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Новини Війна
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З початку доби на Донбасі знищено 19 танків окупантів, збито гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотників, - пресцентр ОС

війна

Упродовж поточної доби, 7 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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Автор: 

Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+20
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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07.05.2022 22:07 Відповісти
+13
Гарний урожай.
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07.05.2022 22:10 Відповісти
+6
Где работают? Везде...

Этой инфы достаточно?
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07.05.2022 22:42 Відповісти
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Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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07.05.2022 22:07 Відповісти
Гарний урожай.
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07.05.2022 22:10 Відповісти
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"
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07.05.2022 22:11 Відповісти
Чому не чути про безпілотники "камікадзе"? Де вони працюють?
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07.05.2022 22:14 Відповісти
Вам потрібно особисто доповісти про їх використання і показати відео?
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07.05.2022 22:33 Відповісти
Где работают? Везде...

Этой инфы достаточно?
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07.05.2022 22:42 Відповісти
Велике співвідношеня танків до іншої техніки ні на які думки не *********? ))
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07.05.2022 22:42 Відповісти
Они працюють скрiзь где только можно, и уж конечно там працюють, где нельзя.
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07.05.2022 22:48 Відповісти
Любопытной на днях , прищемили нос в дверях
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08.05.2022 00:40 Відповісти
давненько геликов не приземляли)))
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07.05.2022 22:54 Відповісти
Их в начале войны было введено около 200 штук всего, вроде как. Не знаю, сколько они ещё подтянули, но так три четверти от того, что было вначале - фсьо.
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07.05.2022 23:22 Відповісти
******,так держать.Спасибо нашим воинам,здоровья и удачи.
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08.05.2022 07:44 Відповісти
 
 