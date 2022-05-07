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Новини Війна
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Ми наче в пекельному реаліті-шоу, а весь світ просто спостерігає. Врятуйте військових з "Азовсталі", - командир морпіхів Волина

волина

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) просить докласти всіх зусиль для евакуації військових з "Азовсталі".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Що я відчуваю? Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми - військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми - не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть - все справжнє!" - йдеться в повідомленні.

За словам Волини, його дивує цинізм людей.

"Людський цинізм немає меж!!! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?" - наголосив він.

Читайте: Командир морпіхів Волина звернувся до Ердогана: З нами 600 поранених військових та сотні цивільних, просимо забрати нас з "Азовсталі"

Водночас український захисник сподівається на диво.

"На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться... Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час - це наші життя! МОРСЬКА ПІХОТА - ВІРНІ ЗАВЖДИ! СЛАВА УКРАЇНІ!" - додав він.

Також Волина нагадав, що ціна останньої евакуації - троє вбитих і шестеро поранених військових.

"Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення. Просимо усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових" ,- підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано, - Верещук

Автор: 

Маріуполь (3243) Азовсталь (446) 36 окрема бригада морської піхоти (206)


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Топ коментарі
+72
прискорбно, но биба вас точно не спасет, иначе вы ему и его сбродной команде потом глаза на жопы натяните за сдачу юга и Мариуполя
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07.05.2022 20:58 Відповісти
+70
Зеленский предрешил судьбу Мариуполя позорно сдав Херсонскую область и юг Запорожской. За предательство высших должностных лиц расплата еще впереди.
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07.05.2022 21:19 Відповісти
+50
Зе не для того здавав південь без бою, щоб Маріуполь потім рятувати.
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07.05.2022 21:05 Відповісти
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Никак. Надо было думать когда Бердянск и Волноваху задавали, сейчас уже поздно. Вариантов ноль.
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07.05.2022 23:17 Відповісти
Молюсь за вас,дорогі! Надіюсь на чудо.
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07.05.2022 23:23 Відповісти
А де Білецький ? Чому він мовчить ?
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07.05.2022 23:30 Відповісти
Зеленский - всего лишь актер, выполняющий роль.
Арестович - балабол и жополиз.
Ермак и Баканов - кто они вообще такие?! Их вообще достали после начала войны в информационное пространство через 1,5 месяца!
Я задаюсь вопросом - кто спланировал это все и чем это закончится для Украины?
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07.05.2022 23:51 Відповісти
Боже , збережи життя нашим мужнім Героям 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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08.05.2022 00:15 Відповісти
Ті. що пробують тут очорнити героїзм АЗОВЦІВ і всього маріупольського гарнізону - це боти ! Всі . хто тут авторитетно заявляють. що виходу немає. це теж - боти ! За два місяці блокади варіантів деблокади має бути з десяток. Питання - чому ніхто цим не займається ? З президентом все ясно. він зацікавлений у тому. щоб руками ворога знищити легендарний полк Азов. тому пафосні звертання до лідерів. це все. на що він спроможний . Але чому бездіє Генштаб. головнокомандувач Залужний ? Якщо ви. дійсно не спроможні розробити унікальну операцію для порятунку наших військових. то вивчіть зарубіжний досвід подібних спецоперацій. залучіть до розробки іноземних екс.військових радників і т.д. Але дійте. не спостерігайте. як помирають наші відважні воїни за Україну. яких просто зрадили. Не зрозуміло. чому мовчать наші легендарні командири Андрій Білецький та Дмитро Ярош? Яка їх позиція щодо деблокади Маріуполя ? Чому бездіє парламент. парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони \ голова комітету- Завітневич О.М. перший заст. - Забродський М.В. - Герой України генерал-лейтенант. командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ -2017-2019рр \. Чому не проведено закрите засідання ВР. не заслухано верховного головнокомандувача ЗСУ. начальника Генштабу щодо оперативної обстановки на фронті. в т.ч. щодо Маріуполя. Чому утворилася так звана парламентська вакуумна тиша ?
