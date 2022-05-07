"Тільки спільними зусиллями можемо зупинити агресора", - Шмигаль та Гербреєсус провели перемовини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів перемовини з керівником ВОЗ Теодором Абрахамом Гебреєсусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.

Він зазначив: "Зустрівся сьогодні з Генеральним директором ВООЗ Теодором Абрахамом Гебреєсусом. Наголосив, що тільки спільними зусиллями можемо зупинити агресора. Війна, яку веде росія проти України, загрожує всьому світу. Подякував за гуманітарну допомогу та підтримку українців".

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