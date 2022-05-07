Громадянина Хорватії, який воював за Україну, окупанти взяли в полон у Маріуполі
Російські загарбники захопили громадянина Хорватії, який воював разом із українськими військами в Маріуполі.
Про це повідомляє AP із посиланням на державні ЗМІ Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.
Міністерство закордонних справ Хорватії також підтвердило, що йому "відомо про затриманого громадянина Хорватії" і працює з українською владою над вирішенням ситуації.
Державне телебачення HRT повідомило, що хорват разом з іншими українськими бійцями намагався втекти з Маріуполя, але його спіймали росіяни. Інших подробиць не було.
Регіональне телебачення N1 повідомляє, що про арешт вперше повідомили російські ЗМІ.
Топ коментарі
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+5 Кайрос Тор
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+5 Vedana
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Трохи замурзаний, бо тільки з шахти виліз. )))
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Мене коробить від такого подання інформації.
От як там подали, так наші редактори і скопіпастили.