Війна Росії проти України вплинула на плани Китаю щодо Тайваню, - директор ЦРУ Бернс

Влада Китаю робить висновки щодо своїх планів на захоплення Тайваню, спостерігаючи за війною, яку розв'язала Росія в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає CNN.

"Очевидно, що китайське керівництво намагається ретельно виявити уроки, які вони мають винести з України щодо своїх власних амбіцій на Тайвані", - сказав Бернс.

Він також додав, що тримісячні результати російсько-української війни не підірвали намірів Сі Цзіньпіня отримати контроль над Тайванем. Але це вплинуло насамперед на те, коли китайська влада буде готова здійснити свій план.

Варто зауважити, що Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололася, і має намір її повернути до свого складу.

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