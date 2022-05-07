З початку доби на Донбасі знищено 19 танків окупантів, збито гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотників, - пресцентр ОС
Упродовж поточної доби, 7 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Топ коментарі
+20 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар07.05.2022 22:07 Відповісти Посилання
+13 Генадий Горелик
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+6 ПП Уксусов
показати весь коментар07.05.2022 22:42 Відповісти Посилання
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