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Новини Війна
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Зеленський нагородив 216 українських захисників, одному посмертно присвоєно звання Героя України

нагорода,держспецзв'язку

Президент Володимир Зеленський нагороди 216 українських захисників.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших захисників.

Державними нагородами відзначені 216 військовослужбовців Збройних Сил України. Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24352) нагорода (1280)


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ХЕЗ?
В свои 62 отроду -- я б ему той наградой в лобешник зарядил бы! -- шо б хруснуло...
...но, меня ж никто не приглашает...*)
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08.05.2022 00:58 Відповісти
зеленое лайно безпредельное
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08.05.2022 02:39 Відповісти
АхрЕнеть!
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08.05.2022 09:37 Відповісти
 
 