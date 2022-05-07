Троє людей зазнали поранення в тимчасово окупованих Руських Тишках, їх вдалося вивезти до Харкова, - Синєгубов
Російські окупанти 7 травня продовжили обстрілювати територію Харківщини.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог обстріляв населені пункти Чугуївської, Золочівської, Красноградської громад.
Із окупованих Руських Тишок до Харкова медикам екстреної допомоги вдалося вивезти трьох поранених цивільних. Їм надають всю необхідну допомогу", - розповів він.
Також, за словами Синєгубова, на період відзначення Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом 8 і 9 травня час комендантської години на Харківщині не зміниться. Вона триватиме з 21:00 по 6:00 ранку.
Втім, через постійні обстріли Харківська ОВА обмежує доступ людей до місць вшанування загиблих під час Другої світової війни. Жодних меморіальних заходів проводитися не буде. Національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі.
"Закликаю усіх не виходити без потреби на вулиці, не перебувати у парках, скверах та інших громадських місцях. Не ігноруйте сигнали тривоги!" - сказав очільник ОВА.
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Панове редактори Цензора, село Руські Тишки і в Африці мають бути Руські Тишки, а не русскіє. В Україні, напевно,. сотні топономів Руські, але то абсолютно не має ніякого відношення до руССкіх, тобто на кацапстану. Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Може, нарешті, вам то варто усвідомити? До речі, щоб вам було зрозуміти, серби, наприклад, нас, українців так і називають руські, але то абсолютно не означає, що ми русскіє.
Ру́ський (прикметник) (давньоруськ. руськии, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. ruski) - в українській мові такий, що відноситься до часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Русі або до її населення - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русі (наз. відм. однини - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 русин , аналогічно утворювались назви сусідніх народів: Москва - москвин, Литва - литвин), чи їхніх нащадків - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців . Під назвою «руські люди» (чиї - приналежність), як правило, розуміли підлеглих Русі іншого етнічного походження. Для позначення жителів саме https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C давньої Русі , середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великого князівства Литовського та Руського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1432%E2%80%941435) Великого князівства Руського XV ст., та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1658%E2%80%941659) Великого князівства Руського що мало постати на теренах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Українського гетьманату , часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський. Не випадково саме так іменувалася адміністративна одиниця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Руське воєводство .
Слово руський не слід плутати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. русский, тобто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіянин .
Народ Руський (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Genus Ruthenicum) - одна з державотворчих націй у таких середньовічних східноєвропейських державних утвореннях, як Велике князівство Литовське і Річ Посполита Обох Народів.
Руссю споконвічна називали ******* територію України, а прикметник руський вживався як самоназивання українців.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-2 [2]