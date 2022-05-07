Готуємо другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі" - виведення поранених та медиків, - Зеленський

Влада готує другий етап евакуації з маріупольського заводу "Азовсталь".

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично, ми вивели цивільних з "Азовсталі" і готуємо зараз другий етап евакуаційної місії - поранених та медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні.

Безумовно працюємо і над тим, щоб вивести наших військових, усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно, але важливо. Впевнений, всі розуміють головну причину цієї складності. А також, де ця причина знаходиться. Але ми не втрачаємо надію, ми не зупиняємось. Щоденно шукаємо дипломатичний варіант, який може спрацювати", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано, - Верещук