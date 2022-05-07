Росія впроваджує політику терору на окупованих територіях Запорізької області, - Денісова

Окупанти в Запорізькій області проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації у безпечні регіони України та грабують аграрні підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу уповноваженого ВР з прав людини.

"У селищі Чернігівка окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, в якій вказано скільки землі має власник, скільки - в оренді. Лише після цього нададуть ліцензію на обробку землі. В іншому випадку комендант відбере всю землю, яка не вказана у паперах окупантах.

У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що витребували лише "військовий податок", а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.

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В Енергодарі на теплоелектростанції закінчилося вугілля, а організувати його регулярне постачання немає можливості через окупацію міста.

Окупаційна влада в Енергодарі завершила реєстрацію містян для нібито отримання соціальних виплат. Наразі росіяни розпочали реєстрацію підприємців. Ті, хто не прийдуть до адміністрації і не зареєструються, не матимуть змоги працювати у місті.

За словами мешканців окупованої Василівки, російські військові в місті намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю по 15 грн за літр. У Дніпрорудному дві сім-карти міняють одразу на авто. Причина - окупанти хочуть телефонувати один одному та додому, а телефонів не мають, зв’язку - теж", - йдеться в повідомленні.

Омбудсмен Людмила Денісова нагадує, що терор та жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях - "це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни".

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Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати факти злочинів та порушень прав людини в запорізькій області.