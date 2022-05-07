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Новини Війна
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Під час евакуації цивільних з "Азовсталі" 6 травня росіяни вбили трьох бійців "Азову", - ЗМІ

азов,обстріл,цивільних

Під час евакуації цивільних громадян із "Азовсталі" 6 травня від російських обстрілів загинули три українські захисники ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомили "Українській правді" в командуванні полку "Азов", передає Цензор.НЕТ.

"Вчора (6 травня. - Ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення. Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА", - повідомили виданню.

Нагадаємо, 6 травня російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинув військовий, 6 отримали поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод "Азовсталь". ФОТОрепортаж

В той же день президент Володимир Зеленський заявив, що до порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.

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Маріуполь (3243) евакуація (2342) втрати (4445) Азов (785) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+49
Кацапи , горітимите в пеклі за те , що вбиваєте нас , на нашій , Богом даній , землі !
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07.05.2022 18:40 Відповісти
+34
Нелюди кацапські. Ні честі, ні совісті, погань.
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07.05.2022 18:46 Відповісти
+31
Имена воинов Азова будут вписаны золотыми буквами в историю Украины.то что происходит очень больно.
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07.05.2022 18:46 Відповісти
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Кацапи , горітимите в пеклі за те , що вбиваєте нас , на нашій , Богом даній , землі !
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07.05.2022 18:40 Відповісти
Ну как бы поэтому Россия и согласилась на эвакуацию. Так легче убивать и брать в плен украинцев.
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07.05.2022 18:44 Відповісти
слово россия пишется с маленькой буквы п
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07.05.2022 18:47 Відповісти
А може з маленької "ж"?
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07.05.2022 18:53 Відповісти
нет буквы ж в слове *********
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07.05.2022 19:08 Відповісти
*********, так как их сцарь педофил
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07.05.2022 19:40 Відповісти
а я думала, з маленької букви х
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07.05.2022 20:05 Відповісти
Имена воинов Азова будут вписаны золотыми буквами в историю Украины.то что происходит очень больно.
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07.05.2022 18:46 Відповісти
у наших забитых затурканых людей короткая память - так что забудут как уже не вспоминают многих героев войны 2014 года
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08.05.2022 00:33 Відповісти
Нелюди кацапські. Ні честі, ні совісті, погань.
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07.05.2022 18:46 Відповісти
Не мають, скоти, нічого...

