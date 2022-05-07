"Задля натяку на вільне пересування" окупанти вимагають від маріупольців оформити три документи, - Андрющенко

Окупаційна влада вимагає від маріупольців оформити три документи для можливості пересуватися містом та за його межі.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Окупаційна влада офіційно роз’яснила маріупольцям порядок отримання дозволу на пересування, у т.ч. в межах окупованої частини Донецької області. Спочатку треба пройти перевірку (фільтрацію) в одному з райвідділів "МВС" у Мангуші, Новоазовську або Нікольському, або в пунктах пропуску Мангуш або Безіменне. Після перевірки з довідкою звернутися до комендатури Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області", - зазначив він.

Таким чином, за його словами, маріупольці "задля натяку на вільне пересування" повинні мати три документи - довідку про фільтрацію, перепустку для пересування вулицями міста та перепустку на пересування за межі Маріуполя.

"Якщо гетто виглядає якось інакше, я не знаю як…", - додав Андрющенко.

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