На Східному напрямку відбито 7 атак, знищено 107 окупантів, 8 танків, 16 одиниць бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактичне командування "Схід" оприлюднило результати протистояння російським окупантам 7 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 7 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 7 атак. Українські захисники знищили: особового складу – 107; танків – 8; БТР – 1; БМП – 11; МТЛБ – 4; АТТ – 5; БПЛА – 2".
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