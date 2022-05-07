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Новини Війна
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Росія впроваджує політику терору на окупованих територіях Запорізької області, - Денісова

енергодар
Фото: ukraine.segodnya.ua

Окупанти в Запорізькій області проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації у безпечні регіони України та грабують аграрні підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу уповноваженого ВР з прав людини.

"У селищі Чернігівка окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, в якій вказано скільки землі має власник, скільки - в оренді. Лише після цього нададуть ліцензію на обробку землі. В іншому випадку комендант відбере всю землю, яка не вказана у паперах окупантах.

У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що витребували лише "військовий податок", а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.

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В Енергодарі на теплоелектростанції закінчилося вугілля, а організувати його регулярне постачання немає можливості через окупацію міста.

Окупаційна влада в Енергодарі завершила реєстрацію містян для нібито отримання соціальних виплат. Наразі росіяни розпочали реєстрацію підприємців. Ті, хто не прийдуть до адміністрації і не зареєструються, не матимуть змоги працювати у місті.

За словами мешканців окупованої Василівки, російські військові в місті намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю по 15 грн за літр. У Дніпрорудному дві сім-карти міняють одразу на авто. Причина - окупанти хочуть телефонувати один одному та додому, а телефонів не мають, зв’язку - теж", - йдеться в повідомленні.

Омбудсмен Людмила Денісова нагадує, що терор та жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях - "це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни".

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Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати факти злочинів та порушень прав людини в запорізькій області.

Автор: 

Денісова Людмила (883) окупація (6746) права людини (613) Запорізька область (3732)


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07.05.2022 16:48 Відповісти
Дзвонили родичі із Запоріжжя, казали останніми днями залітають ворожі літаки
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07.05.2022 16:51 Відповісти
То наші
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07.05.2022 17:03 Відповісти
Красный террор чЛенин и банда Феликса Дзержинского ввели 30 августа 1918 года...,если забыли,с тех пор свои что изменились на РабZZee...
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07.05.2022 17:05 Відповісти
Що ДП НАЕК "Енергоатом" робить для своїх працівників? До тих, хто залишився в окупації та для тих, хто рятуючись від насилля, виїхав?! Кажу - 2 рази НІ-ХЄ-РА. Лише щодня звітує, що атомна станція працює стабільно. Як довго буде теє "стабільно та на благо України", якщо люди щодня зазнають промивання мізків та насильства? Ще 2-3 місяці, виїдуть останні патріоти, й все. Так, розумію, що то не Маріуполь, бо не обстрілюють. Але, силу тиску ви навіть уявити не можете
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07.05.2022 17:30 Відповісти
Юг злили, ось і все що треба розуміти. Від влади не треба чекати ні на визволення ні на помічь.
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07.05.2022 17:34 Відповісти
в Энергодаре орки останавливают автомобили и просят документы. отбирают их и говорят "прийдешь 9 мая на шнствие, отдадим". инфа 100%. вот такие гнилые методы у рашкованов... сила в правде? чи в чем? риторический вопрос.
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07.05.2022 18:49 Відповісти
Жах!
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07.05.2022 20:20 Відповісти
 
 