Окупанти на Херсонщині примушують підприємців отримувати "тимчасові дозволи" на роботу, в разі відмови - конфіскація, - ГУР МО. ДОКУМЕНТ

Рашисти в Херсонській області примушують підприємців отримувати так звані "тимчасові дозволи" на роботу, в разі відмови - конфіскація

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Так, представники окупаційних адміністрацій в Херсонській області здійснюють об’їзд об’єктів промисловості. В першу чергу – виробників харчової продукції. Їхня мета - примус керівництва та персоналу до співпраці. Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі ЗС РФ зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції.

"Для цього, за словами рашистів, необхідно "офіційно" оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати "тимчасовий дозвіл" на роботу від "військово-цивільних адміністрацій". При цьому, всі проблемні питання, зокрема – постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву комендатуру", - йдеться в повідомленні.

Водночас власники та працівники підприємств попереджені, що в разі припинення роботи або порушення будь-яких вимог росіян, керівництво і персонал буде змінено. Нових власників і співробітників визначатимуть окупаційні адміністрації серед лояльних до них людей.

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