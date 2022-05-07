Готуємо другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі" - виведення поранених та медиків, - Зеленський
Влада готує другий етап евакуації з маріупольського заводу "Азовсталь".
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Фактично, ми вивели цивільних з "Азовсталі" і готуємо зараз другий етап евакуаційної місії - поранених та медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні.
Безумовно працюємо і над тим, щоб вивести наших військових, усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно, але важливо. Впевнений, всі розуміють головну причину цієї складності. А також, де ця причина знаходиться. Але ми не втрачаємо надію, ми не зупиняємось. Щоденно шукаємо дипломатичний варіант, який може спрацювати", - сказав глава держави.
Топ коментарі
+49 18c49ed2
показати весь коментар07.05.2022 22:45 Відповісти Посилання
+40 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.05.2022 22:46 Відповісти Посилання
+32 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.05.2022 22:51 Відповісти Посилання
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...вот и все складности...
За 8 років війни чому не зробили ніяких фортифікаційних споруд, рвів чи ще якоїсь біди навколо Маріуполя?! Нехай там перші роки шоколадний барига все розікрав, але ж останні 2,5 роки ясне чесне сонечко при владі.
То ж було ясно як день що кацапи будуть його штурмовать та пробиватись в Крим. Чи такі дії зараз не ефективні у ******** війні?
ему ж с трибуны так виделась перспектива...да и майские шашлыки - звали не в окоп...
самое паскудное, что за 10 дней до войны приказали разминировать Перекопский перешеек (красиво заминированный еще в 2016 или 2017 году) - вот и свободный путь ...вот и Херсонская обл. пала...
Мене цікавить глобально чого то не трапилось. У кожномі місті є ж воєнкомати, професійні військові які закінчують військові академії, місцева влада і т.д. Чи є якась процедура яка не дозволяю те робити без дозволу центральної влади. Наскільки я розумію Маріуполь то доволі заможне місто, яке могло б і само виділити гроші на такі процеси на протязі останніх років
без пафоса, анонса и самолюбования... с большой ответственность за каждое слово и ...дело...
но...но видимо шоубиз - это неискоренимо !
Раніше це була «та сторона». Тепер - «причина, яку усі знають».
Вова, ну а може не всі, ану нагадай, будь ласка!
Хорошая точка опоры!
Когда-то первым президентом независимой Украины стал коммунист, последним президентом Украины станет клоун.
Как символично, блдь.
Хотели обьяниться, но путин отказался встречаться, да ещё и сдать договорняк может.
Теперь надо крутиться, создать видимость непосильной, непрекращающейся борьбы.
Запад подключился, сильная раша никому не нужна, Джонсон - Робин Гуд, неутомимый борец
за правду, романтик, заслуживает отдельного СПАСИБО. В Англии раша тоже не брезговала
убийствами, так что накопилось. Байден очень помогает, мудрый политик. Надеюсь, прорвёмся.
👍👍👍
- Оце і є причина і, де вона знаходиться:
причина ця в тому, що треба шукати не дипломатичний варіант, а воєнний варіант.
Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:
"для обробки гнійних ран (місцево)"
Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині
Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:
"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
Якщо не хватить грошей Абрамовича, то у нього є друзі міліонери, зкинуться.
Не дуже кричіть, що це неможливо. Якщо захотіти то все можливо.
У мене одне питання: А Зеленський зі своїми друзями дійсно хочуть визволити АЗОВЦІВ?
Я не воєнний і ніколи ним не була. Але живемо в 21 столітті. Думаю що все можливо.
Абрамович може перейти жити у звичайну квартирку в 50 кв м. Багато хто з нас там живе. Зможе сам прибирати і готувати собі. Дорослий хлопчик живе із дорослою дівчинкою.
Ну щось так 😏
недоступно в понимании, как патриотизм, как смерть за Родину. Это просто пугает его.
И ещё окружение друзей специально усиливает мнительность и мстительность, подстрекает.
Им нужен ручной президент, ну Ермаку это точно, со стороны хорошо видно это.
Внушили идею, что хотят убить, чтоб боялся. Не смешите, зачем убить сговорчивого президента,
наоборот, держать, чтобы не сбежал. Или народ и Армия перестанут сражаться? Другой придёт.
Даже удивляет их нежная дружба. Нельзя не похвалить врага, хорошая разработка ФСБ!
Все документы не уничтожишь, потом всплывёт!
І інші обіцянки?
Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
на час війни/. до витоків нашої державності .зразок військово--козацької держави ... Оскільки ініціативи і Зеленського .і Вакарчука --- залучити для порятунку Маріуполя оте фрегідно--імпотентне ООН ---це громовідвід. щоб заховатися від свого сумління і осуду людей...за трагедію. яка там назріває !!!