Рашисти розмістили понад 100 поранених десантників РФ в окупованому селі Запорізької області, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зазнають значних втрат у боях з українськими захисниками.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти несуть значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації", - поінформували в Генштабі.

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