Відмивали мільйони доларів у РФ та РБ. ДБР заблокувало схему нелегального виведення коштів з України. ВIДЕО

Працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, що намагалася заробити в умовах агресії рф проти України. Ділки організували незаконне виведення з країни коштів російського та білоруського бізнесу, які могли бути націоналізовані та направлені на потреби ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

ДБР вийшло на групу зловмисників під час проведення фільтраційних заходів громадян Росії та можливих учасників ДРГ. Його організатори мали по декілька паспортів на різні прізвища. До початку агресії ділки займались легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через афільований конвертаційний центр.

"При цьому зловмисники користувались корупційними зв’язками у реєстраційних та інших органах влади для виготовлення паспортів громадянина України та інших документів на вигадані імена та прізвища, тощо. На паспорти з несправжніми установочними даними вони реєстрували комерційні структури та активно використовували їх у протиправній фінансово-господарській діяльності", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначають, що лише впродовж кількох місяців 2021 року через фіктивні фірми було переведено в готівку понад 110 млн гривень.

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" Вже під час активної фази війни РФ проти України вони вирішили "розширити" свій бізнес та почали надавати послуги щодо нелегального виведення коштів "контрагентів" з нашої держави через механізм так званих "перестановок" готівки. У ході проведення обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи було вилучено майже $1,5 млн та €150 тис., підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", - додають у ДБР.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України, тривають слідчі дії. У тому числі встановлюються посадові особи у реєстраційних та інших органах влади, які сприяли видачі фальшивих документів.