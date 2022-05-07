Евакуаційне авто потрапило під ворожий обстріл на Луганщині, однак вдалося вивезти 35 осіб, - Гайдай

На Луганщині евакуаційний автомобіль потрапив під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"До Дніпра вже прямують 34 лисичанина та житель Попаснянської громади: евакуаційне авто потрапило під обстріл", - написав очільник області.

Він зазначив, що з Луганщини евакуюють щодня, але якщо вчора знайшлося лише троє охочих із Сєверодонецька, то 7 травня вирішили виїхати 32 жителі Лисичанська.

"Вони втомилися від постійних російських обстрілів, перебоїв зі світлом і газом, відсутністю води. Зробили вибір – жити! Ще дві людини з міста запізнювалися на евакуацію – їх забрали по дорозі. Важко дався порятунок жителя Комишувахи, що на Попаснянщині. Автівка, на якій його вивозили, потрапила під обстріл росіян. На щастя, ніхто не постраждав", - заявив Гайдай.

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