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Новини Війна
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Рашисти розмістили понад 100 поранених десантників РФ в окупованому селі Запорізької області, - Генштаб ЗСУ

рф

Російські окупанти зазнають значних втрат у боях з українськими захисниками.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти несуть значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації", - поінформували в Генштабі.

Також читайте: Рашисти втратили контроль над н.п. Циркуни у Харківській області, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6777)


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Топ коментарі
+18
якщо вони десь централізовано, то добити скотів
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07.05.2022 19:35 Відповісти
+11
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07.05.2022 19:44 Відповісти
+11
ТАК НАКРОЙТЕ НАХЕР ЭТОТ ЛАЗАРЕТ СВИНОРУСОВ
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07.05.2022 19:45 Відповісти
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вибач,друже,просто цікаво-ти в натурі зараз в Нігерії?
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07.05.2022 19:50 Відповісти
І чим ми тоді будемо відрізняться від кацапів? (В 1943-му Черчілю принесли на затвердження бюджет Британії Коли він спитав, чи не можна знайти додаткові кошти на армію, йому запропонували урізать витрати на культуру Він обурено сказав: "То що ж ми тоді захищать будемо?!)
Крім того лікування поранених - це затрати! Гроші, ліки, персонал, транспорт, пальне Хай витрачаються! Частина з них буде інвалідами А це теж затрати - в першу чергу на пенсії Та й моральний тиск ці безрукі, безногі і сліпі будуть робить на населення в Росії, коли повернуться додому
Тепер юридична сторона: Ми фіксуємо факти воєнних злочинів Росії Убивство поранених - військовий злочин (згідно з Женевською конвенцією) Практика Нюрнберзького процесу показує, що якщо ОБИДВІ сторони конфлікту застосовували ті самі порушення (тобто вчиняли однакові військові злочини), то з обвинувачення подібні пункти стосовно підсудних виключалися Тобто підсудні виправдовувалися! Ти цього хочеш?
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07.05.2022 21:41 Відповісти
якщо вони десь централізовано, то добити скотів
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07.05.2022 19:35 Відповісти
так треба їх на фарш з лайном собачим змішати
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07.05.2022 19:36 Відповісти
Война - это вам не водку пить.
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07.05.2022 19:36 Відповісти
Не знал что в сёлах есть больнички на 100 койко мест. Максимум фельдшер и ветеринар. А так едь лечись в рай. центр или область
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07.05.2022 19:37 Відповісти
Лежать покотом в шкільному спортзалі
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07.05.2022 19:50 Відповісти
Спортзал школы небось. Или выгнали коров из коровника... хз.
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07.05.2022 20:42 Відповісти
шекспір би спитав - добити чі бінти скинути? о де питання...
сонет 38й.
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07.05.2022 19:37 Відповісти
в українців пиратань нема, є підозра на зелені бінти...
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07.05.2022 19:39 Відповісти
І нах...й вони там потрібні? Де авіація?
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07.05.2022 19:43 Відповісти
Украинские ВВС по-прежнему активны на Восточном фронте - этот самолет Су-25 с интересным вооружением был запечатлен недавно пролетающим где-то на Востоке.

Он оснащен 4 ракетными капсулами B-13L с 5 122-мм неуправляемыми ракетами S-13 каждая, и 2 сбрасываемыми баками PTB-800.

https://twitter.com/i/status/1522920528536907777
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07.05.2022 19:45 Відповісти
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07.05.2022 19:44 Відповісти
Пробачте, це телеграм канал?
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07.05.2022 20:01 Відповісти
Завдяки ******** засобам захисту тіла солдата пропорція вбитих/поранених збільшилась з 1/3 до 1/5 в порівнянні з другою світовою. Отже, орки там вчора отримали два десятки двохсотих...
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07.05.2022 19:44 Відповісти
де коли на кацапії тих ваньков рахували? - забросають онуками як німців дідами...
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07.05.2022 19:50 Відповісти
ТАК НАКРОЙТЕ НАХЕР ЭТОТ ЛАЗАРЕТ СВИНОРУСОВ
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07.05.2022 19:45 Відповісти
От би точкою тварюк
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07.05.2022 19:46 Відповісти
сподіваюсь, вони там всі без ніг, а хто і без ніг, і без рук. і щоб у них там черви завелись.
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07.05.2022 19:51 Відповісти
Для відома - личинками мух у 19 столітті лікували гнійні рани! І доволі-таки успішно Просто вони виїдали гниючу змертвілу плоть і таким чином вичищали рани зменшуючи ризик розвитку гангрени
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07.05.2022 21:47 Відповісти
на рану накидати мух? - все це кацапам бажаю..
здрастуй пеніцилін!
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07.05.2022 22:04 Відповісти
Видит Бог, ни про кого другого я бы так не написала, но... Если есть возможность, ****** в клочья этих тварей!!!
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07.05.2022 19:53 Відповісти
хлопці ****** їх - сумніву ноль, до тих ви діточок ховайте і самі себе бережить...
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07.05.2022 21:29 Відповісти
за вас бо без вас нема нічого - сама чернь в який ми не хочемо бути.
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07.05.2022 21:33 Відповісти
в свій час дуже цікавився війною 1905 року,
читав, шукав...
висновок - кацапня проти японців тоді була - ноль.
війна кацапні в Україні - реінкарнація 1905 року - все теж самий ноль.
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07.05.2022 20:16 Відповісти
В Бурчаке нет больницы. Ближайшее ее подобие - это отделение в Пришибе на 10 коек, ну и Михайлове большая больница. Если они реально в Бурчаке - это военный полевой госпиталь, гражданских наших там быть не может. Поэтому смело мочит чем-то дальнобойным.
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07.05.2022 20:48 Відповісти
100 убийц могли б и не "выявить". Еще и медикаменты и продукты/ склады и элеваторы рашисты уничтожают/ на существ тратить придется, а наши военные и гражданские умирают от расстрелов и пыток ?
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07.05.2022 20:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PRFwg1EbKAc Украинская песня, або сивий дядько гарний.
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07.05.2022 21:04 Відповісти
"Гуманно" добити, щоб не "мучились"
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07.05.2022 21:21 Відповісти
я не понял **** шо гога какая то тварь будет жрать черешню тут - ..але ..вы там в киеве куку..пускайте точки у туда..
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07.05.2022 22:38 Відповісти
хтось би там газ забув закрити,
чи від випадкового передозу ліками здохли
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07.05.2022 22:48 Відповісти
 
 