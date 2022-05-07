Поки що не бачимо доказів підготовки РФ до ядерної атаки, - директор ЦРУ Бернс

Центральне розвідувальне управління США не бачить ознак того, що Росія готується розгорнути тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

"Як розвідувальне співтовариство ми не бачимо на цей час практичних доказів того, що Росія планує розгортання або навіть потенційне застосування тактичної ядерної зброї", - пояснив він.

Але легковажно ставитися до можливості застосування ядерної зброї не варто, додав Бернс.

"Враховуючи брязкання зброєю, яке ми чули від російського керівництва, ми не можемо легковажно ставитися до цих можливостей. Тому ми, як розвідувальна служба, дуже зосереджені... на цих можливостях в той момент, коли ставки для Росії дуже високі", - зазначив директор ЦРУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вірить, що подвоєння зусиль дозволить йому досягти прогресу у війні проти України, - директор ЦРУ Бернс