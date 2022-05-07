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Новини Війна
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Громадянина Хорватії, який воював за Україну, окупанти взяли в полон у Маріуполі

хорватія,доброволець

Російські загарбники захопили громадянина Хорватії, який воював разом із українськими військами в Маріуполі.

Про це повідомляє AP із посиланням на державні ЗМІ Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство закордонних справ Хорватії також підтвердило, що йому "відомо про затриманого громадянина Хорватії" і працює з українською владою над вирішенням ситуації.

Державне телебачення HRT повідомило, що хорват разом з іншими українськими бійцями намагався втекти з Маріуполя, але його спіймали росіяни. Інших подробиць не було.

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Регіональне телебачення N1 повідомляє, що про арешт вперше повідомили російські ЗМІ.

Автор: 

військовополонені (983) Маріуполь (3243) Хорватія (301)


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Топ коментарі
+8
Тепер скажуть ось доказ що НАТА воює за Україну.
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07.05.2022 19:44 Відповісти
+5
Жалість і кацап ,несумісні поняття!!!! Просто за бійця з іншої країни ,візьмуть плату! А українців вони так ненавидять і бояться ,що готові нас різати на шматки.А кулю їм в око))))
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07.05.2022 19:59 Відповісти
+5
Державне телебачення HRT повідомило, що хорват разом з іншими українськими бійцями намагався втекти з Маріуполя, але його спіймали росіяни.

Мене коробить від такого подання інформації.
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07.05.2022 20:07 Відповісти
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Ну взяли и взяли. Это не значит что его жизнь ценнее жизни любого нашего воина. Нечего тут размусаливать беседы
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07.05.2022 19:41 Відповісти
напевно ж вони будуть це розганяти шо он бач європейці в полоні говорять про нацистів-бандерівців-марсіан які самі Маріуполь знищили
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07.05.2022 19:45 Відповісти
Ну ********* с ее куколдом поповым про двух британцев около две недели ролики крутили. Не знаю чем там все закончилось если честно. Но на войне всегда есть потери. А то что они будут парить это своему быдло скоту так пошли они на хер
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07.05.2022 19:54 Відповісти
Тепер скажуть ось доказ що НАТА воює за Україну.
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07.05.2022 19:44 Відповісти
Кацапи шукають нэгрів.Це для них доказ НАТИ.
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07.05.2022 19:49 Відповісти
и генерала канадского, он там как представитель нато.
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07.05.2022 19:50 Відповісти
Дирляндійський шахтьор.
Трохи замурзаний, бо тільки з шахти виліз. )))

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07.05.2022 20:01 Відповісти
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07.05.2022 22:18 Відповісти
LOL Завезёт рашка бойцов из Эритреи и будет воевать негры российские с неграми НАТО. Ещё по теме. У нас в Латвии был такой Бенес Аио. Сын истинного африканца и местной кацапки. Чувак одиозный, дружил-тужил с неонацистами и организациями советских имперцев. Потом свалил в ДыНыРы как идейный боец коммунизма воевать против укров. Там ему стало скучно и уехал в Россию творить безпорядки. Где его арестовали и засунули в тюрму. Вот не знаю, в какой категории негров его заносить - НАТОвской (родился и рос в Латвии) или российской. Кстати если его внезапно пошлёт в Украину в составе штрафбата, валите его нахрен. Нам в Латвии он не нужен.
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07.05.2022 20:37 Відповісти
они и так сказали ... им доказ не потрібен
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07.05.2022 21:07 Відповісти
Хорвата, думаю, хоч якось пожаліють. а не дай бог, наших взяли(((
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07.05.2022 19:49 Відповісти
зацініть цинізм реальності, кацапи можуть пожаліти якихось американців хорватів, та будь-кого, крім українців
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07.05.2022 19:53 Відповісти
Жалість і кацап ,несумісні поняття!!!! Просто за бійця з іншої країни ,візьмуть плату! А українців вони так ненавидять і бояться ,що готові нас різати на шматки.А кулю їм в око))))
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07.05.2022 19:59 Відповісти
Коне помню как одно чмо из России написало что всех уничтожит ради земли Донецкой области и теперь алеей ангелов они прикрываются что отдали землю,рашисты туы и гнилы,без логики и агрессивны
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07.05.2022 22:49 Відповісти
Патамушо мы " братья"!
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08.05.2022 11:58 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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07.05.2022 20:35 Відповісти
Державне телебачення HRT повідомило, що хорват разом з іншими українськими бійцями намагався втекти з Маріуполя, але його спіймали росіяни.

Мене коробить від такого подання інформації.
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07.05.2022 20:07 Відповісти
..."телебачення N1 повідомляє, що про арешт вперше повідомили російські ЗМІ"...
От як там подали, так наші редактори і скопіпастили.
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07.05.2022 20:16 Відповісти
В Хорватії повно русьні наосідало - чудовий обмінний фонд. Нехай депортують їх в Україну для обміну.
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07.05.2022 21:01 Відповісти
Боже, поможи
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07.05.2022 21:15 Відповісти
 
 