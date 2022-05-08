За добу 7 травня збито 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та 11 безпілотників росіян, - Повітряні Сили
Командування Повітряних Сил оприлюднило результати бойових дій у небі 7 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "73 доба героїчного протистояння. Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону.
Противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено нашою протиповітряною обороною.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА "Орлан-10", два БпЛА "Форпост" та дві крилаті ракети. Крім того, щонайменше два "Орлани" знищено підрозділами ЗРВ Сухопутних військ.
Тож загалом за добу 7 травня уражено 14 повітряних цілей: 1 вертоліт; 11 БпЛА ОТР; 2 крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських суднах".
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-- Если я не сильно ошибаюсь, ещё совсем недавно была какая-то Спец Операция по денационализации Украины за 3 дня -- путём взятия Киева?
-- Из-под Киева ********* ссаными тряпками
-- Звякни в Кремль -- уточни: За шо воюем?
-- Они не придумали ещё
-- А ты звонил?
-- Да они сами звонят тут из каждого утюга)
Ракет избыток. Пуляют массово и по всем направлениям. Эта стадия прошла после первых недель.
Ракет достаточно, но всё равно надо экономить. Это то что происходит сейчас. Хотя временами они устраивают настоящий ад, как пару дней назад.
Ракет мало, но их можно делать. Это то что было с Искандерами где-то после трех недель. Их подвозили и пуляли по чуть чуть. Сейчас их уже почти нет, кроме стратегического запаса. Но теоретически они могут изготовить какое-то число.
И последняя стадия. Когда нет денег на ракеты. Но это уже вопрос экономики. Пока что мы между второй и третьей фазой.
Бажано, щоби відчутних втрат противник зазнавав біля Маріуполя і на шляхах із Запоріжжя до Маріуполя, щоби нарешті, вже ЗСУ розблокували Маріуполь.