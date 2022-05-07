Кабмін має пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів, - Зеленський

Питання забезпечення українців пальним обговорили на нараді щодо діяльності виконавчої влади.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади. Головні питання – економічні. Зокрема, про забезпечення українців пальним. Про подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували наш Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі.

Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно", - зазначив глава держави.

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