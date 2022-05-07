Під час евакуації цивільних з "Азовсталі" 6 травня росіяни вбили трьох бійців "Азову", - ЗМІ
Під час евакуації цивільних громадян із "Азовсталі" 6 травня від російських обстрілів загинули три українські захисники ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомили "Українській правді" в командуванні полку "Азов", передає Цензор.НЕТ.
"Вчора (6 травня. - Ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення. Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА", - повідомили виданню.
Нагадаємо, 6 травня російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинув військовий, 6 отримали поранення.
В той же день президент Володимир Зеленський заявив, що до порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.
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Душа болить за захисників Маріуполя.
иловайскомумариупольскому коридору?
Только непонятно откуда ехал на Азовсталь эвакуационный автомобиль с таким количеством азовцев
То есть если машина ехала с подконтрольной Украине территории, то зачем в ней было столько военных ?
Шкода, що десята посудина не затонула, як сьома...
Тоді може верещучки-хламідії припинять брехати, що попередня влада підставила під удар наших бійців при виході з Іловайська. Зараз цих зелених покидьків сприймаю просто як зрадників і неефективних управлінців.
Інтернет всю цю ху*ню пам'ятає! Після нашої перемоги зелені покидьки повинні нести відповідальність за тисячі жертв серед цивільного населення, а також військових, які загинули через них, бо вони до "шашликів" готувалися!
Повномасштабний наступ російських військ не підтверджується, евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна. Про це розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Сьогодні вона приїхала до Станиці Луганської. Оглянула наслідки дводенних обстрілів та оцінили оперативно-тактичну ситуацію в регіоні. 19 лютого, 23:42
https://suspilne.media/208768-evakuacia-ziteliv-prifrontovih-rajoniv-poki-ne-potribna-veresuk/
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!