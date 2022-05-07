Зеленський про обстріл музею Сковороди на Харківщині: "Навіть не кожен терорист додумається"
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл окупантами музея Григорія Сковороди на Харківщині.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у XVІІІ столітті. Який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе", - наголосив президент.
"Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни.
Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини", - додав Зеленський.
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вот эти немытые бомжи обстреливали Харьков из артиллерии.
взяты в плен во время контрнаступления.
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для того шо б це зрозуміти не треба бути отбулавленим.
борьбу с очередями на заправках, музеи на оккупированных территориях, реакцию населения на сигналы воздушной тревоги и т. д. ?
само собою вспливає питання - а чи в розумі він?
Повинні працювати наші диверсійні групи та знімати усю окупаційну символіку на тимчасо окупованих територіях. Орки повинні знати, що ця назва чи трикольорова ганчірка більше доби не провісить в українському селі та місті.