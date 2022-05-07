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Новини Війна
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Сподіваємося, що найближчими днями у Києві буде додаткова протиповітряна оборона "натівського" стандарту, - Кличко

ппо

Зовсім скоро у Києві розмістять більш сучасні системи протиповітряної оборони.

На це натякнув міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря - ракетних обстрілів. Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами, тому що у будь-яку хвилину будь-який будинок нашого міста, на жаль, поки що може бути обстріляний. Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", - зауважив мер.

Міський голова Києва також вважає, що після 9 травня мешканцям можна потроху повертатися до столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього року бюджет Києва недоотримає понад 20 млрд гривень, - Кличко

Автор: 

Київ (19646) Кличко Віталій (3527) ППО (3272)


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Топ коментарі
+31
Харків не обстрілює авіація вже давно, тільки артилерія. Снаряд арти неможливо перехопити ракетою зрк. Так само, рлс не може виявити арту для цілевиявлення. До Маріуполя дуже далеко знаходяться наші війська, тому закрити небо там навіть із с300 просто неможливо. А Київ обстрілюють балістичними ракетами, вони переважно легко збиваються при наявності достатньої кількості зрк
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07.05.2022 17:19 Відповісти
+24
З'явиться у Києві буде що дати Запоріжжю,а поки дякуйте тому хто оккупантів новими дорогами зустрічав,можна спробувати ще шматком асфальту ракету збити....
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07.05.2022 17:43 Відповісти
+21
Жители Харькова, Мариуполя итд. наверное очень рады за Киев
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07.05.2022 17:08 Відповісти
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Жители Харькова, Мариуполя итд. наверное очень рады за Киев
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07.05.2022 17:08 Відповісти
Харків не обстрілює авіація вже давно, тільки артилерія. Снаряд арти неможливо перехопити ракетою зрк. Так само, рлс не може виявити арту для цілевиявлення. До Маріуполя дуже далеко знаходяться наші війська, тому закрити небо там навіть із с300 просто неможливо. А Київ обстрілюють балістичними ракетами, вони переважно легко збиваються при наявності достатньої кількості зрк
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07.05.2022 17:19 Відповісти
А Николаев, Одесса?
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07.05.2022 17:22 Відповісти
Іди мадярські параши мий розумник. Одеса нормально захищена, просто коли летить дохера ракет одночасно, варіантів збити їх усі просто немає.
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07.05.2022 19:04 Відповісти


"Харків не обстрілює авіація вже давно, тільки артилерія."
"А Київ обстрілюють балістичними ракетами"
Прибріхувати від себе не треба.
Київ обстрілювали і обстрілюють далеко не тільки балістичними, в перший день - тільки крилатими, а в перший місяц в основному - крилатими. наприклад в мій будинок прилетіла в середині березня саме крилата повітрянного базування.
Харків обстрілюють і з літаків теж, тільки не заходячи в зону ураження нашого ППО, хоча б на фото прильотів в Харків за останній тиждень подивився, де є уламки, перед тим, як дурню писати.

