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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти не дають гасити пожежу на Кінбурзькій косі, яка от-от може спалити кілька сіл

пожежа,ліс

На Херсонщині російські загарбники не дають місцевим жителям гасити лісові пожежі, які наближаються до сіл Геройське та Іванівка Чулаківської територіальної громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Чулаківської громади Олександр Мусієнко.

"Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді й у всій Херсонщині, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка!!!! Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям гасити пожежу!!! Мені дзвонять сотні людей, які запитують, а що робити - згоріти чи втопитись? Я прошу максимального поширення цього посту, можливо він попаде до журналістів, які підіймуть цю катастрофу вище до нашого уряду!" - сказано в повідомленні.

За його словами смерть від вогню або диму загрожує дітям і літнім людям.

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Раніше у Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів України повідомляли, що на Херсонщині пожежі охопили 130 га лісу: 70 га - у Геройському та 60 га - в Іванівському лісництвах. Через дії окупантів, суху та вітряну погоду ускладнюється вчасна локалізація пожеж, адже рашисти не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. Вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім буде дуже важко відновити.

Внаслідок військової агресії РФ в українських лісах відбувається втричі більше пожеж, ніж в аналогічний період 2021 року.

Автор: 

пожежа (4351) Херсонська область (5879)


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Топ коментарі
+20
Ось що буває коли віддаєшь без бою ворогу землю.
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07.05.2022 21:25 Відповісти
+14
Нашим дрг нужно палить леса в рашке
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07.05.2022 21:21 Відповісти
+11
Кінбурнська коса - унікальне чудове місце… було. Рашістьска пошесть випалює і нище все, до чого доторкається. Я
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07.05.2022 21:32 Відповісти
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Нашим дрг нужно палить леса в рашке
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07.05.2022 21:21 Відповісти
Тат россияне сами свои леса хорошо топит. Даже рядом с Москвой. А в Сибири ежегодно сотни километров дымится.
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07.05.2022 22:03 Відповісти
значить русскіє самі підпалили і тому не дають гасити, в..кі.
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07.05.2022 21:22 Відповісти
Ось що буває коли віддаєшь без бою ворогу землю.
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07.05.2022 21:25 Відповісти
Біда сама не приходить...
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07.05.2022 21:30 Відповісти
Кінбурнська коса - унікальне чудове місце… було. Рашістьска пошесть випалює і нище все, до чого доторкається. Я
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07.05.2022 21:32 Відповісти
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2022-05-06..2022-05-07,2022-05-06;@31.9,46.5,10z

Вже тиждень горить, і все більше і більше.
Нікому гасити - там гектари...
Їм головне що в Крим вода пішла.
Як підемо через Перекоп, в канал будемо скидати - нехай пливе Гавно за течією
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07.05.2022 21:36 Відповісти
Бл..ть дивився карту - 14го в суботу можливий невеличкий дощ і все - далі спека
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07.05.2022 22:17 Відповісти
Що людина хоче сказати? Хз?
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07.05.2022 22:40 Відповісти
Кинуть бы этих тварей в этот горящий лес, и пусть там сволочи жарятся.
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07.05.2022 21:45 Відповісти
 
 