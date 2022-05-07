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Під ворожий обстріл потрапила одна з філій "Миколаївобленерго", в приміщенні перебувало більше 20 осіб

обстріл,миколаїв

Потрощило вікна, обвалилася стеля – одна з філій "Миколаївобленерго" потрапила під обстріл окупантів. У момент удару в приміщенні перебувало більш ніж 20 співробітників, ніхто не постраждав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Миколаївобленерго.

"Об’єкти критичної інфраструктури не мають можливості навіть на короткий строк перервати роботу, відправитися у відпустку чи евакуацію. Стала роботу електромереж в регіоні потребує постійного контролю, а в умовах війни – і регулярного відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів комунікацій. Тож, коли без оголошення повітряної тривоги "прилетіло" на територію однієї з філій компанії, на робочих місцях знаходилося більше двох десятків співробітників. Як наслідок – побило шибки адміністративної будівлі та інших споруд, розташованих поблизу, частково обвалилася стеля та зруйновано інші конструктивні елементи", - сказано в повідомленні.

На щастя, ніхто не постраждав.

Під ворожий обстріл потрапила одна з філій Миколаївобленерго, в приміщенні перебувало більше 20 осіб 01

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Під ворожий обстріл потрапила одна з філій Миколаївобленерго, в приміщенні перебувало більше 20 осіб 02
Під ворожий обстріл потрапила одна з філій Миколаївобленерго, в приміщенні перебувало більше 20 осіб 03

Автор: 

Миколаїв (1815) обленерго (411) обстріл (29128)


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07.05.2022 15:30 Відповісти
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07.05.2022 15:38 Відповісти
Якщо це правда!!!??? Це піз.ець!
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07.05.2022 15:57 Відповісти
Ждем когда жен солдат начнут называть десятидолларовыми шлюхами как Путин называл вдов Курска.
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07.05.2022 16:03 Відповісти
террорганизация кооператив озероне комбатантна пора бить по логову сатаны по кремлю..и мавзолей за одно задеть ..чтоб картер шоб гриб..шоб гваделупу смыло...
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07.05.2022 16:29 Відповісти
 
 