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Новини Війна
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Двоє дітей загинули на Луганщині внаслідок обстрілу Привілля окупантами, ще дві дівчинки та жінка отримали поранення, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти з "Градів" обстріляли місто Привілля на Луганщині, внаслідок чого загинули двоє дітей. Також двоє дітей та жінка отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Пообіді орки з "градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки.

Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років - отримали поранення.

На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше.

Також читайте: Евакуаційне авто потрапило під ворожий обстріл на Луганщині, однак вдалося вивезти 35 осіб, - Гайдай

Двоє дітей загинули на Луганщині внаслідок обстрілу Привілля окупантами, ще дві дівчинки та жінка отримали поранення, - Гайдай 01

Автор: 

діти (5149) обстріл (29181) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Навіщо фото,діти загинули!
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07.05.2022 20:11 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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07.05.2022 20:16 Відповісти
Смерть кацапам!
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07.05.2022 20:20 Відповісти
Люди, хто може звідти евакуюватись - евакуюйтесь! Якщо не заради себе, то хоча б заради своїх дітей. Не випробовуйте долю. Гірко полишати рідні стіни, але жодні речі в цьому світі не варті вашого життя.
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07.05.2022 20:32 Відповісти
Їм,доходить,лише коли запізно
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07.05.2022 21:11 Відповісти
А що діти досих пір знаходяться в зоні бойових дій, а? Влада?
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07.05.2022 20:58 Відповісти
За що гинуть діти? рашиські варвари будьте ви прокляті ,хай здохне кривавий рашиський кат що затіяв цю війну ,будь проклята твоя родина до сьомого коліна ,будь проклятий1 народ цієі терористичноі недодержави.
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07.05.2022 21:04 Відповісти
Й,все це,замість обов'язкової,примусової евакуації. Влада на папері й в відосиках
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07.05.2022 21:14 Відповісти
 
 