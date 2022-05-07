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Червоний Хрест досі не має доступу до депортованих у Росію українців

хрест,червоний

Міжнародний комітет Червоного Хреста досі веде переговори з російською стороною про доступ до вивезених в РФ українців і тому володіє "недостатньою інформацію" щодо їх долі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ, про це в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ сказав операційний директор МКЧХ Домінік Стілгарт.

"Ми досі ведемо переговори з росіянами про доступ до українських біженців у росії. У нас недостатньо інформації про те, що там насправді відбувається. Можна припустити, що росія – як і майже кожна воююча сторона – проводить так звані перевірки: затримуються бійці, ймовірно, і цивільні, які працювали на українську владу", - зазначив Стілгарт.

Також читайте: Зеленський подякував Міжнародному Червоному Хресту за евакуацію людей з Маріуполя

Операційний директор МКЧХ наголосив, що обидві ці групи людей захищені міжнародним правом, а тому, наприклад, їх не можна катувати чи вбивати. "Але якщо цього дотримуватися, то куди потім потрапляють ці люди? Ми цього не знаємо", - додав він.

Поруч із цим, Стілгарт відкинув обвинувачення МКЧХ у взаємодії з російською владою у питанні депортації українців на територію росії, що прив’язувалося до зустрічі президента МКЧХ Петера Мауера та відкриття офісу МКЧХ у Ростові. За його словами, Міжнародний комітет Червоного Хреста "ніколи не візьме людей нікуди проти їхньої волі".

Операційний директор МКЧХ також висловив сподівання, що успішна операція з евакуації цивільних людей з "Азовсталі" в Маріуполі "посприяє подальшій евакуації, адже тепер обидві сторони переконалися, що це працює". "Сподіваємося, що зараз ми зможемо розвинути цей мінімум довіри", - додав він.

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Автор: 

депортація (731) Червоний Хрест (405)


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Топ коментарі
+10
Червоний хрест, це така ж імпотентна структура, як і оон, вооз, обсє.
Вони лише в сраку ***** заглядають, та чекають грошей!
Гниди!
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07.05.2022 20:03 Відповісти
+10
Хуже. Они явно сотрудничают с русней.
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07.05.2022 20:08 Відповісти
+7
брехня..., мають доступ, але роблять вилгляд, що це не так...
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07.05.2022 20:07 Відповісти
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бла-бла-бла. давайте, робіть уже щось, балакуни. рашистам право, закони, людське щось не відомо.
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07.05.2022 20:03 Відповісти
Перемовини з кацапами (після відходу казламлрдих на стан 2013 року) мають бути лише про репарації і повернення всіх депортованих дітей і дорослих
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07.05.2022 21:44 Відповісти
Червоний хрест, це така ж імпотентна структура, як і оон, вооз, обсє.
Вони лише в сраку ***** заглядають, та чекають грошей!
Гниди!
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07.05.2022 20:03 Відповісти
Хуже. Они явно сотрудничают с русней.
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07.05.2022 20:08 Відповісти
брехня..., мають доступ, але роблять вилгляд, що це не так...
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07.05.2022 20:07 Відповісти
А шо вы хотели? Верить КОЗЛОМОРДЫМ? Да ви што?
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07.05.2022 20:12 Відповісти
Ще одні жалюгідні імпотенти.

Міжнародний комітет Червоного Хреста досі веде переговори з російською стороною про доступ до вивезених в РФ українців і тому володіє "недостатньою інформацію" щодо їх долі.

Зате всі ці конторки (оон-ки, вооз-ки і т.д.) мають не дуже слабі бюджети - утримуються на кошти різних країн та приватних жертводавців, хороші офіси, персонал - добрі зарплати. А результати їхньої роботи навіть не 0, а зі знаком мінус.
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07.05.2022 20:14 Відповісти
Ця війна покаже ціну кожної цієї організації і ії актуальність
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07.05.2022 20:17 Відповісти
Вищий рівень цинізму та підлості - це Червоний Хрест! Падлюки спочатку без дозволу викрадали, а не евакуйовували , в мордор, а тепер брешуть, що їх не пускають! Скільки тисяч дітей та дорослих вони викрали в мордор, скільки їм горя принесли!!! Червоний Хрест- це фашистський хрест!
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07.05.2022 20:17 Відповісти
Тих Червоних Хрестів вже розвелося як найкращих друзів людини. Вже навіть не відрізниш одне від одного. Яке з них за, яке проти, яке щось робить, яке ні. Хтозна... Як у ООН: говорити - не робити, натякати - не казати.
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07.05.2022 20:20 Відповісти
Я правильно понимаю, красный крест вывез людей в Россию, возможно без согласия депортируемых, а теперь не знает что с ними?
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07.05.2022 20:31 Відповісти
Пардон, на россию
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07.05.2022 20:32 Відповісти
Мокшанці вирішили покращити свою генетику.
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07.05.2022 20:40 Відповісти
эти люди не департированы, а угнаты насильно в рабство
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07.05.2022 21:20 Відповісти
Ой ржу не могу....
А эта фейковая конторка вообще к чему любо доступ имеет (кроме бабла)?
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08.05.2022 05:30 Відповісти
 
 