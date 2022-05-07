Зеленський про обстріл музею Сковороди на Харківщині: "Навіть не кожен терорист додумається"

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл окупантами музея Григорія Сковороди на Харківщині.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у XVІІІ столітті. Який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе", - наголосив президент.

"Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни.

Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини", - додав Зеленський.

Також читайте: Кабмін має пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів, - Зеленський