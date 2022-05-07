УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7134 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 618 7

"Тільки спільними зусиллями можемо зупинити агресора", - Шмигаль та Гербреєсус провели перемовини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів перемовини з керівником ВОЗ Теодором Абрахамом Гебреєсусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.

Він зазначив: "Зустрівся сьогодні з Генеральним директором ВООЗ Теодором Абрахамом Гебреєсусом. Наголосив, що тільки спільними зусиллями можемо зупинити агресора. Війна, яку веде росія проти України, загрожує всьому світу. Подякував за гуманітарну допомогу та підтримку українців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три тижні війни російські окупанти атакували 43 українські лікарні, - ВООЗ

Тільки спільними зусиллями можемо зупинити агресора, - Шмигаль та Гербреєсус провели перемовини 01

Автор: 

Шмигаль Денис (4645) Гебреєсус Тедроса Адханом (166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки нема альтернативи ООН і її підрозділів, так і буде.
показати весь коментар
07.05.2022 23:07 Відповісти
Вау. Круто. Все знесли. Правду писати не можна.

Значить, ця падаль не говорила про расизм і українців ?
Але я вже не дивуюся.
показати весь коментар
08.05.2022 02:28 Відповісти
 
 