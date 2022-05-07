Війна в Україні може тривати роками. Захід має збільшити поставки Києву важкого озброєння та готуватися до довгострокових зобов’язань, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прогнозує, що війна в Україні може бути затяжною.

Про це він зазначив у інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми повинні бути готові до тривалої війни в Україні, яка може тривати місяцями або навіть роками. У довгостроковій перспективі Україна повинна не лише захищатися зброєю радянських часів, а й має перейти на сучасну західну зброю. Тільки так Київ зможе в довгостроковій перспективі успішно відбити російське вторгнення. Україні терміново потрібно більше важкого озброєння, Захід має збільшити поставки, зробити більше та підготуватися до довгострокових зобов’язань. Ми повинні переконатися, що Україна здатна захиститися. Однієї мужності та хоробрості українських воїнів для цього недостатньо. Для цього також потрібна постійна військова підтримка Заходу", - зазначив генсек НАТО.

Він також прогнозує, що наступ військ РФ на Донбас буде посилюватися.

"Нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська енергійно захищаються", - стверджує він.

"Ми повинні готуватися до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших втрат і ще більшої руйнації життєво важливої інфраструктури та житлових районів", - впевнений Столтенберг.

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Крім того, він зазначає,що є різкий контраст між російськими та українськими силами: "українські війська хоробрі і знають, за що воюють. Російські війська страждають від поганого керівництва, низького морального духу і багато хто не знає, за що вони воюють".