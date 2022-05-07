Ми наче в пекельному реаліті-шоу, а весь світ просто спостерігає. Врятуйте військових з "Азовсталі", - командир морпіхів Волина

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) просить докласти всіх зусиль для евакуації військових з "Азовсталі".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Що я відчуваю? Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми - військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми - не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть - все справжнє!" - йдеться в повідомленні.

За словам Волини, його дивує цинізм людей.

"Людський цинізм немає меж!!! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?" - наголосив він.

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Водночас український захисник сподівається на диво.

"На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться... Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час - це наші життя! МОРСЬКА ПІХОТА - ВІРНІ ЗАВЖДИ! СЛАВА УКРАЇНІ!" - додав він.

Також Волина нагадав, що ціна останньої евакуації - троє вбитих і шестеро поранених військових.

"Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення. Просимо усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових" ,- підсумував він.

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