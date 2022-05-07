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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Судитимуть двох окупантів, які відкривали вогонь по Харківщині з Бєлгородської області

рашисти

Харківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

"Слідством встановлено, що 24 лютого 2022 року двоє військових країни-агресора – водій-заряджаючий та навідник БМ-21 "Град", здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ. Виконуючи злочинний наказ, вони зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району. Крім того, російські військові своїми діями знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради", - йдеться у повідомленні.

у Офісі Генпрокурора інформують, що пізніше військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України та продовжили обстріли Харківщини. Після розгрому російської військової колони Збройними Силами України двоє окупантів були взяті у полон на території Харківської області.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ в Харківській області. Наразі вживаються заходи щодо встановлення усіх їхніх командирів, які віддавали злочинні накази невибіркового застосування артилерії.

обстріл (29128) Харківщина (6054) воєнні злочини (1876) Офіс Генпрокурора (3278)


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Топ коментарі
+15
Я досі не можу зрозуміти чому в Україні не показують обличчя злочинців?????Завжди.В Сполучених штатах завжди показують обличчя тих хто скоі злочини.
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07.05.2022 16:14 Відповісти
+11
А яка різниця хто віддавав накази, хто виконував,вони всі злочинці,а головний в них стара пуйлятіна!Всі без винятку винні в смерті українців і підлягають найвищій мірі покарання.
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07.05.2022 16:07 Відповісти
+5
А де той, що ківав на фоні градів?
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07.05.2022 16:05 Відповісти
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Удивительно. А я думал, что они мясо для шашлыков замариновали и хотели отвезти сюда.
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07.05.2022 16:01 Відповісти
А де той, що ківав на фоні градів?
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07.05.2022 16:05 Відповісти
Тоже интересует этот вопрос.Эту суку хоть не обменяли уже?
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07.05.2022 16:25 Відповісти
А яка різниця хто віддавав накази, хто виконував,вони всі злочинці,а головний в них стара пуйлятіна!Всі без винятку винні в смерті українців і підлягають найвищій мірі покарання.
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07.05.2022 16:07 Відповісти
Покажіть морди цих потвор, хай вон не скромнічають.
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07.05.2022 16:11 Відповісти
Я досі не можу зрозуміти чому в Україні не показують обличчя злочинців?????Завжди.В Сполучених штатах завжди показують обличчя тих хто скоі злочини.
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07.05.2022 16:14 Відповісти
презумція невиновності.
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07.05.2022 16:45 Відповісти
Бо поки морди не показані, є можливість получить на кишеню баблоси, та відпустить "з миром".
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07.05.2022 18:16 Відповісти
в конкретному випадку - щоб касапи їх не розпізнали, і документально (з фото від ГПУ) не вимагали їх видачі до початку судової процедури як "безневиних" овечок, максимум військовополонених, а не злочинців.
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07.05.2022 18:23 Відповісти
Які ще закони війни? Обкурилися алкоголіки.
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07.05.2022 16:19 Відповісти
http://www.golos.com.ua/article/359599 Інквізиція від ФСБ: полоненим ламають кістки, з кісток зрізають плоть, у порожнини вставляють трубу з колючим дротом

У визволеному від російських окупантів місті Тростянець Сумської області виявлено катівню.


У визволеному від російських окупантів місті Тростянець Сумської області виявлено катівню, яку загарбники облаштували у підвалі залізничного вокзалу, де розміщувався їхній штаб. На стінах в'язниці - кров.

Про те, що російські окупанти катують українських військовополонених та мирних мешканців, свідчить і перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова двадцятирічного кулеметника російської армії Костянтина Соловйова, який зараз перебуває на Харківщині, зі своєю матір'ю Тетяною Соловйовою. Служить окупант у 3-му взводі 3-ї роти 11-го армійського корпусу і пишається тим, що вже вбив щонайменше 20 українців.

Телефонуючи матері, буденно розповідає, що солдати ходять і забирають картоплю у селян, катують людей.

- Пришли и набрали, - каже він.

- Вы там поаккуратнее с этими селянами.

- А что они поделают? У нас тут, знаешь, фсбэшники пытают пленных. Я тоже в этом участвовал. Знаешь, что такое розочка? На теле мужчины можно сделать 21 розочку. Двадцать пальцев и член. Видела как розочка распускается? Как раскрывается? Также вдоль костей кожа срезается с мясом. А потом все пальцы. Тоже самое делается там. Потом знаешь какие пытки я еще видел?

