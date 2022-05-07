Громадянина Хорватії, який воював за Україну, окупанти взяли в полон у Маріуполі

Російські загарбники захопили громадянина Хорватії, який воював разом із українськими військами в Маріуполі.

Про це повідомляє AP із посиланням на державні ЗМІ Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство закордонних справ Хорватії також підтвердило, що йому "відомо про затриманого громадянина Хорватії" і працює з українською владою над вирішенням ситуації.

Державне телебачення HRT повідомило, що хорват разом з іншими українськими бійцями намагався втекти з Маріуполя, але його спіймали росіяни. Інших подробиць не було.

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Регіональне телебачення N1 повідомляє, що про арешт вперше повідомили російські ЗМІ.