Судитимуть двох окупантів, які відкривали вогонь по Харківщині з Бєлгородської області

Харківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

"Слідством встановлено, що 24 лютого 2022 року двоє військових країни-агресора – водій-заряджаючий та навідник БМ-21 "Град", здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ. Виконуючи злочинний наказ, вони зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району. Крім того, російські військові своїми діями знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради", - йдеться у повідомленні.

у Офісі Генпрокурора інформують, що пізніше військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України та продовжили обстріли Харківщини. Після розгрому російської військової колони Збройними Силами України двоє окупантів були взяті у полон на території Харківської області.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ в Харківській області. Наразі вживаються заходи щодо встановлення усіх їхніх командирів, які віддавали злочинні накази невибіркового застосування артилерії.