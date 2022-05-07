Троє людей зазнали поранення в тимчасово окупованих Руських Тишках, їх вдалося вивезти до Харкова, - Синєгубов

Російські окупанти 7 травня продовжили обстрілювати територію Харківщини.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог обстріляв населені пункти Чугуївської, Золочівської, Красноградської громад.



Із окупованих Руських Тишок до Харкова медикам екстреної допомоги вдалося вивезти трьох поранених цивільних. Їм надають всю необхідну допомогу", - розповів він.

Також, за словами Синєгубова, на період відзначення Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом 8 і 9 травня час комендантської години на Харківщині не зміниться. Вона триватиме з 21:00 по 6:00 ранку.



Втім, через постійні обстріли Харківська ОВА обмежує доступ людей до місць вшанування загиблих під час Другої світової війни. Жодних меморіальних заходів проводитися не буде. Національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі.



"Закликаю усіх не виходити без потреби на вулиці, не перебувати у парках, скверах та інших громадських місцях. Не ігноруйте сигнали тривоги!" - сказав очільник ОВА.

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