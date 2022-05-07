Путін вірить, що подвоєння зусиль дозволить йому досягти прогресу у війні проти України, - директор ЦРУ Бернс

Путін вважає, що подвоєння зусиль у війні проти України допоможе йому перемогти.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Він перебуває в такому стані, коли не вірить, що може дозволити собі програти. Я думаю, що зараз він переконаний, що подвоєння зусиль все ще дозволить йому досягти прогресу", - пояснив він.

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