"рлс не може виявити арту для цілевиявлення."
Звісно, що РЛС ППО та РЛС, що входять до складк ЗРК для цього не призначені, а от контрбатарейні засоби, які нам, доречі, поставляють ще з 2014 - саме воно.
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07.05.2022 22:09 Відповісти
Там також будуть стояти нові ППО натівського стандарту !
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07.05.2022 17:20 Відповісти
я лично рад за все города Украины, кому повезло что их не обстреливают.
И когда после тревоги я радуюсь, что прилетело не в меня, то мне отчасти стыдно.
Потому что прилетело в кого-то из земляков...
война, матьеё...
Я во Львове. Хз почему флажок чешский выскакивает.
Позавчера и вчера над головами ракеты летели, мы свист слышали. а позавчерашнюю соседка видела - огород пошла сажать. Оч вовремя...
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07.05.2022 18:31 Відповісти
А может гражданским нашим полу-руководителям заткнуться и не кукарекать на темы поступления нового вооружения?.. И кроме Киева, кстати, есть и другие города в Украине, особенно на Юге и Востоке
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07.05.2022 17:08 Відповісти
там пока нет консульств США.
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07.05.2022 17:15 Відповісти
Підполковнику абдристовічу це розкажи. А він може тобі розкаже що на "юге" трапилось таке ,що орки з криму вже через пару днів були під Маріуполем.
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07.05.2022 17:13 Відповісти
Він і не таке може розповісти...
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07.05.2022 17:59 Відповісти
Я даже знаю, где она будет на Нивках стоять ))
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07.05.2022 17:14 Відповісти
Першу букву назви комплексу.
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07.05.2022 17:30 Відповісти
Я вважаю , пане Кличко , що говорити про це не обов'язково , так як чек
на галоші , ще не галоші !
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07.05.2022 17:16 Відповісти
Это радует что в Киеве будет такая система, но не плохо бы бы ей быть на передовой, чтобы сбивать ракеты рашистов ещё на вылете по нашим городам.
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07.05.2022 17:21 Відповісти
на передовой они не нужны, стратег.
Артиллерию ПВО не сбивают.
Баллистические ракеты стартуют за 500-600 км от цели, вылетают в стратосферу и снижаются только незадолго до попадания в цель. Потому при старте таких ракет тревогу и объявляют по всей стране - потому что хз где она приземлится.
умники матьвашу
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07.05.2022 18:34 Відповісти
искандер реально точно бьет до 300 км,до 500 точности особой нет .Сбить скорее всего получится процентов 30 в идеальном случае
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07.05.2022 21:08 Відповісти
Ты стратег херов, не видел видео, как пролетает ракета над городами неведомо куда?
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07.05.2022 21:35 Відповісти
Другим городам она тоже не помешала бы.
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07.05.2022 17:21 Відповісти
Киев в приоритете. Потому что это - столица.
Сначала нужно оборонять столицу, и только потом -другие города.
Ты или дурак или троль что несешь зраду по такому поводу.
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07.05.2022 18:35 Відповісти
Чего ты даун конченый всех клеймишь и херню пишешь,посмотри как на востоке сейчас точками и крылатыми гасят ежедневно по всу и объектам,как безнаказанно работает рашисткая авиация или с парнями стоящих на защите края страны и живущих там людей можно не считаться...
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07.05.2022 20:17 Відповісти


Приведи хоч пару десятків фактів прильоту "Точки-У", а особливо крилатих ракет по лінії фронту, навряд у тебе це вийде.
А от ДЕСЯТКИ таких прильотів по містах та великих інфраструкетурних об'єктах я озвучити зможу.
Навіть недолугі рашисти розуміють, що використовувати такі засоби по відносно розосередженим ВСУ зовсім не доцільно, тим більше їх "високоточне" не таке вже і точне, краще цілити у відносно великі інфраструктурні об'єкти чи житлові масиви куди поцілити легше.
Такі засоби в принципі проти військових використовують саме по великих скупченнях або по захисних спорудах великих розмірів.

Та що про "даун конченый" та "херню пишешь" - у дзеркало зазерні, вЯлікій диванний експерД.
Доречі, Ізик рАдной підучи, ШІСТЬ помилок на трошки більше ніж ТРИ рядка, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш.
Це, а також лінгвістика та "аргументація" яскраво свідчать про загальний рівень вЯлікого експерДа.

