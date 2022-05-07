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Мінреінтеграції запустило цифрову карту з громадами, які окуповані або розташовані у зоні бойових дій

карта,платформа

В Україні запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також тими, що знаходяться в оточенні (блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії.

Платформу запустило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

Платформа відображає актуальну інформацію щодо статусу громад. Інформацію про статус надають відповідні обласні військові адміністрації.

На її основі формується Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Він затверджується Мінреінтеграції за погодження Міноборони.

Мінреінтеграції запустило цифрову карту з громадами, які окуповані або розташовані у зоні бойових дій 01

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Перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується. Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, що відображаються на цифровій платформі, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.

Автор: 

окупація (6748) карта (361) Міністерство реінтеграції (500)


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А что ето за пятно посреди подконтрольной Украине территории? Вражеский десант окопался посреди Украины?
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07.05.2022 21:44 Відповісти
Звільнено 17.03.22

Миколаївська обл.
Вознесенський р-н
Громади: Прибужанівська, Бузька, Дорошівська, Вознесенська, Єланецька - воєнні (бойові) дії
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08.05.2022 10:39 Відповісти
Мінреінтеграції ще треба створити карту розмінованих площ на Чаплинці і Колончаку створити, там де їх підрядник розчистив місце під ЦНАП і хаб для подорожуючих до Криму
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07.05.2022 21:44 Відповісти
Каланчак . ПІсатєль .
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08.05.2022 08:14 Відповісти
Жутко... уже совсем близко подошли.
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07.05.2022 23:22 Відповісти
И что теперь с этой хернёй делать, на стенку повесить?
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07.05.2022 23:57 Відповісти
ну теперь реальная картина , шо зе буба просрали , а не сказки абдрыстовича !!
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08.05.2022 08:35 Відповісти
Хотів путлєр юга-васток і отримав путлєр юга-васток, поки зелені рятували свої дупи 3 колами оборони Києва.
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08.05.2022 09:21 Відповісти
 
 