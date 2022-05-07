Окупанти не дають гасити пожежу на Кінбурзькій косі, яка от-от може спалити кілька сіл

На Херсонщині російські загарбники не дають місцевим жителям гасити лісові пожежі, які наближаються до сіл Геройське та Іванівка Чулаківської територіальної громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Чулаківської громади Олександр Мусієнко.

"Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді й у всій Херсонщині, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка!!!! Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям гасити пожежу!!! Мені дзвонять сотні людей, які запитують, а що робити - згоріти чи втопитись? Я прошу максимального поширення цього посту, можливо він попаде до журналістів, які підіймуть цю катастрофу вище до нашого уряду!" - сказано в повідомленні.

За його словами смерть від вогню або диму загрожує дітям і літнім людям.

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Раніше у Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів України повідомляли, що на Херсонщині пожежі охопили 130 га лісу: 70 га - у Геройському та 60 га - в Іванівському лісництвах. Через дії окупантів, суху та вітряну погоду ускладнюється вчасна локалізація пожеж, адже рашисти не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. Вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім буде дуже важко відновити.

Внаслідок військової агресії РФ в українських лісах відбувається втричі більше пожеж, ніж в аналогічний період 2021 року.