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Відмивали мільйони доларів у РФ та РБ. ДБР заблокувало схему нелегального виведення коштів з України. ВIДЕО

Працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, що намагалася заробити в умовах агресії рф проти України. Ділки організували незаконне виведення з країни коштів російського та білоруського бізнесу, які могли бути націоналізовані та направлені на потреби ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

ДБР вийшло на групу зловмисників під час проведення фільтраційних заходів громадян Росії та можливих учасників ДРГ. Його організатори мали по декілька паспортів на різні прізвища. До початку агресії ділки займались легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через афільований конвертаційний центр.

"При цьому зловмисники користувались корупційними зв’язками у реєстраційних та інших органах влади для виготовлення паспортів громадянина України та інших документів на вигадані імена та прізвища, тощо. На паспорти з несправжніми установочними даними вони реєстрували комерційні структури та активно використовували їх у протиправній фінансово-господарській діяльності", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначають, що лише впродовж кількох місяців 2021 року через фіктивні фірми було переведено в готівку понад 110 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством. ФОТО

" Вже під час активної фази війни РФ проти України вони вирішили "розширити" свій бізнес та почали надавати послуги щодо нелегального виведення коштів "контрагентів" з нашої держави через механізм так званих "перестановок" готівки. У ході проведення обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи було вилучено майже $1,5 млн та €150 тис., підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", - додають у ДБР.

 У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України, тривають слідчі дії. У тому числі встановлюються посадові особи у реєстраційних та інших органах влади, які сприяли видачі фальшивих документів.

Білорусь (7968) бізнес (2010) нелегали (384) організована злочинність (57) росія (66021) ДБР (3554)


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Топ коментарі
+16
Я извиняюсь, но имею спросить ДБР за цена на АЗС. Там всё в порядке? А делишки с автогазом проданного гражданину КАЛамойскому за полцены и убытки бюджете в 395 миллионов гривен не вызывают интереса у ДБР? Шо, опять нет? А почему собственно?
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07.05.2022 13:52 Відповісти
+12
Не слідкую за новинами, але дуже цікаво, чим закінчились одразу дві історії з суркісом: у першій він вивіз 20млн євро кешом, а в другій - хотів вивезти елітних годинників на мільйони долларів? Чи ze-******* своїх бізнес партнерів із рашистского жопоблоку не чіпає?!!
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07.05.2022 14:01 Відповісти
+10
Ніби раніше не відмивали.
ДБР щойно прозріло.
Як і СБУ, яке нарешті видивилось диверсантів, які вже собі склади зброї кілька років тому складали.
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07.05.2022 13:40 Відповісти
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Ніби раніше не відмивали.
ДБР щойно прозріло.
Як і СБУ, яке нарешті видивилось диверсантів, які вже собі склади зброї кілька років тому складали.
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07.05.2022 13:40 Відповісти
Я извиняюсь, но имею спросить ДБР за цена на АЗС. Там всё в порядке? А делишки с автогазом проданного гражданину КАЛамойскому за полцены и убытки бюджете в 395 миллионов гривен не вызывают интереса у ДБР? Шо, опять нет? А почему собственно?
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07.05.2022 13:52 Відповісти
Не слідкую за новинами, але дуже цікаво, чим закінчились одразу дві історії з суркісом: у першій він вивіз 20млн євро кешом, а в другій - хотів вивезти елітних годинників на мільйони долларів? Чи ze-******* своїх бізнес партнерів із рашистского жопоблоку не чіпає?!!
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07.05.2022 14:01 Відповісти
Було повідомлення, що тепер Суркіс перейшов на користування дипломатичним паспортом і його багаж припинили перевіряти на митниці.
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07.05.2022 15:54 Відповісти
НЕОБХОДИМО провверять все страны СНГ где есть филиалы банков и фирм агрессора. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.05.2022 14:16 Відповісти
Пограничники в упор не видят десятки чемоданов с наличной валютой... А тут "перекрыли"? После того как? Молодцы!
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07.05.2022 14:32 Відповісти
ДБОР тільки хвилі може розводити. Геть нічого не роблять Тільки свої кішені грошми набивають !
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07.05.2022 14:56 Відповісти
А коли ДБР припинить фінасування, ПФУ, покидьків,які мобілізовані в ордло та СЬОГОДНІ вбивають наших хлопців?Мобілізованим від 18 до 60 років а на пенсію там багато хто іде в 45 років.Чому наші пенсіонери майже голодують а ті колаборанти шикують на дві пенсіі - нашу та окупаційну?
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07.05.2022 15:53 Відповісти
згідно законів військового часу
А і раніше - було - зараз зовсім інший час !
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07.05.2022 15:54 Відповісти
Мабудь воровская власть в чомусь прокололась,ось і вилізло.
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07.05.2022 17:16 Відповісти
Все це туфта. "Деки ділки відмивали гроші перераховуючи якусь суму на деякі прізвища. Бла-бла бла." При чому у воєнний час проходять по статті Несплата податків. Потім чіпляють ордени "За героїзм" і т.і. А що робиться на заправка, а чому військовим досі волонтери возять панчохи, та і багато іншого. Зрозуміло, що і цих потвор треба ловити але хіба це не ваша робота? За весь час існування ДБР це всі результати? Працюйте.
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07.05.2022 17:47 Відповісти
 
 