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Евакуаційне авто потрапило під ворожий обстріл на Луганщині, однак вдалося вивезти 35 осіб, - Гайдай

евакуація

На Луганщині евакуаційний автомобіль потрапив під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"До Дніпра вже прямують 34 лисичанина та житель Попаснянської громади: евакуаційне авто потрапило під обстріл", - написав очільник області.

Він зазначив, що з Луганщини евакуюють щодня, але якщо вчора знайшлося лише троє охочих із Сєверодонецька, то 7 травня вирішили виїхати 32 жителі Лисичанська.

"Вони втомилися від постійних російських обстрілів, перебоїв зі світлом і газом, відсутністю води. Зробили вибір – жити! Ще дві людини з міста запізнювалися на евакуацію – їх забрали по дорозі. Важко дався порятунок жителя Комишувахи, що на Попаснянщині. Автівка, на якій його вивозили, потрапила під обстріл росіян. На щастя, ніхто не постраждав", - заявив Гайдай.

Також дивіться: Луганщина під вогнем ворога, багато руйнувань. Продовжуються обстріли "Азоту", - Гайдай. ФОТО

Автор: 

обстріл (29128) евакуація (2342) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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До Дніпра. До річки?
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07.05.2022 12:45 Відповісти
до Дніпра, що на Дніпрі )))
(та Ви мабудь і самі здогадались))))
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07.05.2022 12:52 Відповісти
Невдале переіменування.
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07.05.2022 13:04 Відповісти
Надо бы водителям эвакуационного транспорта тоже присваивать народное звание. Например "Бандеровский Шумахер".
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07.05.2022 13:06 Відповісти
 
 