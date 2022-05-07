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"Задля натяку на вільне пересування" окупанти вимагають від маріупольців оформити три документи, - Андрющенко

маріуполь

Окупаційна влада вимагає від маріупольців оформити три документи для можливості пересуватися містом та за його межі.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Окупаційна влада офіційно роз’яснила маріупольцям порядок отримання дозволу на пересування, у т.ч. в межах окупованої частини Донецької області. Спочатку треба пройти перевірку (фільтрацію) в одному з райвідділів "МВС" у Мангуші, Новоазовську або Нікольському, або в пунктах пропуску Мангуш або Безіменне. Після перевірки з довідкою звернутися до комендатури Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області", - зазначив він.

Таким чином, за його словами, маріупольці "задля натяку на вільне пересування" повинні мати три документи - довідку про фільтрацію, перепустку для пересування вулицями міста та перепустку на пересування за межі Маріуполя.

"Якщо гетто виглядає якось інакше, я не знаю як…", - додав Андрющенко.

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Автор: 

Маріуполь (3243) Андрющенко Петро (697)


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мракобєсіє
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07.05.2022 13:34 Відповісти
"аусвайс рашистський"
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07.05.2022 13:38 Відповісти
Гетто як воно є. У Донецьку вже вісім років так. Далі буде тільки гірше, аж до того, як цапів буде вибито з України.
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07.05.2022 13:46 Відповісти
Голосуваня на виборах за опзж, також допомогло знищити місто. Я взагалі нерозумію, як можуть у верховній раді, ще до сьогодні безкарно, такі нелюди сидіти.
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07.05.2022 14:02 Відповісти
Ну, найрозумніші з тих істот (ось візьміть, для прикладу, лисого Кивина) вже втекли, щоб свої причандали скубати у безпечнішому місці.

Мова, звісно, йде про тих, хто усього лише посідав місце, а не про тих, хто про рідну неньку пікся.
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07.05.2022 18:28 Відповісти
 
 