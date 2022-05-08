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На Південному напрямку 7 травня знищено 80 рашистів та 10 одиниць техніки, - ОК "Південь"

рф,техніка

Протягом дня ворог на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях активності не проявляв. Однак, артилерійські й мінометні обстріли, а також ракетні удари не припинялися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Оперативне Командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "Протягом доби по Миколаївській області випущено 4 крилатих ракети, тричі атаковано Миколаїв і передмістя реактивними системами залпового вогню "Смерч".

Вкриваючи вогнем об’єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше – людські життя. На жаль є постраждалі.

Читайте також: 4 крилаті ракети ворога завдали удару по Одещині

Одещину сьогодні атаковано 10 крилатими ракетами. 4 – в області, 6 – по самій Одесі. Є влучання в приватне підприємство з виготовлення меблів, у житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд. Ще дві ракети знов нанесли ураження пошкодженої раніше злітно-посадкової смуги та у привід керування польотами Одеського аеропорту. Постраждалих нема. Хоча ворог, атакуючи населені пункти, не тільки спричиняє руйнування інфраструктури, а й здійснює значний психологічний тиск на мирне населення.

Тим часом, нашими силами оборони нанесено ураження понад 120 цілей противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Миколаївською областю збито ворожу ракету, - Повітряне командування "Південь"

Біля острова Зміїний, який стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, влучними атаками "Байрактарів" знищено десантний катер типу "Серна" із ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор", а ще один "Раптор" суттєво ушкоджено. 46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога.

Загальні ж втрати окупантів за цю добу складають 80 рашистів та 10 одиниць техніки, враховуючи перелічений катерний склад, зенітно-ракетний комплекс "Тор", збитий ранком над Одещиною ударний безпілотник-розвідник "Форпост", бойову машину десанту та 3 гаубиці. А в районі Станіслава, на Херсонщині, ворога позбавлено ще й складу боєприпасів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному напрямі 6 травня знищено 21 окупанта, 4 самохідні установки, 1 ГРАД, ЗРК "Тор" та безпілотник, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2297) Одеська область (3290) Херсонська область (5879)


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Топ коментарі
+24
А писати про те, як пан Зеленський призначив очільником військової адміністрації Гостомеля негідника, котрий входив до осередку забороненої в Україні партії "РуZZкий блок", вже на часі, чи ще поки не на часі?
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08.05.2022 02:22 Відповісти
+11
Фигасе! Еще и 2 Раптора сегодня!!!
Этих катеров всего 7 было Черном море, уже 4 уничтожено и 1 поврежден....
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08.05.2022 02:35 Відповісти
+9
А, еще оказывается 22 марта под Мариуполем один такой был подбит (помните, с берега Джавелином или похожей вещью). Получается, у них вообще один катер Раптор неповрежденный остался!
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08.05.2022 02:39 Відповісти
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А писати про те, як пан Зеленський призначив очільником військової адміністрації Гостомеля негідника, котрий входив до осередку забороненої в Україні партії "РуZZкий блок", вже на часі, чи ще поки не на часі?
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08.05.2022 02:22 Відповісти
Скрізь писати
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08.05.2022 23:00 Відповісти
Спасибо.
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08.05.2022 02:29 Відповісти
Фигасе! Еще и 2 Раптора сегодня!!!
Этих катеров всего 7 было Черном море, уже 4 уничтожено и 1 поврежден....
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08.05.2022 02:35 Відповісти
А, еще оказывается 22 марта под Мариуполем один такой был подбит (помните, с берега Джавелином или похожей вещью). Получается, у них вообще один катер Раптор неповрежденный остался!
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08.05.2022 02:39 Відповісти
А насчет средних десантных катеров Серна, в рос Википедии сказано, что на Черном море их было 2 и 1 строится.... Под Змеиным уже 2 таких катера уничтожено, в общем дечерноморфлотилизация развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами!
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08.05.2022 02:51 Відповісти
Ну так вони могли їх з Каспію перекинути...
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08.05.2022 03:18 Відповісти
Говорит Москва.
Ещё тут репетиция парада была. У меня работа в центре. Истребители над нами летели.
А в этом году я в некоторой прострации от происходящего. Забыл об этом параде. Услышал рёв самолётов, подумал, что нас уже прилетели бомбить...)
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08.05.2022 02:37 Відповісти
Наши сегодня разхерачили змеиный вдрысь с самолётов
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08.05.2022 02:40 Відповісти
...і з літаків також!
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08.05.2022 03:20 Відповісти
та дрыгались сегодня в направлении Лупарево, только непонятно зачем, и шо хотели этим показать.
Я бы советовал кацапам, засевшим на участке от Станислава до Белозерки, начинать искать плавсредства. Потому что шухер приближается, и скоро надо будет срочно переправляться через лиман на Кинбурнскую косу. Тем более вода в лимане уже не такая холодная будет. Ну а там уже как-то автостопом в направлении Каланчака. Для начала.
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08.05.2022 02:48 Відповісти
Так ніби ж вчора якісь зіткнення біля Томиної Балки були, ні?
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08.05.2022 03:24 Відповісти
не, не слышал. Может я шото пропустил... может наши отчаянные ССО так подбираются глубоко...
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08.05.2022 04:08 Відповісти
Я думаю, до кінця місяця наші точно більше 30 тис москалів намолотять.
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08.05.2022 02:57 Відповісти
Добряче так більше буде...

Як на мене, то десь за 50.
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08.05.2022 03:17 Відповісти
Дай Боже.
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08.05.2022 03:30 Відповісти
не думаю. Если считать, как наш ГШ, то наберется тысяч 35. У нас тех кацапов, кто помещается в ведро, не считают. Тем более тех, кто напылён на внутреннюю поверхность танка или БТРа.
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08.05.2022 04:16 Відповісти
Скільки разів я передивлялася те відео-рекламу посівної кампанії з половинками !
Чудове !

Ну да, а ГШ рахує =цілих=. Плюс-мінус.
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08.05.2022 04:20 Відповісти
Вже опівночі, після 2 ночі чув прильоти під Одесою. В ТГ каналах не викладають фото, але пишуть, що таки сумно все, хоча без попадань у житловий сектор.

Коротше - москалі не люди, треба їх мочить!
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08.05.2022 03:16 Відповісти
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08.05.2022 03:29 Відповісти
Слава Україні! Смерть москалям!
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08.05.2022 06:38 Відповісти
 
 