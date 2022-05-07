Поки що не бачимо доказів підготовки РФ до ядерної атаки, - директор ЦРУ Бернс
Центральне розвідувальне управління США не бачить ознак того, що Росія готується розгорнути тактичну ядерну зброю у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.
"Як розвідувальне співтовариство ми не бачимо на цей час практичних доказів того, що Росія планує розгортання або навіть потенційне застосування тактичної ядерної зброї", - пояснив він.
Але легковажно ставитися до можливості застосування ядерної зброї не варто, додав Бернс.
"Враховуючи брязкання зброєю, яке ми чули від російського керівництва, ми не можемо легковажно ставитися до цих можливостей. Тому ми, як розвідувальна служба, дуже зосереджені... на цих можливостях в той момент, коли ставки для Росії дуже високі", - зазначив директор ЦРУ.
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але трохи запізно, для нього особисто
*****: Если власти Украины не пойдут на переговоры, то мы будем вынуждены применить ядерное оружие и вся вина ляжет на Зеленского!
Зеленский: Если мы не начнём переговоры с Россией, то она применит против нас ядерное оружие и вся вина ляжет на тех, кто хочет войны!
...уже не долго осталось...