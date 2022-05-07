Ворог намагається взяти під контроль Рубіжне і готує наступ на Лиман та Сєвєродонецьк, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на Донбасі станом на 7 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк. Продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав.
На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он оснащен 4 ракетными капсулами B-13L с 5 122-мм неуправляемыми ракетами S-13 каждая, и 2 сбрасываемыми баками PTB-800.
https://twitter.com/i/status/1522920528536907777
Коронный номер ЦензорНет рвать интервью на десяток отдельных новостей. Теперь сводка Генштаба нарезается на десяток отдельный новостей. Заполняется дневная сетка?
На Харківському напрямку в них - "повзучий відступ". Очевидно, що Харківську область вони вирішили віддати, але зв'язують там великі сили ЗСУ і продовжують обстріли н.п.
9 травня путін оголосить ордло територієї росії і заявить, що їхня мета - звільнити "свої" території від "окупантів".
Як буде на півдні - не можу нічого сказати.