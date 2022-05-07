Ми наче в пекельному реаліті-шоу, а весь світ просто спостерігає. Врятуйте військових з "Азовсталі", - командир морпіхів Волина
Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) просить докласти всіх зусиль для евакуації військових з "Азовсталі".
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Що я відчуваю? Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми - військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми - не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть - все справжнє!" - йдеться в повідомленні.
За словам Волини, його дивує цинізм людей.
"Людський цинізм немає меж!!! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?" - наголосив він.
Водночас український захисник сподівається на диво.
"На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться... Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час - це наші життя! МОРСЬКА ПІХОТА - ВІРНІ ЗАВЖДИ! СЛАВА УКРАЇНІ!" - додав він.
Також Волина нагадав, що ціна останньої евакуації - троє вбитих і шестеро поранених військових.
"Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення. Просимо усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових" ,- підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Арестович - балабол и жополиз.
Ермак и Баканов - кто они вообще такие?! Их вообще достали после начала войны в информационное пространство через 1,5 месяца!
Я задаюсь вопросом - кто спланировал это все и чем это закончится для Украины?
Это вина власти, что Мариуполь окружен, значит, надо было в первую очередь заказывать такое оружие, которое способно разбомбить рашистов со 100 км и пробить коридор. Когда морпехи и азов предлагали варианты освобождения, наши не брали трубку две недели!
Понятно что часть здесь русских которые гонят волны чтоб расколоть украинское общество, но зачем вы, украинцы,им тогда помогаете, нагнетаете. Нам в Украине кто то со стороны(любимый блогер, новости, телеграм канал и т д) говорит что у нас дома это так, а мы и верим. И начинаем выяснять и сратся, обвинять, искать виноватых и т.д. Задайте лучше каждый себе вопрос: А что я лично делаю для того что бы Украина победила в этой страшной войне?
А насчёт Азова и других наших воинов на Азовстали остаётся только надежда. Слава Украине!!!
Для "сладкоежек". Может хватит петь осанны сывочолому гетьману, у нас сосед, синелапый колхозник, из-за таких песнопений решил, что держит Бога за бороду.
Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:
"для обробки гнійних ран (місцево)"
Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині
Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:
"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
И он умер во время переливания... ...я его лично не знал. Но кровь у нас была общая.
К слову так пришлось. Понимаю, о чём речь.
Єрмак за вами уважно спостерігає
Підписав петицію, я
Ви всі вже герої
https://www.youtube.com/watch?v=GmRWPOoESGQ