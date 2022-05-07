Рашисти в окупованому Енергодарі забирають паспорти у місцевих та обіцяють віддати 9 травня, - ОВА

Російські окупанти в Енергодарі намагаються провести акцію "безсмертний полк" та забирають у місцевих паспорти.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти щосили намагаються провести заходи зі святкування 9 травня на зайнятих росіянами територіях. Для того, аби реалізувати свою мету вдаються до різних нечесних способів. Наприклад, в Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня - у сподіванні, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів.

Щоправда свій парад в місті вони називають не парадом, а акцією безсмертний полк, але це справи не змінює: для того, аби провести пабєдобєсний захід в Енергодарі перекривають рух у частині міста та виїзди з дворів. У Кам’янці-Дніпровській змушують у понеділок прийти на роботу та взяти участь у параді", - йдеться в повідомленні.

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