Двоє дітей загинули на Луганщині внаслідок обстрілу Привілля окупантами, ще дві дівчинки та жінка отримали поранення, - Гайдай. ФОТО
Російські окупанти з "Градів" обстріляли місто Привілля на Луганщині, внаслідок чого загинули двоє дітей. Також двоє дітей та жінка отримали поранення.
Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Пообіді орки з "градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки.
Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років - отримали поранення.
На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше.
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