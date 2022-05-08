За добу 7 травня збито 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та 11 безпілотників росіян, - Повітряні Сили

Командування Повітряних Сил оприлюднило результати бойових дій у небі 7 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "73 доба героїчного протистояння. Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону.

Противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено нашою протиповітряною обороною.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА "Орлан-10", два БпЛА "Форпост" та дві крилаті ракети. Крім того, щонайменше два "Орлани" знищено підрозділами ЗРВ Сухопутних військ.

Тож загалом за добу 7 травня уражено 14 повітряних цілей: 1 вертоліт; 11 БпЛА ОТР; 2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських суднах".

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