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08.05.2022 00:52 Відповісти
Предложите вариант деблокады? Вы же пишите о десятках. А вы не бот? А то вы лихо вынесли суждения обо всем и всех. А вот допустим вы предложили слушанния генерального штаба перед ВР по обстановке, а в военное время это является практически предательством, так как эта информация утечет врагу. Слушанния можно проводить только после окончания войны, и давать оценки тем или иным действиям.
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08.05.2022 01:52 Відповісти
"Предложите вариант..." А на хера мы держим разведку? Именно разведка и должна придумывать спецоперации по спасению! Или только Чауса мы можем украсть и вывезти? Или наша разведка только способна донести, что никакого вторжения не будет?
Это вина власти, что Мариуполь окружен, значит, надо было в первую очередь заказывать такое оружие, которое способно разбомбить рашистов со 100 км и пробить коридор. Когда морпехи и азов предлагали варианты освобождения, наши не брали трубку две недели!
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08.05.2022 09:29 Відповісти
Все уже прочитали, что писать вы умеете. И без разведки понятно, что там стоят кацапы и палят во всё, что движется. Вы просто сидите и строчите комментарии и толку??? Я в Ирпене увидел таких умных, которые в первый час войны сели в авто и учалил, вместо того, чтобы перекапывать дороги и строить блокпосты. А теперь из западной пишут как нужно было и таким очень легко закрыть рот. Много солдат погибло, всё по возможности делается, но солдат рф просто дофига. Заказывать оружие??? Его блин не хотели продавать, это не в магазин за хлебом сходить, еще нужно найти где купить и кто продаст, раньше боялись рашки и никто не хотел лезть на рожон, сциконто было продавать. Что по факту происходит, то могут рассказать только те, кто там воюет. Так же погибли люди, которые пытались провезти подмогу в Мариуполь. Не знаете, то и нефиг писать ерунду. Самое страшное не грады, мини с смерчи, а авиация. В Ирпене в мой дом прилетела мина, и дом устоял, да поврежден, не крыши, не окон, но устоял, а в соседний был авиаудар - от дома почти ничего не осталось. И так же с Мариуполя, как только начинается движ, то с Крыма начинают Су лететь и уничтожать наших пачками. Вы то сами что сделали? Или герой диванной армии?
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08.05.2022 13:37 Відповісти
Почитал коменты, да уж. Куча виноватых и т.д. А вобще кто нибудь из комментирующих обладает всей полнотой информации почему так произошло и что вообще происходило? Кроме генштаба и президента( то что ему надо знать) никто толком ничего не знает. Тогда как вы блин можете вобще что то писать и кого то критиковать с дивана.
Понятно что часть здесь русских которые гонят волны чтоб расколоть украинское общество, но зачем вы, украинцы,им тогда помогаете, нагнетаете. Нам в Украине кто то со стороны(любимый блогер, новости, телеграм канал и т д) говорит что у нас дома это так, а мы и верим. И начинаем выяснять и сратся, обвинять, искать виноватых и т.д. Задайте лучше каждый себе вопрос: А что я лично делаю для того что бы Украина победила в этой страшной войне?
А насчёт Азова и других наших воинов на Азовстали остаётся только надежда. Слава Украине!!!
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08.05.2022 01:44 Відповісти
гниль свали вон в свою парашу... гнида
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08.05.2022 02:57 Відповісти
Ольгінське лайно під британським проксі поперло ))))
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08.05.2022 09:50 Відповісти
Весь світ почув про кризу. Тепер про великих рятівників верещук і зе. Через пару днів зе особисто буде тиснути руки врятований воїнам і на весь світ прославиться як великий визволитель. Задля рейтингу... Хм... А може треба щоб його рейтинг впав і він дійсно це зробив задля його підняття...
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08.05.2022 01:45 Відповісти
А навіщо йому рейтинг, якщо він не збирається балотуватися на другий термін?

