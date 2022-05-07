Кабмін має пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів, - Зеленський
Питання забезпечення українців пальним обговорили на нараді щодо діяльності виконавчої влади.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади. Головні питання – економічні. Зокрема, про забезпечення українців пальним. Про подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували наш Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі.
Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горючка взлетела -- дизель стал дороже бензина... ...щас трошки упало, но пропорции сохраняются..
Тримаймось!
Правда -- раньше так стоило оливковое... *)
Прорвэмось!
https://www.youtube.com/watch?v=-**********
Але я щось не зрозумів - порти?
То звідки виходить нам паливо їде? Зі США?