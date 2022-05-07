Сподіваємося, що найближчими днями у Києві буде додаткова протиповітряна оборона "натівського" стандарту, - Кличко

Зовсім скоро у Києві розмістять більш сучасні системи протиповітряної оборони.

На це натякнув міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря - ракетних обстрілів. Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами, тому що у будь-яку хвилину будь-який будинок нашого міста, на жаль, поки що може бути обстріляний. Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", - зауважив мер.

Міський голова Києва також вважає, що після 9 травня мешканцям можна потроху повертатися до столиці.

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