На Південному напрямку 7 травня знищено 80 рашистів та 10 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Протягом дня ворог на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях активності не проявляв. Однак, артилерійські й мінометні обстріли, а також ракетні удари не припинялися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Оперативне Командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "Протягом доби по Миколаївській області випущено 4 крилатих ракети, тричі атаковано Миколаїв і передмістя реактивними системами залпового вогню "Смерч".

Вкриваючи вогнем об’єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше – людські життя. На жаль є постраждалі.

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Одещину сьогодні атаковано 10 крилатими ракетами. 4 – в області, 6 – по самій Одесі. Є влучання в приватне підприємство з виготовлення меблів, у житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд. Ще дві ракети знов нанесли ураження пошкодженої раніше злітно-посадкової смуги та у привід керування польотами Одеського аеропорту. Постраждалих нема. Хоча ворог, атакуючи населені пункти, не тільки спричиняє руйнування інфраструктури, а й здійснює значний психологічний тиск на мирне населення.

Тим часом, нашими силами оборони нанесено ураження понад 120 цілей противника.

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Біля острова Зміїний, який стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, влучними атаками "Байрактарів" знищено десантний катер типу "Серна" із ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор", а ще один "Раптор" суттєво ушкоджено. 46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога.

Загальні ж втрати окупантів за цю добу складають 80 рашистів та 10 одиниць техніки, враховуючи перелічений катерний склад, зенітно-ракетний комплекс "Тор", збитий ранком над Одещиною ударний безпілотник-розвідник "Форпост", бойову машину десанту та 3 гаубиці. А в районі Станіслава, на Херсонщині, ворога позбавлено ще й складу боєприпасів".

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