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07.05.2022 19:58 Відповісти
😨😟😠
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07.05.2022 20:35 Відповісти
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07.05.2022 18:46 Відповісти
Фашисты рашисты горите в Аду, будет вам нелюди парад в ********** с поверженными Z свастиками. путлер капут.
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07.05.2022 18:46 Відповісти
Удивительно.
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07.05.2022 18:46 Відповісти
чума на всю росію!
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07.05.2022 18:48 Відповісти
Шкода тих людей.
Душа болить за захисників Маріуполя.
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07.05.2022 18:51 Відповісти
А де поранені хлопці ? Бачила відео - дійсно тяжкі. Якщо вони негайно не потрапили в нормальну лікарню, то на жаль, приречені.
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07.05.2022 18:53 Відповісти
Рашисти не згодні випускати поранених.
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07.05.2022 19:00 Відповісти
Очередной *зеленый коридор*? У нас от етих коридоров и от халатности командиров, потери больше чем в реальных боях.
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07.05.2022 18:54 Відповісти
домовленості "впливових" посередників
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07.05.2022 18:57 Відповісти
10% потерь при евакуации гражданских по договоренному коридору, вы там ничего не путаете? Может прорываться с боем будет безопаснее и с меньшими потерями чем опять идти по иловайскому мариупольскому коридору?
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07.05.2022 18:58 Відповісти
***** не віддасть азовців, морпіхів, прикордоників в порядку процедури "екстракшн". Хоча Гітлер дозволив британцям евакуюватись з Дюнкерку.
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07.05.2022 18:58 Відповісти
Звичайно ***** бажаэ знищити усіх. То якщо ми не можемо деблокувати наших хлопців, то нам потрібно заблокувати кацапів у пмр, і нікого не відпускати живим, поки нашіх не випустять. І це треба було робити ще вчора.
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07.05.2022 19:18 Відповісти
Печальная новость
Только непонятно откуда ехал на Азовсталь эвакуационный автомобиль с таким количеством азовцев
То есть если машина ехала с подконтрольной Украине территории, то зачем в ней было столько военных ?
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07.05.2022 19:00 Відповісти
Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину Джерело:
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07.05.2022 19:20 Відповісти
Вопрос в том, почему они находились в этой машине в таком количестве ?
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07.05.2022 20:31 Відповісти
После 9-го для нацистов такой Ад начнется, что будут выть, просить пощады и просится за стол переговоров на любых условиях - дожимать ублюдков. Наши вчера пожалели экипаж Адмирала Макарова - могли и на корм отправить. Больше этого делать не стоит.
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07.05.2022 19:02 Відповісти
а що за інфа? Що з Макаровим?Підбитий?
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07.05.2022 19:24 Відповісти
підбитий, Вже навіть в зведення пішов, десятим. А вчора ще один катерок захерачили, вже 11-ту посудину.
Шкода, що десята посудина не затонула, як сьома...
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07.05.2022 20:19 Відповісти
Вже в Севастополі. Який стан - невідомо.
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07.05.2022 20:23 Відповісти
А где была Верещук, Дерьмак и Хламидия которые договаривались о коридоре и говорили что поедут с Мариуполь дагаваривацца? Вот любуйтесь что значит договариваться с рашистами. К сожалению от етих ваших договоров страдают и погибают не те кто договаривался и заглядывал в глаза ***** а невиновные люди.
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07.05.2022 19:03 Відповісти
Хай ці "перемовники" пи*дують самі в Маріуполь, далі супроводжують ці колони про які вони ніби домовляються. Ці їхні "коридори" орки регулярно розстрілюють, а зелені курви далі регулярно безрезультатно домовляються.
Тоді може верещучки-хламідії припинять брехати, що попередня влада підставила під удар наших бійців при виході з Іловайська. Зараз цих зелених покидьків сприймаю просто як зрадників і неефективних управлінців.

Інтернет всю цю ху*ню пам'ятає! Після нашої перемоги зелені покидьки повинні нести відповідальність за тисячі жертв серед цивільного населення, а також військових, які загинули через них, бо вони до "шашликів" готувалися!

Повномасштабний наступ російських військ не підтверджується, евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна. Про це розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Сьогодні вона приїхала до Станиці Луганської. Оглянула наслідки дводенних обстрілів та оцінили оперативно-тактичну ситуацію в регіоні. 19 лютого, 23:42
https://suspilne.media/208768-evakuacia-ziteliv-prifrontovih-rajoniv-poki-ne-potribna-veresuk/

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07.05.2022 19:28 Відповісти
она преступница как и вся шобла зеленского - косвенно виновны в смерти многих украинцев которые за них и голосовали
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08.05.2022 00:34 Відповісти
рівень людяності у рашистів не дотягує навіть до рівня "ФАШИСТІВ", він завис на відмітці "МРАЗІ"
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07.05.2022 19:13 Відповісти
Дії цих дебілів лише підтверджують те, що державі потрібно витрачати більше коштів на освіту.
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07.05.2022 19:48 Відповісти
Я бачила відео з пораненими, це неможливо просто дивитись((((((((((((((((((((((((
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07.05.2022 20:07 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.05.2022 20:20 Відповісти
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07.05.2022 21:24 Відповісти
Як може Зеленський спати, коли 60 днів азовці не сплять.
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07.05.2022 22:03 Відповісти
так у него это было запланировано еще до войны - но там вина не только его и его окружения - так же все ахметовское руководство Азовстали и сам ахметов - преступники и предатели - вот кого нужно привлекать к суду за саботаж
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08.05.2022 00:39 Відповісти
 
 