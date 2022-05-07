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Новини Війна
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Удар по музею Сковороди є спланованою акцією РФ, бо Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл та об’єктів інфраструктури, - Ткаченко

музей,сковороди,сковородинівка

Ракетний удар ворога, внаслідок якого було знищено на Харківщині музей Григорія Сковороди, є спланованою акцією.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл, об’єктів інфраструктури, тобто фактично навколо - тільки поля. В мене немає сумнівів, що били спеціально по Сковороді. Він сам, здається, колись казав, що "не братайтеся з тими, хто зло ховає". От в принципі це свідчення того, що це, імовірно, свідома ідеологічна акція. Вони ж Сковороду називали ледь не першим російським філософом", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що неподалік музею знаходиться й могила Григорія Сковороди, а також нагадав, що цьогоріч Україна відзначає 300-річчя від дня народження українського філософа.

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"Коли починалася війна, мало бути чергове засідання комісії з приводу заходів щодо вшанування 300-річчя. В Сковородинівці планувалися серйозні реставраційні роботи. І тепер доведеться спочатку зафіксувати склад злочину. Ми обов’язково це будемо робити з міжнародними фахівцями. Цю справу ми так просто не залишимо, відправимо відповідні листи для інформації міжнародної спільноти, в ЮНЕСКО, тому що це практично свідоме влучання в те, проти чого воює путін - проти української ідентичності", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, унаслідок прямого влучання російської ракети у ніч проти 7 травня знищено Національний музей Григорія Сковороди у с. Сковородинівка на Харківщині.

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Автор: 

музей (442) Сковорода Григорій (12) Ткаченко Олександр (509) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+10
що взагалі на посаді міністра культури робить проросійське протеже Табачника?
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07.05.2022 16:15 Відповісти
+6
Москалі воюють з нашою культурою.
Заважає їм..
Тому то і треба після перемоги всю оту росіску хрєнь вичистити.
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07.05.2022 16:53 Відповісти
+5
Те ж самісіньке, що робить на посаді міністра проросійська журнашлюха бабломойського.
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07.05.2022 16:57 Відповісти
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що взагалі на посаді міністра культури робить проросійське протеже Табачника?
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07.05.2022 16:15 Відповісти
Те ж самісіньке, що робить на посаді міністра проросійська журнашлюха бабломойського.
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07.05.2022 16:57 Відповісти
вообще то он бенина сявка! долгие годы возглавлял Г+Г

а еще и к Табачнику имеет отношение?
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07.05.2022 16:58 Відповісти
Ткаченко, сбрей покрашенную сединой свою бороду и здуй защищать музеи, медиамальчик вечный...
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07.05.2022 16:17 Відповісти
За музей тре платити мавзолеєм.
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07.05.2022 16:20 Відповісти
І чим ми тоді будемо від орків відрізняться? Кольором прапора?
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07.05.2022 16:51 Відповісти
а ты предлагаешь внести кремлевский зиккурат с демоном ВИЛ внутри объявить наследием ЮНЕСКО? и охранять его всячески?
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07.05.2022 16:59 Відповісти
Те що ''витворяют'' орки з мордора-геноцид українського народу! Кацапня намагається в останнє нас знищити як народ ,як націю.На протязі останніх 400р їм не вдалось нас знищити і сьогодні вони відсмокчуть Уй))) А паРаша буде зруйнована!!!
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07.05.2022 16:33 Відповісти
Москалі воюють з нашою культурою.
Заважає їм..
Тому то і треба після перемоги всю оту росіску хрєнь вичистити.
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07.05.2022 16:53 Відповісти
Президент Трамп в свое время сказал, что признаками независимой страны есть ее границы, ее язык и ее культура.
Вот они, эти орки, и пытаются все это уничтожить.
Удар по музею конечно не случайность.
Трамп был прав-как всегда и во всем
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07.05.2022 17:03 Відповісти
 
 