Під час удару по Одесі російські хакери координували атаки з військовими, - Держспецзв'язку
Російські окупанти 7 травня завдали чергового удару по Одесі. Повідомляється, що російські хакери координували свої атаки з військовими.
Як передає Цензор,НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Держспецзв'язку.
"Одеса зазнала нового нападу з боку російських загарбників. Як повідомляють в Оперативному командуванні "Південь", ворог завдав удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той самий час на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради", - сказано в повідомленні.
"Це чергове підтвердження, що російські хакери діють синхронно з військовими РФ, які атакують ракетами українські міста", - наголосили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.
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Виявляється то Петя винний, що зброю в зсу не поставив. В 2018 на с300 попіарився і все.
Вдуває лохам у вуха цю інформацію, ніби не знає, що то були дослідні зразки, які мали поступати в армію з 2020 вже при зе.
Отак народ і лапошать. Ніби ще не був президентом з 2029 і ні за що не відповідав. А все на замовлення влади і бені. Бо його канали ретранслюють цей брєд
чловек д'Ерьмака ! Кроты фсб плюют в лицо,борзеют на крови и смертях народа
Никогда там не был и не собираюсь даже заходить на подобные сайты. Что есть они, что их нет. По барабану. Я не понимаю, какой вред для Украины?
А вот почему ПВО в Одессе отсутствует - вот лучше бы этим заинтересовались!