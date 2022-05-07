Путін вірить, що подвоєння зусиль дозволить йому досягти прогресу у війні проти України, - директор ЦРУ Бернс
Путін вважає, що подвоєння зусиль у війні проти України допоможе йому перемогти.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Він перебуває в такому стані, коли не вірить, що може дозволити собі програти. Я думаю, що зараз він переконаний, що подвоєння зусиль все ще дозволить йому досягти прогресу", - пояснив він.
Топ коментарі
+34 Перехватчик
показати весь коментар07.05.2022 20:31 Відповісти Посилання
+28 Перехватчик
показати весь коментар07.05.2022 20:33 Відповісти Посилання
+22 саша паламарчук
показати весь коментар07.05.2022 20:36 Відповісти Посилання
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Путін - останній президент Російської Федерації Зафіксований в історії як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
Больше никаких вариантов у диктаторв нет! -- никогда и нигде.
Директор ЦРУ Бернс -- или сильно хитрый стилист, или сильно недограмотный популист -- в историческом смысле.
Наберіть у Гуглі кацапською - олигофрен кто єто . Найперша ж стаття , в якій тлумачиться значення цього слова , буде проілюстрована таким фото .
.А раніше там було фото діми кісєльова . .
Владимир Карликович веет влажные мечты об успехе своей "спецоперации", но всё никак их не добьётся. Путин идёт на отчаянный шаг и бросает Сирию, пытаясь получить призрачные шансы на победу. Получаем противостояние сил ВСУ и американского ленд-лиза против всё той же армии РФ, но с загаром.
Такой шаг ещё больше порочит репутацию военных сил РФ на мировой арене и речи о "второй армии мира" не идёт даже близко. Будут жестокие бои, но результат ленд-лиза Второй мировой войны мы помним, а как мы знаем - история циклична.
---- не пишіть бздур: ці цифри наводять сами кацапи за цілий період з 2015 року - до сьогодні
Цензор, вкотре пишу до редакторів!!!!
Скільки можна писати прізвище вбивці українського народу з великої літери?????
Який нах путін????
Це *****, Чи ви це спеціально робите????
Делалось это постепенно и вначале врали только лохотрату.
Но постепенно ложь пронизала всё.
И всем было комфортно и материально выгодно в неё верить.
И сейчас все там включая путина продолжают верить в свою собственную ложь.
И пожтому делают неправильные выводы и совершают ошибки.
Поэтому тактика ВОВ " заваливания трупами" т е за счёт увеличения количества а не качества рассматривается ими как основа успеха.
Но сейчас воюют в первую очередь технологи. И если у Украины будут современные вооружения то вовану ничего не светит.
Странааа!!! Стройсь! Ать-два!
Гласные и несогласные! Шаг вперёд!
Согласныеее! На изготовкууу! По гласным и несогласным - пли!
Странааа!!! Стройсь! Ать-два...
- А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.
Представляете сколько у политиков и их политтехнологов всякого дерьма, чтобы повлиять на пипл? Да, сотни методов и трюков!!! Зеля хакнул, как говорят, Украину и выиграл почти в сухую, потому что люди в его команде из медиа-среды и все время такую манипулятивную чушь пишут, чтобы оказать влияние и рассмешить. За это время Зеля сдулся, поправился, поседел, потолстел, тк не вписывается в тот образ Голобородька, который ему приготовили, но все списывают, что он живой человек, неужели? Сплошная манипуляция)))
А от западных лидеров какието жидкие фразы, чтобы спасти лицо Путина или не показаться некрепкими и жидкими - Вам ненадо казаться такими, как Путин, кажитесь беззаботными бездельниками, но действовать втайне вы можете иначе)
Заставьте Путина еще при жизни испытать большое горе, чтобы он потерял рассудок и его в народ выводили в кресле как физика С.Хокинга)
Путин трусливый, расчетливый, мелочный человек, но решился на фатальную ошибку и использует безусловные формулировки, чтобы не осознавать всех просчетов и промахов, всех подозрений и сомнений.
Обогатите его опыт эпилептическим припадком от бессильной ярости, чтобы он до конца жизни в инвалидном кресле провел; Пескова проучите, чтобы он не болтал всякую чушь журналистам, а заболел и умер; Шойгу - чтобы при награждении инфаркт случился и он посинел; чтобы самолет Путина исчез из радаров и появился в бермудском треугольнике без экипажа)