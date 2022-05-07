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Війна Росії проти України вплинула на плани Китаю щодо Тайваню, - директор ЦРУ Бернс
Влада Китаю робить висновки щодо своїх планів на захоплення Тайваню, спостерігаючи за війною, яку розв'язала Росія в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає CNN.
"Очевидно, що китайське керівництво намагається ретельно виявити уроки, які вони мають винести з України щодо своїх власних амбіцій на Тайвані", - сказав Бернс.
Він також додав, що тримісячні результати російсько-української війни не підірвали намірів Сі Цзіньпіня отримати контроль над Тайванем. Але це вплинуло насамперед на те, коли китайська влада буде готова здійснити свій план.
Варто зауважити, що Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололася, і має намір її повернути до свого складу.
Топ коментарі
+30 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар07.05.2022 22:08 Відповісти Посилання
+28 ПравдаЛюбка
показати весь коментар07.05.2022 22:03 Відповісти Посилання
+20 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар07.05.2022 22:06 Відповісти Посилання
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Шнуров.
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Кіт Базіліо
Сперва покупаешь лицензию на вырщивание свиней.
Забиваешь тушку по лицензии, дальше покупаеш тушку у соседа ( укоторого нет лицензии ) , и продаёшь её как за свою.
Так вот, у Японии на данный момент, лицензии даже спрашивать никто не будет.
По большому счету, я тоже (по аналогии с анало говнетным) могу попасть с 500 метров в муху, но рисую я ее на всю стену.
Прості американці (не "круті" аналітики, не розвідники) вже в січні 2021 писали про війну рашка-Україна і Китай-Тайвань.