Зеленський нагородив 216 українських захисників, одному посмертно присвоєно звання Героя України
Президент Володимир Зеленський нагороди 216 українських захисників.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших захисників.
Державними нагородами відзначені 216 військовослужбовців Збройних Сил України. Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
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В свои 62 отроду -- я б ему той наградой в лобешник зарядил бы! -- шо б хруснуло...
...но, меня ж никто не приглашает...*)