Для "сладкоежек". Может хватит петь осанны сывочолому гетьману, у нас сосед, синелапый колхозник, из-за таких песнопений решил, что держит Бога за бороду.
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08.05.2022 08:39 Відповісти
МАРІУПОЛЬ АЗОВСТАЛЬ : ПРОБЛЕМА - ГНІЙНІ РАНИ і відсутність антисептиків!

Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:

"для обробки гнійних ран (місцево)"

Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині

Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:

"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
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08.05.2022 01:47 Відповісти
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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08.05.2022 02:40 Відповісти
А на більш крупних можно більший вантаж, але його побачить пво, а щоб не побачів це вже потрібно просити нато, в них є такі глушилки
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08.05.2022 11:44 Відповісти
Потрібна допомога тих в кого є глушилки ворожого пво комплексів, а вони в них є і працюють, не зрозуміло чого цього не робили ще... Є ще варіант по дну
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08.05.2022 11:51 Відповісти
Из меня, когда-то, кровь напрямую в раненого сослуживца переливали... -- таким насосиком ручным -- его крутить надо было -- как мясорубку.
И он умер во время переливания... ...я его лично не знал. Но кровь у нас была общая.
К слову так пришлось. Понимаю, о чём речь.
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08.05.2022 03:19 Відповісти
Я не знаю що я можу казати, коли це усе почалось я не розумів як це можливо, у центрі европи руйнують країну а вони футбол по телеку дивляться. Зараз я розумію, усім на нас насрати, усе що вони роблять для нас зараз це щоб сподобатися своїм виборцям. Усе що ми можемо це вмерти за свою свободу, але москалі здохнуть перші!!!
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08.05.2022 04:21 Відповісти
Волина - душать сльози, але зеля за вами не прийде.
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08.05.2022 04:50 Відповісти
ми всі розуміємо шо це означає - ти воїн!
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08.05.2022 04:53 Відповісти
я б ту гранату шо розірве сердце на серці би і тримав..
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08.05.2022 04:56 Відповісти
ЖАХ! Правда попереду! Слава Героям! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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08.05.2022 08:16 Відповісти
Со всего мира отдельный спрос... А с хитрожопых слуг, возомнивших себя властью - особый... Зеля как-то поправлял журналистов , что он де не просто говонокомандующий , а верховный говнокомандующий... вот этот полный верховный обсир мы и наблюдаем... И это - в лучшем для него случае....Если это хитрожопое предательство - тогда ваще другой разговор
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08.05.2022 09:27 Відповісти
Нажаль Азов зробив вибір, коли йому дозволяли покинути місто. Наразі деблокада можлива дуже великою кров'ю, яка може спровокувати нашу поразку на сходї.
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08.05.2022 09:54 Відповісти
куди в ***** їм давали покинути місто,в обійми кацапів,лижеш зелебобі?і що значить "дозволяли"?
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08.05.2022 19:50 Відповісти
Если туда зайдет китайский корабль и их заберет, они стрелять не будут, тут нужно напрячь Китай, есть предложение-- предложить если откажуться виступить с заявлением на весь мир, что Китай отказивается вивести, и призвать весь мир игнорить китайские товари, пару сотен милиардов ихнего ВВП точно обломится, хотя и американци так могут в наглую подойти и вивезьте ранених американцев
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08.05.2022 11:35 Відповісти
Поміняти наших військових, хоча б поранених, на російських полонених льотчиків.
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08.05.2022 11:56 Відповісти
Друже нехай щастить.
Єрмак за вами уважно спостерігає
Підписав петицію, я
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08.05.2022 14:20 Відповісти
Кацапи вони і воювать толком не можуть
Ви всі вже герої
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08.05.2022 14:22 Відповісти
Пресконференція захисників Маріуполя з заблокованої росіянами «Азовсталі»
https://www.youtube.com/watch?v=GmRWPOoESGQ
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08.05.2022 14:31 Відповісти
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