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Україна отримає $1,5 млрд від Світового банку для оплати роботи бюджетників, - Мінфін

зарплата

Уряд схвалив рішення про утворення делегації від України для участі у переговорах з представниками МБРР щодо укладення Угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Українську делегацію очолить Міністр фінансів України Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

У квітні Світовий банк надав пропозицію уряду України для старту підготовки нового інвестиційного проєкту з невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні.

У рамках цього проєкту за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку Україна отримає позику у розмірі 1,492 млрд дол. США.

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Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.

Автор: 

бюджетники (61) Світовий банк (823) Мінфін (3661) МБРР (66) зарплата (2259)


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Украина должна получать денег столько сколько параша за газ и нефть каждый день. Не хотят делать эмбарго - пусть платят дважды. Всмысле в два раза дороже. Это было бы справедливо!!!
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07.05.2022 19:56 Відповісти
Главное, что бюджетники получат деньги.. а остальные то таке
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07.05.2022 20:36 Відповісти
ОП, судьи, депутаты, и т.д. могут спать спокойно, кредит взяли для выплаты их зарплат.
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07.05.2022 20:45 Відповісти
А скільки у нас бюджетників,сумма дуже вже велика.Може порівняти скільки на оборону.Військові за свої гроші купують спорядження.Тепловізори та приціли.Якщо тепловізор це 1000 евро то приціл 10 000 .Зібрали свої зарплати і не вистачає.І це бійці на передовій.То може у нас прокурори,судді,а може і весь кабмін з зеленої..... піде на фронт .Де ж гроші про які ви кажете,що ідуть на армію.Зелені вилупки ці гроші та сльози стануть вам поперек горла.
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07.05.2022 23:45 Відповісти
а остальным, что делать? куча народу без работы сидит из-за войны! цены на продукты питания и лекарства выросли чуть ли не в 2 раза(( я уже молчу о тех, кто лишился всего из-за войны(( а они о бюджетниках думают
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08.05.2022 00:00 Відповісти
 
 