ на Донбас буде посилюватися.

"Нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська енергійно захищаються", - стверджує він.

"Ми повинні готуватися до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших втрат і ще більшої руйнації життєво важливої інфраструктури та житлових районів", - впевнений Столтенберг.

Читайте: Ми масово підтримуємо Україну, але НАТО не є учасником у цій війні, - Столтенберг

Крім того, він зазначає,що є різкий контраст між російськими та українськими силами: "українські війська хоробрі і знають, за що воюють. Російські війська страждають від поганого керівництва, низького морального духу і багато хто не знає, за що вони воюють".

Автор: 

армія рф (17816) НАТО (6537) Донбас (22357) бойові дії (4061) Столтенберг Єнс (1596) ЗСУ (7661)


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Топ коментарі
+40
На мой диванный взгляд, годами война будет литься только в двух случаях:
1 - война перерастет в замороженный конфликт по политическим причинам.(маловероятно)
2 - Генштаб ВСУ планирует штурмовать владивосток
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07.05.2022 12:32 Відповісти
+28
Если не будете водить нас по разным переговорам и перемириям заглядывая в глаза ***** то война закончится очень скоро. У рашистов все закончится от техники до людей быстрее чем все думают.
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07.05.2022 12:26 Відповісти
+21
Йди в дупу, столдентпердер. Без тебе розберуться та без твоїх прогнозів.
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07.05.2022 12:25 Відповісти
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Роками тривати війна не буде і не може. Так, кацапи й досі отримують бабки за свої енергоресурси і це, вочевидь, надовго, оскільки як деякі уйоббікі на кшталт Угорщини й досі мутять воду в європейському сегменті. Але ж грошима все не обмежується. Запаси ракет у орків не безкінечні, санкції затисли їхнє військове виробництво - від танків до ракет, а головне - людські ресурси. Так, Мордор величезний, але це не країна, це величезна купа гною, а кацапи - патріоти лише на словах. Коли пахне смаленим, їхній патріотизм раптово зникає. В ЗМІ нас намагаються залякати масовою мобілізацією. По-перше - вона вже давно розпочалась, просто не тими темпами як того хотілося б кацапам; по-друге - на загальний перебіг бойових дій це майже не впливає, бо ЗСУ впевнено перемелюють на труху як досвідчених орків, так і свіжину, причому всю їхню т. з. "еліту" наші Захисники вже пустили на добрива. Ті, кого ще не розпідарасило українським снарядом, вже збираються навйобки. Чим більше цих муфлонів (скалічених і переляканих) повернеться на рассєю, тим більш невмотивованими будуть наступні. Наступні будуть просто ховатись від призову по підвалах чи лісах або спробують відкупитись. Найманці з третіх країн у кількості 500-800 осіб ЗСУ перекручують на фарш так само швидко та якісно, як і звичайних свинособак. Навербували в Карабаху - їх задвохсотили, навербували у Сирії - їх задвохсотили, навербували у Ефіопії - їх задвохсотили. Бажання у інших їхати сюди заробляти на вбивствах вже не буде, бо вже знатимуть, чим це закінчиться - в наш час інформація поширюється миттєво. Доля тих орків, що зараз в Україні - або 200-сотий, або 300-сотий, якщо хто не встигне звідси з'їбатись. Найбільша проблема в тому, що ракет у свинособак ще чимало. То ж наразі нам потрібно щодня збільшувати і посилювати свою ППО, аби максимально мінімізувати наші втрати. Саме важке озброєння допоможе Україні остаточно зламати кацапам хребет.
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07.05.2022 15:11 Відповісти
Война это не значит что будет такая интенсивность боев, обстрелов или что-то такое. Просто идут активные боевые действия.
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07.05.2022 16:05 Відповісти
Немає значення, якою буде інтенсивність. Людські і технічні ресурси вичерпуються і в тому, і в іншому варіанті. Розтягнути ці ресурси на досить тривалий час кацапам, наврядчи, вдасться, бо не треба забувати, що санкції, яких Мордор досі ще не знав, працюють і з часом стають більш відчутливі. З мотивацією новобранців вже все зрозуміло - її немає. Бої триватимуть доти, доки у кацапів не закінчаться артилерійські снаряди і ракети, а це не роки. Можливо, потім орки візьмуться за хімічну зброю. Але тривалою ця війна не буде.
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07.05.2022 18:14 Відповісти
даже не верится, что норвеги это бывшие викинги
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07.05.2022 15:19 Відповісти
******* війна це, перш за все, економіка. Захід має всі можливості повністю обвалити російську економіку за півроку. Якщо, звичайно, захоче, оскільки вже з того самого заходу лунають думки, що допомагати Україні потрібно так, щоб вона не змогла швидко відбити русню і щоб війна дійсно тривала довго. Росія, яка загрузла в Україні, це подарунок для Заходу. Згадайте Афганістан.
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07.05.2022 16:51 Відповісти
этот столтенберг малость больной на голову
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08.05.2022 00:18 Відповісти
верно сказал. но если психбольного пу прибить - война может закончится.
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08.05.2022 03:48 Відповісти
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