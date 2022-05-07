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Кабмін запустив пілотний проєкт з одночасного оформлення закордонного та внутрішнього паспортів

паспорт

Громадяни України зможуть одночасно оформити внутрішній та закордонний паспорти, у тому числі замість втраченого або викраденого документа.

Відповідну новацію затвердив сьогодні на своєму засіданні Кабінет Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Затвердили експериментальний проект, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Планується, що експеримент триватиме протягом двох років.

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закордонний паспорт (185) Кабмін (14153) паспорт (1160)


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А не время ли завести один паспорт на всё? В ЕС это и так придётся делать. Сегодня в цивилизованных странах нет одельных заграничних и внутренних паспортов.
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07.05.2022 20:41 Відповісти
Та ви що! Це ж золота жила!
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07.05.2022 22:20 Відповісти
 
 