- А почему ты говоришь, что ты принимал участие. Ведь там фсбэшники, - з нотками гордості в голосі запитує ката його мати.

- Мы захватывали пленных, приводили. И пока там ждали начальников камер пыток, держали, лупили, ломали ноги, чтобы не убежали. Поймали мирного мужика, взяли у него телефон, а в телефоне фотографии всех позиций. Вот он на велосипеде катался, фоткал позиции, скидывал им.

- Ой урод (нецензурна лексика).

- И этого мужика, старика, забили резиновыми палками. Забили до смерти обычной палкой. Она успокоительной называется. У него куча внутренних разрывов было. Вот еще один метод пыток. Забыл, как он называется. Вроде бы ствол. Трубу вставляют в зад и колючую проволоку туда засовывают. Вытаскивают трубу, проволока остается и проволоку потихоньку вытаскивают. Вот это так наши. Сказали, что вот это с проволокой еще вроде бы еще из Чечни.

Окупант каже матері, що у нього ні краплі співчуття до українців, яких катують. Відверто каже, що отримує задоволення від знущань.

- Мне так нравится, - ділиться своїми емоціями росіянин.

- Нравится? - перепитує мати.

- Нравится, - відповідає кат і продовжує розповідати, як він ламав кістки українському полоненому.

- Мужик, которого привели, пленный, говорит: «Да за мою жизнь две ваши заберут». И дальше: «Мне плевать на смерть, я умираю за правду». Он прямо орет. Он сидит, у него сломаны крестообразные кости. Ну, которые я ломал. Они вывернуты.

- Вот если бы я попала туда, - радіє «подвигам» сина мати, - я бы тоже кайфонула от этого. Мы ж с тобой одинаковые.

Коли розмова заходить про те, що окупанти вбивають в Україні людей, росіянка каже синові: «А ты уверен, что это люди?».

Рашист не тільки вихваляється тим, що вже вбив багато українців: «Когда перевалило за 20, я успокоился, меня даже совесть не грызет», -а мріє перенести отриманий «досвід» на власного батька.

- Так что это, сделаем папе 21 розочку? Начнем с пипи. А если не поймет, сделаем еще 5. Говорит, что работы у него все равно не будет. Поэтому руки ему не нужны. Сломаем пальчик, самый важный, указательный, на правой руке.

- Чтобы не показывал или чтобы в носу не ковырялся? - підримує жінка сина.

- Перед первой фалангой сломаем. Первая фаланга самая болючая. Там больше всего нервных окончаний. Не поймет, сломаем две.

Оприлюднену ГУР МО розмову кілька тисяч українців прокоментували в соціальних мережах. Юрій Ковалів пише: «Це навіть не народ, а набрід садистів, яким не місце у цьому світі». Ольга Ткаченко: «Такого жаху ніколи не чула!!! Це не мати... під суд перед всім людством!!!». Оля Голодова: «Будь ласка, зробіть англійські субтитри. Це має почути увесь світ!».

У ГУР також повідомляють контакти садиста і його матері:

Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Консантин Дмитриевич)

Тел. +79969592243, 15.03.2002 року народження, адреса реєстрації: Калінінградська область, м. Совєтск, вул. Лісна, буд. 6А, кв. 1.

Зареєстрований у соціальних мережах:

«Одноклассники» (ok.ru/profile/539848314147, ok.ru/profile/551630852641), «Вконтакте» (https://vk.com/batikakostia).

Соловйова (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна)

Тел. +79118522733, 19.11.1981 року народження, Калінінградська обл., м. Совєтск, вул. Лісна, 6А, кв. 1.

Зареєстрована в соціальній мережі «Одноклассники» (ok.ru/profile/529163184549).
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07.05.2022 16:20 Відповісти
Зачем блюрить скотские рожи? Их каждая собака знать должна. И на мишенях в тире печатать.
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07.05.2022 16:33 Відповісти
......встановлення усіх їхніх командирів, які віддавали злочинні накази невибіркового застосування артилерії.
Це невірна формуліровка! Потрібно так:
..віддавали злочинні накази цілеспрямованого застосування артилерії по населених пунктах на знищення людей,та їх житла.
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07.05.2022 16:44 Відповісти
Ще судять їх... роботи в країні нема та? Окупантів трепа стріляти, а не судити. Тьфу срань.
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07.05.2022 17:25 Відповісти
 
 