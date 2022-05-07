Україна отримає $1,5 млрд від Світового банку для оплати роботи бюджетників, - Мінфін

Уряд схвалив рішення про утворення делегації від України для участі у переговорах з представниками МБРР щодо укладення Угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Українську делегацію очолить Міністр фінансів України Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

У квітні Світовий банк надав пропозицію уряду України для старту підготовки нового інвестиційного проєкту з невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні.

У рамках цього проєкту за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку Україна отримає позику у розмірі 1,492 млрд дол. США.

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Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.