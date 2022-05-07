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Новини Війна
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Кабмін має пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів, - Зеленський

бензин,заправка,топливо,азс

Питання забезпечення українців пальним обговорили на нараді щодо діяльності виконавчої влади.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади. Головні питання – економічні. Зокрема, про забезпечення українців пальним. Про подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували наш Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі.

Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готуємо другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі" - виведення поранених та медиків, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) Кабмін (14150) паливо (895)


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Топ коментарі
+9
Зелень займається популізмом, а не війною…бо війна не принесе голосів на виборах,а відновлення руху електричок - принесе!Тих електричок які, можливо, завтра русня роз'їбе…тому і маємо: війна для волонтерів та союзників, а піар і популізм на побутових справах для влади.
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07.05.2022 23:13 Відповісти
+6
Тепер усі будемо вдячні цьому гандону за прискорення, цікаво його олена знає де у машину пхається заправочний пістолет, буде як зі скумбрією...
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07.05.2022 23:54 Відповісти
+2
Мы в доле! Что было 7 -- то стало 9. Евро, натюрлихь...
Горючка взлетела -- дизель стал дороже бензина... ...щас трошки упало, но пропорции сохраняются..
Тримаймось!
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07.05.2022 23:08 Відповісти
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Мы в доле! Что было 7 -- то стало 9. Евро, натюрлихь...
Горючка взлетела -- дизель стал дороже бензина... ...щас трошки упало, но пропорции сохраняются..
Тримаймось!
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07.05.2022 23:08 Відповісти
Та шо там! Давай до нас! Буде тут тобі натюрлихь...
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07.05.2022 23:36 Відповісти
Три недели небыло подсолнечного масла... -- сегодня взял бутылочку "в одни руки" -- венгерское.
Правда -- раньше так стоило оливковое... *)
Прорвэмось!
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07.05.2022 23:13 Відповісти
мадярскоє а нє вєнгєрскоє..
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07.05.2022 23:58 Відповісти
Зелень займається популізмом, а не війною…бо війна не принесе голосів на виборах,а відновлення руху електричок - принесе!Тих електричок які, можливо, завтра русня роз'їбе…тому і маємо: війна для волонтерів та союзників, а піар і популізм на побутових справах для влади.
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07.05.2022 23:13 Відповісти
Піарщики не військовозобовязані, то їм всі "обязаны", ну і найвпливовіші в теперішньому світі.
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07.05.2022 23:32 Відповісти
Удар бізнесу по печінці: законопроєкт 7311 від слуг.
https://www.youtube.com/watch?v=-**********
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07.05.2022 23:13 Відповісти
Податки треба сплачувати. Неодмінно. А в війну то в вдвоє. Не бажаєш - іди на фронт. Там бізнесменів чекають. І податкової нема. Фронт потрібно годувати.
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07.05.2022 23:33 Відповісти
Кабмін ще не вирішив, чиї "пацани" паливо розвозити будуть. Скільки тонно\кілометр коштуватиме. Як кошти виводитемуть... Складний процесс!
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07.05.2022 23:27 Відповісти
Пацани чекають коли українці дозріють до 100грн/л інакше прискорення не буде...
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07.05.2022 23:57 Відповісти
Тепер усі будемо вдячні цьому гандону за прискорення, цікаво його олена знає де у машину пхається заправочний пістолет, буде як зі скумбрією...
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07.05.2022 23:54 Відповісти
А про це не треба говорити,це треба робити мовчки. А бардак кругом,на самих заправках дурдом. На велике місто тільки на одиничні заправки привозять паливо,хоча можна розкинути на всі. Працюють по 1-2 колонки і черга на пів дня. Для чого то так збирати черги, якщо це можна організувати продажу на багатьох заправках одночасно, заправщики то на всіх є,але сидять без діла.
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08.05.2022 00:23 Відповісти
Ви все про Зе владу - ну ясно.
Але я щось не зрозумів - порти?
То звідки виходить нам паливо їде? Зі США?
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08.05.2022 00:30 Відповісти
 
 