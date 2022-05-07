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Новини Війна
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Поки що не бачимо доказів підготовки РФ до ядерної атаки, - директор ЦРУ Бернс

рф,зброя,ядерна

Центральне розвідувальне управління США не бачить ознак того, що Росія готується розгорнути тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

"Як розвідувальне співтовариство ми не бачимо на цей час практичних доказів того, що Росія планує розгортання або навіть потенційне застосування тактичної ядерної зброї", - пояснив він.

Але легковажно ставитися до можливості застосування ядерної зброї не варто, додав Бернс.

"Враховуючи брязкання зброєю, яке ми чули від російського керівництва, ми не можемо легковажно ставитися до цих можливостей. Тому ми, як розвідувальна служба, дуже зосереджені... на цих можливостях в той момент, коли ставки для Росії дуже високі", - зазначив директор ЦРУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вірить, що подвоєння зусиль дозволить йому досягти прогресу у війні проти України, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

ЦРУ (142) ядерна зброя (1172) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+2
Троллінг від США це не в перший раз коли вони дають зрозуміти кацапам після бряцанням ядерної зброї, вірніше погроз що їх ниіхто не боїтся можете запускати)
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07.05.2022 21:30 Відповісти
+2
За усім цим ядерним металобрухтом уважно спостерігають усі розвідки світу, тільки рипнуться
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07.05.2022 21:39 Відповісти
+2
рабсеяне, передайте *********** челобитную от вас, с просьбой ему, пощадить вас убогих, потому как, если вам мало трупов и ненависти во всем мире, благодаря такой тоталитарной власти, то после применения ЯО по Украине, лично от Украины вы получите подрывы ядерных электростанций на территории ********** и много другого Возмездия за ваши преступления на чужой земле.
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07.05.2022 23:31 Відповісти
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За усім цим ядерним металобрухтом уважно спостерігають усі розвідки світу, тільки рипнуться
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07.05.2022 21:39 Відповісти
Не все так просто. Ракета несе декілька боєголовок. Які розлітаються та збити всі важко.
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07.05.2022 21:40 Відповісти
Троллінг від США це не в перший раз коли вони дають зрозуміти кацапам після бряцанням ядерної зброї, вірніше погроз що їх ниіхто не боїтся можете запускати)
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07.05.2022 21:30 Відповісти
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07.05.2022 21:36 Відповісти
Рашисти просто ще не визначилися з ціллю атаки...
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07.05.2022 21:37 Відповісти
Можно нервно курить дальше.
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07.05.2022 21:37 Відповісти
бернс почав відгрібати назад

але трохи запізно, для нього особисто
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07.05.2022 21:41 Відповісти
Читаем -- запоминаем -- ждём.
*****: Если власти Украины не пойдут на переговоры, то мы будем вынуждены применить ядерное оружие и вся вина ляжет на Зеленского!
Зеленский: Если мы не начнём переговоры с Россией, то она применит против нас ядерное оружие и вся вина ляжет на тех, кто хочет войны!
...уже не долго осталось...
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07.05.2022 21:44 Відповісти
Бернс любитель раши, бывший посол и путинский кореш.
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07.05.2022 22:01 Відповісти
***** уже либо пусть стреляет, либо заткнёт себе у дупу. Задолбали. У нас и так цилодобово ракеты летают
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07.05.2022 23:08 Відповісти
рабсеяне, передайте *********** челобитную от вас, с просьбой ему, пощадить вас убогих, потому как, если вам мало трупов и ненависти во всем мире, благодаря такой тоталитарной власти, то после применения ЯО по Украине, лично от Украины вы получите подрывы ядерных электростанций на территории ********** и много другого Возмездия за ваши преступления на чужой земле.
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07.05.2022 23:31 Відповісти
В США є пул дуже жорстких генералів які вже вимагають нанести по кацапстану масований ядерний удар а це 10-12000 боєголовок,бо ця ********..ритарика залякування вже порядком зає.. США,так що не можна виключати,що кацаб..дь будуть зносити саме так,одним моментом.
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08.05.2022 01:29 Відповісти
 
 