Той випадок, коли краще жувати.
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08.05.2022 09:06 Відповісти
Вчора побував на лукянівці і на рибальському. Бачив місця по яким відпрацювали рашисти калібрами. Чесно кажучи не очікував, що ця кацапська вундервафля настільки слабенька, коли летить у звичайний будинок, а не в нафтобазу чи в склад з озброєнням
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07.05.2022 17:24 Відповісти
Посмотри на ту ракету, там взрывчатки не особо много, мне больше вызывало улыбку когда русские заявляли что калибрами уничтожили 3 киллометровую взлетную полосу, там и 500 калибров не хватит
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07.05.2022 17:30 Відповісти
Полностю перекопать ВВП не надо. Хватит продирявить наполовину в 2-3 местах, чтобы вывести ВВП из строя на пару недель или больше. Но делать это "калибрами" то же что долбить орехи айфонами.
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07.05.2022 19:41 Відповісти
особо одаренным знающим про слабые калибры-можно напомнить про николаевскую казарму (про потери писать не буду ,но очень-очень много ).
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07.05.2022 21:12 Відповісти
Перекрити б рота нашим регіональним керманичам, що безперервно зливають ворогові інфу заради особистого піару.
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07.05.2022 17:26 Відповісти
Під Одесою було б не зайве, особливо після сьогоднішніх прильотів.
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07.05.2022 17:30 Відповісти
Ми дуже дуже раді за Київ - з нього дуже дуже багато новин і всі гарні, але де ПВО для Маріуполя, Запоріжжя, Херсона? Україна- це не тільки Київ!
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07.05.2022 17:38 Відповісти
З'явиться у Києві буде що дати Запоріжжю,а поки дякуйте тому хто оккупантів новими дорогами зустрічав,можна спробувати ще шматком асфальту ракету збити....
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07.05.2022 17:43 Відповісти
ты дура или где?
Киев - СТОЛИЦА. Потерять столицу значит проиграть войну.
Потому, да, сначала - столица, это приоритет. Потом - все остальные.
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07.05.2022 18:36 Відповісти
Без вопросительного знака😠
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07.05.2022 18:51 Відповісти
Маріуполь при нинішніх реаліях закрити неможливо, просто тому що Марік окупований і неможливо поставити у місті зрк. А Херсон зе-******* просрала ще у перший день війни - там без варіантів
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07.05.2022 19:09 Відповісти
если быть точнее...здали
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07.05.2022 21:48 Відповісти
Такие системы должны быть в Украине давно. Ответственные за это персоны были заняты личным обогащением, поэтому сейчас нам так тяжело..
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07.05.2022 17:46 Відповісти
Пане мер, коли відновлять обірвані тролейбусні дроти і спалену зупинку на площі Марченко? Позавчора там працювало багато бригад дорожників. Вчора дивлюсь - дроти не відновлено, зупинка також спалена, зате перед зупинкою (не повірите!) поклали свіжий асфальт (розміром приблизно 4 х 8 м...
Немає слів...
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07.05.2022 17:47 Відповісти
Не знаєш хто керує всіма дорожніми роботами в Україні? Підсказати?
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07.05.2022 18:06 Відповісти
я так думаю, у Кличко есть другие заботы, чем провода на троллейбусы.
блин страна идиотов, я удивлен что Киев вообще отстояли, дебил на дебиле..
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07.05.2022 18:37 Відповісти
Тобто на новий асфальт гроші і робітники є, а на повісити нові дроти немає?
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07.05.2022 19:42 Відповісти
Главное чтобы считанные дни не превратились в месяцы....
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07.05.2022 17:51 Відповісти
не патякай аби що...ньюзмейкер.
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07.05.2022 17:56 Відповісти
Не думав , що стільки ідіотів в столиці
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07.05.2022 18:53 Відповісти
Киев и так неплохо прикрыт был. Большую часть всего что летело -сбивали. Я думаю там НАТОвские игрушки давненько стояли. Но опять таки, обломки с БЧ могут наделать не меньше беды чем сама ракета. Просто не долетит до цели, но упасть на любой дом все равно может. В Киеве часто такое было и сейчас. Ракета может действительно лететь в военный обьект а упасть на дом. Это защитит стратегические обьекты. Так что угрозы полноценно это не предотвращает для гражданских. Каждый дом не прикроешь.
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07.05.2022 18:58 Відповісти
Близько 10 потраплянь тільки по житлових будинках в Києві було. І ніхто не деталізував, ракета була чи її уламки
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07.05.2022 19:45 Відповісти
І самі ракети вкрай страшні, й збиті обломки небезпечні, невідомо куди прилетить і куди упаде.
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08.05.2022 01:40 Відповісти
 
 