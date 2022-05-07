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Новини Війна
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Окупанти на Херсонщині примушують підприємців отримувати "тимчасові дозволи" на роботу, в разі відмови - конфіскація, - ГУР МО. ДОКУМЕНТ

рф

Рашисти в Херсонській області примушують підприємців отримувати так звані "тимчасові дозволи" на роботу, в разі відмови - конфіскація

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Так, представники окупаційних адміністрацій в Херсонській області здійснюють об’їзд об’єктів промисловості. В першу чергу – виробників харчової продукції. Їхня мета - примус керівництва та персоналу до співпраці. Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі ЗС РФ зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції.

"Для цього, за словами рашистів, необхідно "офіційно" оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати "тимчасовий дозвіл" на роботу від "військово-цивільних адміністрацій". При цьому, всі проблемні питання, зокрема – постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву комендатуру", - йдеться в повідомленні.

Водночас власники та працівники підприємств попереджені, що в разі припинення роботи або порушення будь-яких вимог росіян, керівництво і персонал буде змінено. Нових власників і співробітників визначатимуть окупаційні адміністрації серед лояльних до них людей.

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Окупанти на Херсонщині примушують підприємців отримувати тимчасові дозволи на роботу, в разі відмови - конфіскація, - ГУР МО 01

Автор: 

окупація (6748) розвідка (3880) Херсонська область (5879)


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Топ коментарі
+7
чо, мост в Херсоне нечем взорвать, уже бы давно Херсон зачистили. Русня отступая все равно мост за собой взорвут, чо ждать, там же наши люди в окупации. Мужиков начнут принудительно мобилизировать, тогда не легче будет ...
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07.05.2022 20:25 Відповісти
+5
Почему ? - Зеленый бизнес на воде в Крым .
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07.05.2022 20:30 Відповісти
+4
Арестовича послушайте. Это ЧМО уже насоветовало. Только не рассказало как высшее руководство страны во главе с Зеленским тупо сдало Херсонскую и юг Запорожской областей оркам.
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07.05.2022 20:40 Відповісти
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Кароче рашенгестапо в своём репертуаре. Не чего пляди не долго вам осталось.
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07.05.2022 20:22 Відповісти
чо, мост в Херсоне нечем взорвать, уже бы давно Херсон зачистили. Русня отступая все равно мост за собой взорвут, чо ждать, там же наши люди в окупации. Мужиков начнут принудительно мобилизировать, тогда не легче будет ...
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07.05.2022 20:25 Відповісти
Арестовича послушайте. Это ЧМО уже насоветовало. Только не рассказало как высшее руководство страны во главе с Зеленским тупо сдало Херсонскую и юг Запорожской областей оркам.
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07.05.2022 20:40 Відповісти
Почему Украина это терпит??? Немедленно нужно освободить Херсон!!! В Херсоне издеваются над Украинцами и Украина должна все войска в атаку и стереть всех орков на своем пути!
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07.05.2022 20:26 Відповісти
Почему ? - Зеленый бизнес на воде в Крым .
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07.05.2022 20:30 Відповісти
Без тебя никак не получится. Надеюсь, ты уже почистил автомат?
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07.05.2022 20:39 Відповісти
Зелёное го аффтомат хранить дома не разрешило пока. Наверно чото знает.
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07.05.2022 22:15 Відповісти
Та Зеленский он даже Марченка убрал потому, что у него договорняк с ****** насчёт юга Украины. А Марченко взялся и юг начал освобождать. Непорядок. Кого там вместо Марченко поставили командовать? Какого-то племянника Хомчака? И всё освобождение заглохло
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07.05.2022 21:58 Відповісти
эти дауны как с Марса спустились
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07.05.2022 20:54 Відповісти
Принуждение никогда к добру не приводило
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07.05.2022 21:05 Відповісти
 
 