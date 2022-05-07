Під час евакуації цивільних з "Азовсталі" 6 травня росіяни вбили трьох бійців "Азову", - ЗМІ

Під час евакуації цивільних громадян із "Азовсталі" 6 травня від російських обстрілів загинули три українські захисники ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомили "Українській правді" в командуванні полку "Азов", передає Цензор.НЕТ.

"Вчора (6 травня. - Ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення. Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА", - повідомили виданню.

Нагадаємо, 6 травня російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинув військовий, 6 отримали поранення.

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В той же день президент Володимир Зеленський заявив, що до порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.