Кабмін запустив пілотний проєкт з одночасного оформлення закордонного та внутрішнього паспортів
Громадяни України зможуть одночасно оформити внутрішній та закордонний паспорти, у тому числі замість втраченого або викраденого документа.
Відповідну новацію затвердив сьогодні на своєму засіданні Кабінет Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Затвердили експериментальний проект, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Планується, що експеримент триватиме протягом двох років.
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Krotow
показати весь коментар07.05.2022 20:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Оксана Фесенко
показати весь коментар07.05.2022 22:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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