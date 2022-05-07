Ворог намагається взяти під контроль Рубіжне і готує наступ на Лиман та Сєвєродонецьк, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на Донбасі станом на 7 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк. Продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії".

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