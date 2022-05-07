Захисники України знищили ворожий катер типу "Серна" (оновлено). ВIДЕО

Катер знищено в акваторії Чорного моря за допомоги "Байрактару"

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В акваторії Чорного моря знищено ворожий катер типу "Серна". Дякуємо ЗСУ!" - написав він.

Пізніше в Міністерстві оборони уточнили, що ворожий катер було знищено за допомоги "Байрактару".

"Український Bayraktar TB2 знищив ще один російський корабель. Цього разу десантний корабель проекту "Серна". Традиційний парад Чорноморського флоту Росії 9 травня цього року пройде неподалік Зміїного острова - на дні моря", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Десантні катери проєкту Серна - серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні. Катери призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також передових підрозділів десанту з озброєнням (92 особи) з високою швидкістю 30 вузлів. Належать до кораблів 4-го рангу.

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