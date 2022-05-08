Велика Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на 1,6 млрд доларів, - Reuters

Велика Британія виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 1,6 мільярда доларів. Дане рішення пов’язане з тим, що на думку прем’єр-міністра Бориса Джонсона війна, розв’язана Росією, загрожує безпеці всієї Європи і її слід закінчити якомога швидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.

Так, чергова партія допомоги для ЗСУ - найбільші військові витрати Великої Британії з часів військових кампаній в Іраку і Афганістані.

Новий пакет майже вдвічі перевищує за видатками попередні, які були надані Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

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