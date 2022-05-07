Під час удару по Одесі російські хакери координували атаки з військовими, - Держспецзв'язку

Російські окупанти 7 травня завдали чергового удару по Одесі. Повідомляється, що російські хакери координували свої атаки з військовими.

Як передає Цензор,НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Держспецзв'язку.

"Одеса зазнала нового нападу з боку російських загарбників. Як повідомляють в Оперативному командуванні "Південь", ворог завдав удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той самий час на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради", - сказано в повідомленні.

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"Це чергове підтвердження, що російські хакери діють синхронно з військовими РФ, які атакують ракетами українські міста", - наголосили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.