Мінреінтеграції запустило цифрову карту з громадами, які окуповані або розташовані у зоні бойових дій

В Україні запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також тими, що знаходяться в оточенні (блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії.

Платформу запустило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

Платформа відображає актуальну інформацію щодо статусу громад. Інформацію про статус надають відповідні обласні військові адміністрації.

На її основі формується Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Він затверджується Мінреінтеграції за погодження Міноборони.

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Перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується. Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, що відображаються на цифровій платформі, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.