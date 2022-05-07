Під ворожий обстріл потрапила одна з філій "Миколаївобленерго", в приміщенні перебувало більше 20 осіб

Потрощило вікна, обвалилася стеля – одна з філій "Миколаївобленерго" потрапила під обстріл окупантів. У момент удару в приміщенні перебувало більш ніж 20 співробітників, ніхто не постраждав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Миколаївобленерго.

"Об’єкти критичної інфраструктури не мають можливості навіть на короткий строк перервати роботу, відправитися у відпустку чи евакуацію. Стала роботу електромереж в регіоні потребує постійного контролю, а в умовах війни – і регулярного відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів комунікацій. Тож, коли без оголошення повітряної тривоги "прилетіло" на територію однієї з філій компанії, на робочих місцях знаходилося більше двох десятків співробітників. Як наслідок – побило шибки адміністративної будівлі та інших споруд, розташованих поблизу, частково обвалилася стеля та зруйновано інші конструктивні елементи", - сказано в повідомленні.

На щастя, ніхто не постраждав.

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