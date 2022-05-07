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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог намагається взяти під контроль Рубіжне і готує наступ на Лиман та Сєвєродонецьк, - Генштаб

донбас

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на Донбасі станом на 7 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк. Продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії".

Також читайте: З початку доби відбито 8 атак ворога, знищено 22 одиниці техніки окупантів і 7 безпілотників, - пресцентр ОС

Автор: 

Генштаб ЗС (6777) Донбас (22357)


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Украинские ВВС по-прежнему активны на Восточном фронте - этот самолет Су-25 с интересным вооружением был запечатлен недавно пролетающим где-то на Востоке.

Он оснащен 4 ракетными капсулами B-13L с 5 122-мм неуправляемыми ракетами S-13 каждая, и 2 сбрасываемыми баками PTB-800.

https://twitter.com/i/status/1522920528536907777
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07.05.2022 19:28 Відповісти
Фашистам треба історично на 9 травня завдати болісного знакового удару.
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07.05.2022 19:34 Відповісти
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07.05.2022 19:42 Відповісти
Вкусы редактора не меняются.
Коронный номер ЦензорНет рвать интервью на десяток отдельных новостей. Теперь сводка Генштаба нарезается на десяток отдельный новостей. Заполняется дневная сетка?
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07.05.2022 19:50 Відповісти
А форма подачі? Інколи думаєш,що не має співчуття ні жалю Прочитайте про анонс від Запоріжжя сьогодні. Така неповага до воїнів і їх сімей. Хочу запитати про це у Бутусова. Якщо український шкульгає,то....
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07.05.2022 20:08 Відповісти
Как-то неожиданно.
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07.05.2022 19:50 Відповісти
кажуть, що вже гаубиці розподілені по підрозділах. скоро вже ми їм наклепаємо так, що драпати будуть до самого ростова.
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07.05.2022 19:55 Відповісти
Поки що їхня тактика "повзучого наступу", незважаючи на втрати (вони для такої армади мінімальні - порівняйте наступ на Київ), досягає мети. Вони поступово, н.п. за н.п. відсувають ЗСУ на межі Луганської обл. А потім і Донецька буде так само.
На Харківському напрямку в них - "повзучий відступ". Очевидно, що Харківську область вони вирішили віддати, але зв'язують там великі сили ЗСУ і продовжують обстріли н.п.
9 травня путін оголосить ордло територієї росії і заявить, що їхня мета - звільнити "свої" території від "окупантів".
Як буде на півдні - не можу нічого сказати.
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07.05.2022 20:21 Відповісти
 
 