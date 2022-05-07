Червоний Хрест досі не має доступу до депортованих у Росію українців

Міжнародний комітет Червоного Хреста досі веде переговори з російською стороною про доступ до вивезених в РФ українців і тому володіє "недостатньою інформацію" щодо їх долі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ сказав операційний директор МКЧХ Домінік Стілгарт.

"Ми досі ведемо переговори з росіянами про доступ до українських біженців у росії. У нас недостатньо інформації про те, що там насправді відбувається. Можна припустити, що росія – як і майже кожна воююча сторона – проводить так звані перевірки: затримуються бійці, ймовірно, і цивільні, які працювали на українську владу", - зазначив Стілгарт.

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Операційний директор МКЧХ наголосив, що обидві ці групи людей захищені міжнародним правом, а тому, наприклад, їх не можна катувати чи вбивати. "Але якщо цього дотримуватися, то куди потім потрапляють ці люди? Ми цього не знаємо", - додав він.

Поруч із цим, Стілгарт відкинув обвинувачення МКЧХ у взаємодії з російською владою у питанні депортації українців на територію росії, що прив’язувалося до зустрічі президента МКЧХ Петера Мауера та відкриття офісу МКЧХ у Ростові. За його словами, Міжнародний комітет Червоного Хреста "ніколи не візьме людей нікуди проти їхньої волі".

Операційний директор МКЧХ також висловив сподівання, що успішна операція з евакуації цивільних людей з "Азовсталі" в Маріуполі "посприяє подальшій евакуації, адже тепер обидві сторони переконалися, що це працює". "Сподіваємося, що зараз ми зможемо розвинути цей мінімум довіри", - додав він.

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