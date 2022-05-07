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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війна Росії проти України вплинула на плани Китаю щодо Тайваню, - директор ЦРУ Бернс

тайвань,мост

Влада Китаю робить висновки щодо своїх планів на захоплення Тайваню, спостерігаючи за війною, яку розв'язала Росія в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає CNN.

"Очевидно, що китайське керівництво намагається ретельно виявити уроки, які вони мають винести з України щодо своїх власних амбіцій на Тайвані", - сказав Бернс.

Він також додав, що тримісячні результати російсько-української війни не підірвали намірів Сі Цзіньпіня отримати контроль над Тайванем. Але це вплинуло насамперед на те, коли китайська влада буде готова здійснити свій план.

Варто зауважити, що Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололася, і має намір її повернути до свого складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ на випадок атаки Китаю

Автор: 

Китай (4699) Тайвань (182) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+30
Это продавшийся путлеру ублюдок
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07.05.2022 22:08 Відповісти
+28
/
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07.05.2022 22:03 Відповісти
+20
А не правильно было бы образцово показательно разбить рашу, что бы Китай и не думал над захватом Тайваня?
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07.05.2022 22:06 Відповісти
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07.05.2022 22:03 Відповісти
це хто
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07.05.2022 22:07 Відповісти
Это продавшийся путлеру ублюдок
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07.05.2022 22:08 Відповісти
Кто? Шнуров? Вы что то попутали)
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07.05.2022 22:10 Відповісти
Увы нет, не попутал
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07.05.2022 22:13 Відповісти
Да, да. И в Крым он на всякие фестивали последние восемь лет не ездил, и якобы "журналистом" на госканале не работал?
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07.05.2022 22:27 Відповісти
В 2016-м был, за что и попал на Миротворец.
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08.05.2022 00:24 Відповісти
Масква по ком звонят твои колокола.

Шнуров.
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07.05.2022 22:11 Відповісти
це хто
******
Кіт Базіліо

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07.05.2022 22:11 Відповісти
Комуністичний концтабір що з подачі совку захопив всю країну, називає легітимний уряд (нехай навіть він лишився тільки на Тайвані) заколотниками- дуже смішно.
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07.05.2022 22:06 Відповісти
А не правильно было бы образцово показательно разбить рашу, что бы Китай и не думал над захватом Тайваня?
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07.05.2022 22:06 Відповісти
Удивительно , что Япония до сих пор на Курилах не высадилась.
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07.05.2022 22:08 Відповісти
не торопись друг...., сначала тушу нужно завалить, потом посмалить, а потом уже делить...... ))
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07.05.2022 22:12 Відповісти
Тут я с тобой малость не согласен.
Сперва покупаешь лицензию на вырщивание свиней.
Забиваешь тушку по лицензии, дальше покупаеш тушку у соседа ( укоторого нет лицензии ) , и продаёшь её как за свою.

Так вот, у Японии на данный момент, лицензии даже спрашивать никто не будет.
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07.05.2022 22:53 Відповісти
Опыт в уничтожении кораблей черноморского флота явно для Тайваня не лишний
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07.05.2022 22:08 Відповісти
С добрым утром, тетя Хая. Вам посылка из Шанхая. А в посылке два китайца чешут репу.
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07.05.2022 22:13 Відповісти
Китай чекає. Це їх філософія. Планування давно розроблено. Ресурсів хватає.
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07.05.2022 22:15 Відповісти
Смешно. Особенно если учесть, что Тайвань тоже как-бы китайцы, но они не ждут у реки, имеют 400 тысячную армию и технологии позволяющие попасть в муху на расстоянии в несколько километров.

По большому счету, я тоже (по аналогии с анало говнетным) могу попасть с 500 метров в муху, но рисую я ее на всю стену.
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08.05.2022 05:59 Відповісти
Доречі в рейтингу армій світу Тайвань на одну позицію вище за Україну.
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07.05.2022 22:29 Відповісти
а якби останні два роки не гаяли час,а переозброювали свої збройні сили то були б ще міцніше.
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07.05.2022 22:33 Відповісти
******** нема спокою. Куди цей світ котиться. Не можуть Землю поділить.Все рівно всіх чекає або 2х2, або маленька урночка. Живіть собі, радійте. Ні, *****, ніяк угомонитись нк можуть.
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07.05.2022 22:31 Відповісти
Вже є потенційний замовник для Нептунів.
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07.05.2022 22:58 Відповісти
Китай однозначно сиранул. Китайцы не ожидали такого отпора украинцев, не ожидали консолидации Запада. Я уверен, что китайцы прекрасно знали про войну и дали благословение хлу, но когда война начала "идти по плану" быстренько включили заднюю. Сейчас Украина это свет надежды для всех нормальных людей. Пример того, что злу можно и нужно давать отпор, каким бы большим и страшным это зло не казалось.
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07.05.2022 23:06 Відповісти
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07.05.2022 23:26 Відповісти
Во всех коментах , самое точное изречение.!!!
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07.05.2022 23:29 Відповісти
визнав, шо їх підтримки недостатньо. тобто китай нападе, бо ніхто не буде вписуватися за Тайвань як і за Україну. нажаль джавелінами на ракетні обстріли не відповісиш
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07.05.2022 23:18 Відповісти
А як щодо Японії?..
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08.05.2022 00:50 Відповісти
+++++

Прості американці (не "круті" аналітики, не розвідники) вже в січні 2021 писали про війну рашка-Україна і Китай-Тайвань.
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08.05.2022 02:34 Відповісти
То ще баранці пекинські.
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08.05.2022 00:37 Відповісти
Теперрь у китайцев должен поменяться план: вместо Тайваня забрать сибирь.
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08.05.2022 07:48 Відповісти
все, кто посягает на жизнь другого, планирует или не дай Бог, убил, должны быть в корне изничтожены, вместе с родственниками и покрыты позором только Всевышний может давать и забирать жизнь
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08.05.2022 11:49 Відповісти
 
 