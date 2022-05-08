7 травня у Запорізькій області ворог не проводив активних бойових дій, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію на 7 травня щодо вторгнення росіян на територію області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці ОВА.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. За підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, зазнав втрат, відійшов на раніше займані позиції. Підрозділи Сил оборони в районі Поліг успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції.

Пограбування промислових активів Мелітополя продовжується. Нещодавно окупанти вивезли всю продукцію та обладнання із заводу "Біол". А днями місцеві зняли на відео склади з награбованим майном, які залізницею везуть до Криму. Більшість вантажу становить листова оцинкована сталь у рулонах.

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Окупанти щосили намагаються провести заходи зі святкування 9 травня на зайнятих росіянами територіях. Для того, аби реалізувати свою мету вдаються до різних нечесних способів. Наприклад, в Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня - у сподіванні, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів. Щоправда свій парад в місті вони називають не парадом, а акцією безсмертний полк.ю але це справи не змінює: для того, аби провести пабєдобєсний захід в Енергодарі перекривають рух у частині міста та виїзди з дворів. У Кам’янці-Дніпровській змушують у понеділок прийти на роботу та взяти участь у параді.

Сьогодні місцеві жителі помітили траншеї, що їх вирили російські солдати в районі виїзду на Костянтинівку неподалік Мелітополя. А в самому Мелітополі з ранку 8 автоматників вишикувалися біля танка на Братському цвинтарі. Навідалися озброєні загарбники до корпусів Таврійського агротехнологічного університету – перевіряли аудиторії вікна яких, виходять на центральний проспект міста. У нижній частині міста в районі вулиці Олександра Невського від ранку озброєні військові проводили обшуки. А на цвинтарі Нове місцеві чули вибухи та постріли. Схоже, що таким чином окупанти намагаються забезпечити собі проведення заходів до 9 травня.

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Сьогодні стало відомом, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека. Росіяни застрелили його пострілом в спину, а до того два дні катували, вимагаючи, аби той видав місце схрону зброї та місцевих побратимів.

Сьогодні стало відомо, що за загадкових обставин помер голова Токмака Ігор Котелевський. Він відмовлявся співпрацювати з окупантами, постійно змінював своє місце проживання, тому дехто вважає, що його смерть була насильницькою, адже його могли здати окупантам колаборанти".

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