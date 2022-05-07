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Під час удару по Одесі російські хакери координували атаки з військовими, - Держспецзв'язку

хакер,киберпреступление

Російські окупанти 7 травня завдали чергового удару по Одесі. Повідомляється, що російські хакери координували свої атаки з військовими.

Як передає Цензор,НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Держспецзв'язку.

"Одеса зазнала нового нападу з боку російських загарбників. Як повідомляють в Оперативному командуванні "Південь", ворог завдав удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той самий час на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради", - сказано в повідомленні.

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"Це чергове підтвердження, що російські хакери діють синхронно з військовими РФ, які атакують ракетами українські міста", - наголосили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Під час удару по Одесі російські хакери координували атаки з військовими, - Держспецзвязку 01

Автор: 

Одеса (5499) хакер (1361) Держспецзв’язок (360)


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Топ коментарі
+12
Там не тільки хакери діють з військовими, там повії діють спільно з попами, а терористи і вбивці з мєнтами.
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07.05.2022 20:35 Відповісти
+10
Не здивуюсь якщо ті хакери є і на території України
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07.05.2022 20:36 Відповісти
+7
все кацапы за границей радовались, 99%
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07.05.2022 20:41 Відповісти
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Там не тільки хакери діють з військовими, там повії діють спільно з попами, а терористи і вбивці з мєнтами.
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07.05.2022 20:35 Відповісти
Не здивуюсь якщо ті хакери є і на території України
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07.05.2022 20:36 Відповісти
А потім одразу ж, по-гарячому, викладають відоси прильотів.
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07.05.2022 20:39 Відповісти
Почему до сих пор не закрыто небо Украины полностью?. Уже забыли!
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07.05.2022 20:42 Відповісти
А кто его должен закрыть и чем?
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07.05.2022 21:09 Відповісти
Слухала одного біглого іксперда сбушника.
Виявляється то Петя винний, що зброю в зсу не поставив. В 2018 на с300 попіарився і все.
Вдуває лохам у вуха цю інформацію, ніби не знає, що то були дослідні зразки, які мали поступати в армію з 2020 вже при зе.
Отак народ і лапошать. Ніби ще не був президентом з 2029 і ні за що не відповідав. А все на замовлення влади і бені. Бо його канали ретранслюють цей брєд
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07.05.2022 22:03 Відповісти
Зе з 2019*
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07.05.2022 22:04 Відповісти
Так, слухав сьогодні на радіо інтерв'ю Бутусова про міністра оборони якого поставив Зе після виборів ,про Тарана,так ось за нього з 20 по 21 рік не придбали жодного боєкомлекту до ЗСУ,призначені для оборони бюджетні кошти не витратили на оборону ,а були перенаправлені на так зване "велике будівництво" 10 млрд.грн.А зараз призначили повноважним послом у Словенію де він разом з родиною буде відпочивати подалі від війни.Ось так,просто немає слів.
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07.05.2022 23:08 Відповісти
Все дипломаты в шоке-Таран не профессионал , старый пердун ,
чловек д'Ерьмака ! Кроты фсб плюют в лицо,борзеют на крови и смертях народа
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07.05.2022 23:57 Відповісти
Вы пойдете в атаку, я дам вам парабелум.
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07.05.2022 22:09 Відповісти
рашисты сотрудники ведущих айти компаний силиконовой долины искренне радовались оккупации крыма и войне в Украине.
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07.05.2022 20:37 Відповісти
все кацапы за границей радовались, 99%
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07.05.2022 20:41 Відповісти
Что бы разрушить мебельную фабрику? Совсем там дауны что-ли?
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07.05.2022 20:40 Відповісти
наверно вата думала что из стружки делали порох, а корпуса бомб из дсп или дерева
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07.05.2022 20:58 Відповісти
Дурак.
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07.05.2022 21:03 Відповісти
значить і трактувати тих хакерів як воєнних злочинців.
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07.05.2022 21:43 Відповісти
Кому вообще снился этот сайт Одеської міської ради?
Никогда там не был и не собираюсь даже заходить на подобные сайты. Что есть они, что их нет. По барабану. Я не понимаю, какой вред для Украины?
А вот почему ПВО в Одессе отсутствует - вот лучше бы этим заинтересовались!
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07.05.2022 21:58 Відповісти
Питання одне: - Чому вони, а не ми?
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07.05.2022 21:58 Відповісти
 
 