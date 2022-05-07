Удар по музею Сковороди є спланованою акцією РФ, бо Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл та об’єктів інфраструктури, - Ткаченко

Ракетний удар ворога, внаслідок якого було знищено на Харківщині музей Григорія Сковороди, є спланованою акцією.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл, об’єктів інфраструктури, тобто фактично навколо - тільки поля. В мене немає сумнівів, що били спеціально по Сковороді. Він сам, здається, колись казав, що "не братайтеся з тими, хто зло ховає". От в принципі це свідчення того, що це, імовірно, свідома ідеологічна акція. Вони ж Сковороду називали ледь не першим російським філософом", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що неподалік музею знаходиться й могила Григорія Сковороди, а також нагадав, що цьогоріч Україна відзначає 300-річчя від дня народження українського філософа.

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"Коли починалася війна, мало бути чергове засідання комісії з приводу заходів щодо вшанування 300-річчя. В Сковородинівці планувалися серйозні реставраційні роботи. І тепер доведеться спочатку зафіксувати склад злочину. Ми обов’язково це будемо робити з міжнародними фахівцями. Цю справу ми так просто не залишимо, відправимо відповідні листи для інформації міжнародної спільноти, в ЮНЕСКО, тому що це практично свідоме влучання в те, проти чого воює путін - проти української ідентичності", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, унаслідок прямого влучання російської ракети у ніч проти 7 травня знищено Національний музей Григорія Сковороди у с. Сковородинівка на Харківщині.

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