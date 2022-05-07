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Рашисти в окупованому Енергодарі забирають паспорти у місцевих та обіцяють віддати 9 травня, - ОВА

енергодар
Фото: ukraine.segodnya.ua

Російські окупанти в Енергодарі намагаються провести акцію "безсмертний полк" та забирають у місцевих паспорти.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти щосили намагаються провести заходи зі святкування 9 травня на зайнятих росіянами територіях. Для того, аби реалізувати свою мету вдаються до різних нечесних способів. Наприклад, в Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня - у сподіванні, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів.

Щоправда свій парад в місті вони називають не парадом, а акцією безсмертний полк, але це справи не змінює: для того, аби провести пабєдобєсний захід в Енергодарі перекривають рух у частині міста та виїзди з дворів. У Кам’янці-Дніпровській змушують у понеділок прийти на роботу та взяти участь у параді", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія впроваджує політику терору на окупованих територіях Запорізької області, - Денісова

Автор: 

окупація (6748) Запорізька область (3734) Енергодар (264)


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Топ коментарі
+12
Нет такой мерзости, на которую не был бы способен руssкий народ. Это и есть руssкая культура.
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08.05.2022 00:14 Відповісти
+7
Після обстрілу американськими гаубицями рашисти залишили свої позиції біля Пологів.
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08.05.2022 00:16 Відповісти
+6
Я бы Зелю поменял... ...на себя -- со мной не договоришься...*)
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08.05.2022 00:21 Відповісти
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За паребріком все тримається на понтах.
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08.05.2022 00:08 Відповісти
это правда. инфа 100%. у москалей гнилые методы...
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08.05.2022 00:11 Відповісти
Нет такой мерзости, на которую не был бы способен руssкий народ. Это и есть руssкая культура.
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08.05.2022 00:14 Відповісти
Тебя -- хоть в конспект заноси...*)
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08.05.2022 00:16 Відповісти
руssкий народ несет руssкую культуру в Украину.
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08.05.2022 00:24 Відповісти
Підарня! Дуже скоро вам триндець настане! Тікать будете, але боржомі на всіх не вистачить!
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08.05.2022 00:14 Відповісти
кацапосолдаты верят в своего суперполитика, а ***** верит в свою суперармию, страна *********
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08.05.2022 00:16 Відповісти
Після обстрілу американськими гаубицями рашисти залишили свої позиції біля Пологів.
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08.05.2022 00:16 Відповісти
"Посмертный полк", наш чернозем подтвердит.
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08.05.2022 00:17 Відповісти
Чутка за Бугром такая: Россию вытолкают до границ начала вторжения. А потом -- при помощи Зеленского -- начнут договариваться... -- об чём? -- пока неизвестно.
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08.05.2022 00:20 Відповісти
Я бы Зелю поменял... ...на себя -- со мной не договоришься...*)
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08.05.2022 00:21 Відповісти
Оон не стурбоване ?
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08.05.2022 00:24 Відповісти
 
 