УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6853 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 238 9

За добу 7 травня збито 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та 11 безпілотників росіян, - Повітряні Сили

ми

Командування Повітряних Сил оприлюднило результати бойових дій у небі 7 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "73 доба героїчного протистояння. Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону.

Противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено нашою протиповітряною обороною.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА "Орлан-10", два БпЛА "Форпост" та дві крилаті ракети. Крім того, щонайменше два "Орлани" знищено підрозділами ЗРВ Сухопутних військ.

Тож загалом за добу 7 травня уражено 14 повітряних цілей: 1 вертоліт; 11 БпЛА ОТР;  2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських суднах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 6 травня знищено 14 російських безпілотників, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4167) безпілотник (4337) крилаті ракети (1081) вертоліт (882) Повітряні сили (2759)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Говорит Москва.
-- Если я не сильно ошибаюсь, ещё совсем недавно была какая-то Спец Операция по денационализации Украины за 3 дня -- путём взятия Киева?
-- Из-под Киева ********* ссаными тряпками
-- Звякни в Кремль -- уточни: За шо воюем?
-- Они не придумали ещё
-- А ты звонил?
-- Да они сами звонят тут из каждого утюга)
показати весь коментар
08.05.2022 01:57 Відповісти
Калі ўжо скончацца ракеты і бяспілотнікі ў Рашкі?
показати весь коментар
08.05.2022 02:29 Відповісти
Всё зависит от того какие беспилотники и ракеты. Те что посложнее и дороже закончатся раньше. Те что подешевле позже. Часть из них можно будет воссоздавать в каком-то количестве или покупать, но это число будет намного меньше того что они выпускают и теряют сейчас. Уже сейчас обстрелы не такие частые как в первые недели, так как калибров и искандеров стало поменьше, а крылатые ракеты дорогущие. Когда беспилотники покажут дно посмотрим, но пока есть.
показати весь коментар
08.05.2022 02:53 Відповісти
Сейчас они крылатыми пуляют, расходуя запас. Они не такие точные, но страшные да. И очень дорогие.
показати весь коментар
08.05.2022 02:54 Відповісти
Три стадии.
Ракет избыток. Пуляют массово и по всем направлениям. Эта стадия прошла после первых недель.
Ракет достаточно, но всё равно надо экономить. Это то что происходит сейчас. Хотя временами они устраивают настоящий ад, как пару дней назад.
Ракет мало, но их можно делать. Это то что было с Искандерами где-то после трех недель. Их подвозили и пуляли по чуть чуть. Сейчас их уже почти нет, кроме стратегического запаса. Но теоретически они могут изготовить какое-то число.

И последняя стадия. Когда нет денег на ракеты. Но это уже вопрос экономики. Пока что мы между второй и третьей фазой.
показати весь коментар
08.05.2022 02:58 Відповісти
Условные Точки не закончатся никогда. Но из них можно максимум на двадцать или сколько км пулять. Так что всё закончится тем, что они навезут на границы точек и будут пытаться в террор как на Севере сейчас, если их, конечно, не будут уничтожать быстрее.
показати весь коментар
08.05.2022 03:01 Відповісти
Була цікава інфа, що ті ж ракети Калібр рашка випускала приблизно 1 (одну!) ракету на місяць, десь до 15 на рік.... І це до санкцій!
показати весь коментар
08.05.2022 04:00 Відповісти
И надо понимать, что Россия и СССР до неё готовились к войне с Европой и США. Они штопали на заводах кучу всякого хлама. И весь этот хлам сейчас используется в войне не с Европой, а с Украиной. Так что это такая вот горькая ирония. Все эти самолеты, вертолеты и ракеты должны были помочь победить условную Францию, а не Украину.
показати весь коментар
08.05.2022 03:05 Відповісти
Цитата: "А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат." - Джерело:

Бажано, щоби відчутних втрат противник зазнавав біля Маріуполя і на шляхах із Запоріжжя до Маріуполя, щоби нарешті, вже ЗСУ розблокували Маріуполь.
показати весь коментар
08.05.2022 03:18 Відповісти
 
 