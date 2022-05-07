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Новини Війна
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Зеленський про обстріл музею Сковороди на Харківщині: "Навіть не кожен терорист додумається"

музей

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл окупантами музея Григорія Сковороди на Харківщині.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у XVІІІ столітті. Який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе", - наголосив президент.

"Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни.

Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини", - додав Зеленський.

Також читайте: Кабмін має пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) обстріл (29181) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+10
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07.05.2022 23:45 Відповісти
+9
Поки вся країна збирає на дрони і бронежилети, олігарх Коломойський відсуджує Приват і платить по 732 000 доларів в тиждень за свою суперяхту Lauren L. Про пришвартовану в одному з болгарських портів яхту повідомив журналіст Майкл Саллах.

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07.05.2022 23:44 Відповісти
+7
Це яскрава сутність злобного ***** - знищувати українську культуру.
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07.05.2022 23:24 Відповісти
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Це яскрава сутність злобного ***** - знищувати українську культуру.
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07.05.2022 23:24 Відповісти
Ми побудуємо нові пам'ятники, ще кращі. А поки що у центрі Києва новий пам'ятник під красномовною назвою "Застрелись".

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07.05.2022 23:50 Відповісти
///
вот эти немытые бомжи обстреливали Харьков из артиллерии.
взяты в плен во время контрнаступления.

https://t.me/dneproperatyv/29800 https://t.me/dneproperatyv/29800

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07.05.2022 23:26 Відповісти
А казали що артилеристів різатимуть як свиней.
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07.05.2022 23:32 Відповісти
Там можно откат получить на содержании пленных. Так что норм. Зешобла любит деньги.
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07.05.2022 23:36 Відповісти
Сьогодні у найвеличнішого бенефіс?
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07.05.2022 23:31 Відповісти
Так. Йому зараз всі ЗМІ підіграють, вся опа в авральному режимі генерує "пазітів". В нього й так маніакальна тяга до "визнання" так ще і подоляко-єрмаки розвивають її, з теліка прибрали Кіма та Орестовіча, бо вони почали набирати бали в наріда, тепер щовечора "Сам" щось розповідає, то шепоче, то волає. Одним словом - Голобородько, ******... Все йде по плану нещодавно найнятих політтехнологів Сруліка Ейнхорна та Офера Голана.
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08.05.2022 00:17 Відповісти
кацапи прийшли знищіти Україну і все україньське..
для того шо б це зрозуміти не треба бути отбулавленим.
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07.05.2022 23:37 Відповісти
іренко цем в щічку....
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08.05.2022 00:24 Відповісти
Интересно, а чем занимается Зеленский, если у него хватает времени на:
борьбу с очередями на заправках, музеи на оккупированных территориях, реакцию населения на сигналы воздушной тревоги и т. д. ?
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07.05.2022 23:38 Відповісти
в основном всё всё свободное время от встреч с зарубежными политиками и разного рода деятелями, разучивает тексты, что бы не спотыкаться при чтении с суфлёра перед камерами. Ну и подписывает/не подписывает то, что скажет ему ермак.
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07.05.2022 23:54 Відповісти
коли мені президент день за днем каже шо 2+2=4
само собою вспливає питання - а чи в розумі він?
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07.05.2022 23:40 Відповісти
Поки вся країна збирає на дрони і бронежилети, олігарх Коломойський відсуджує Приват і платить по 732 000 доларів в тиждень за свою суперяхту Lauren L. Про пришвартовану в одному з болгарських портів яхту повідомив журналіст Майкл Саллах.

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07.05.2022 23:44 Відповісти
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07.05.2022 23:45 Відповісти
Нада Нептуном по ней
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07.05.2022 23:53 Відповісти
зачем же... можно у норвежцев на минный тральщик класса "Оксёй" поменять.
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08.05.2022 00:00 Відповісти
Ну так сытый голодному- не товарищ
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08.05.2022 07:49 Відповісти
Да какая разница…
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07.05.2022 23:48 Відповісти
Так само робив Саддам - нищив археологічні пам'ятки в Іраку. Так само в Ірані аятолли нищать пам'ятки домусульманської ери. Таке ж робили і хунвейбіни.
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07.05.2022 23:49 Відповісти
... так і таліби в Афганістані нищили стародавні статуї Будди. Це - покидьки і варвари.
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07.05.2022 23:56 Відповісти
Так а що ви дивуєтесь? Україну ж Ленін створив, а мову австрійський генштаб. А тут виявляється якийсь видатний філософ український існував 250 років тому.... Причому в рускагаварящєм городє Харьковє... Нєпорядок!
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08.05.2022 00:25 Відповісти
Орки знищують нашу культурну спадщину, бо розуміють, що для нас це саме болюче. Це ж неможливо пережити, коли бачиш, як зривають тризуб та синьо-жовтий прапор, чи назви сел та вулиць, які написані українською та англійською, на назви написані ізиком.

Повинні працювати наші диверсійні групи та знімати усю окупаційну символіку на тимчасо окупованих територіях. Орки повинні знати, що ця назва чи трикольорова ганчірка більше доби не провісить в українському селі та місті.
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08.05.2022 00:28 Відповісти
в нас "ні" обозначае "ні", а не "можливо" "десь там" "якось" посередині.
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08.05.2022 03:15 Відповісти
Сковорода вшанований на 500 гривневій купюрі. На 1000 ми бачимо Вернадського. Він народився в Санкт-Петербурзі... Москалі, їбаш. Мене ж не засудять як навідника?
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08.05.2022 06:59 Відповісти
говорят даже Талибан осудил расию
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08.05.2022 09:36 Відповісти
 
 