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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку відбито 7 атак, знищено 107 окупантів, 8 танків, 16 одиниць бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактичне командування "Схід" оприлюднило результати протистояння російським окупантам 7 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід". 

У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 7 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 7 атак. Українські захисники знищили: особового складу – 107; танків – 8; БТР – 1; БМП – 11; МТЛБ – 4; АТТ – 5; БПЛА – 2". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку знищено ворожий склад з боєприпасами, ліквідовано 15 окупантів, 3 одиниці бронетехніки, 5 артсистем, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

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втрати (4445) ЗСУ (7668)


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Чудово! Треба ще пару літаків за сьогодні. Будьласочка.
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07.05.2022 20:47 Відповісти
кількість мяса побільшала- це значить бункерне ***** спішить
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07.05.2022 20:49 Відповісти
Знову якісь ябо дебіли, або зрадникі військових, які тільки прибули для підкріплення на Донбас, поселили у місцевому ліцеї замість землянок....і тут же по ліцею прилетіло...пздц просто зла не вистачає...
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07.05.2022 20:51 Відповісти
Наших небагато постраждало, я сподіваюсь?
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07.05.2022 23:11 Відповісти
Молодці бийти рашиську наволоч це подарунок бункерному чорту до дня победобесія.
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07.05.2022 21:08 Відповісти
Слава ЗСУ! Кацапы здохнут
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07.05.2022 21:44 Відповісти
107 москалів "200" - це катастрофічно мало, але маємо те, що маємо...
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07.05.2022 21:51 Відповісти
Ну 107 це тільки по одному напрямку і те що порахували.
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07.05.2022 23:23 Відповісти
 
 