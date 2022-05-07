Двоє дітей загинули на Луганщині внаслідок обстрілу Привілля окупантами, ще дві дівчинки та жінка отримали поранення, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти з "Градів" обстріляли місто Привілля на Луганщині, внаслідок чого загинули двоє дітей. Також двоє дітей та жінка отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Пообіді орки з "градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки.



Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років - отримали поранення.

На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше.

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