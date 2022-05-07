Окупант розповідає дружині про вбивства українців: "Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях", - перехоплення СБУ. АУДIО

Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних воєнних злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей.

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – розказує російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Конечно, она считается… тоже враг".

При цьому окупанти дивуються, що "местное население озлоблено".

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