Сподіваємося, що найближчими днями у Києві буде додаткова протиповітряна оборона "натівського" стандарту, - Кличко
Зовсім скоро у Києві розмістять більш сучасні системи протиповітряної оборони.
На це натякнув міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря - ракетних обстрілів. Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами, тому що у будь-яку хвилину будь-який будинок нашого міста, на жаль, поки що може бути обстріляний. Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", - зауважив мер.
Міський голова Києва також вважає, що після 9 травня мешканцям можна потроху повертатися до столиці.
Будь ласка, зачекайте...
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"Харків не обстрілює авіація вже давно, тільки артилерія."
"А Київ обстрілюють балістичними ракетами"
Прибріхувати від себе не треба.
Київ обстрілювали і обстрілюють далеко не тільки балістичними, в перший день - тільки крилатими, а в перший місяц в основному - крилатими. наприклад в мій будинок прилетіла в середині березня саме крилата повітрянного базування.
Харків обстрілюють і з літаків теж, тільки не заходячи в зону ураження нашого ППО, хоча б на фото прильотів в Харків за останній тиждень подивився, де є уламки, перед тим, як дурню писати.
"рлс не може виявити арту для цілевиявлення."
Звісно, що РЛС ППО та РЛС, що входять до складк ЗРК для цього не призначені, а от контрбатарейні засоби, які нам, доречі, поставляють ще з 2014 - саме воно.
И когда после тревоги я радуюсь, что прилетело не в меня, то мне отчасти стыдно.
Потому что прилетело в кого-то из земляков...
война, матьеё...
Я во Львове. Хз почему флажок чешский выскакивает.
Позавчера и вчера над головами ракеты летели, мы свист слышали. а позавчерашнюю соседка видела - огород пошла сажать. Оч вовремя...
на галоші , ще не галоші !
Артиллерию ПВО не сбивают.
Баллистические ракеты стартуют за 500-600 км от цели, вылетают в стратосферу и снижаются только незадолго до попадания в цель. Потому при старте таких ракет тревогу и объявляют по всей стране - потому что хз где она приземлится.
умники матьвашу
Сначала нужно оборонять столицу, и только потом -другие города.
Ты или дурак или троль что несешь зраду по такому поводу.
Приведи хоч пару десятків фактів прильоту "Точки-У", а особливо крилатих ракет по лінії фронту, навряд у тебе це вийде.
А от ДЕСЯТКИ таких прильотів по містах та великих інфраструкетурних об'єктах я озвучити зможу.
Навіть недолугі рашисти розуміють, що використовувати такі засоби по відносно розосередженим ВСУ зовсім не доцільно, тим більше їх "високоточне" не таке вже і точне, краще цілити у відносно великі інфраструктурні об'єкти чи житлові масиви куди поцілити легше.
Такі засоби в принципі проти військових використовують саме по великих скупченнях або по захисних спорудах великих розмірів.
Та що про "даун конченый" та "херню пишешь" - у дзеркало зазерні, вЯлікій диванний експерД.
Доречі, Ізик рАдной підучи, ШІСТЬ помилок на трошки більше ніж ТРИ рядка, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш.
Це, а також лінгвістика та "аргументація" яскраво свідчать про загальний рівень вЯлікого експерДа.
Той випадок, коли краще жувати.
Киев - СТОЛИЦА. Потерять столицу значит проиграть войну.
Потому, да, сначала - столица, это приоритет. Потом - все остальные.
Немає слів...
блин страна идиотов, я удивлен что Киев вообще отстояли, дебил на дебиле..