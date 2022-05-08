Велика Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на 1,6 млрд доларів, - Reuters
Велика Британія виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 1,6 мільярда доларів. Дане рішення пов’язане з тим, що на думку прем’єр-міністра Бориса Джонсона війна, розв’язана Росією, загрожує безпеці всієї Європи і її слід закінчити якомога швидше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.
Так, чергова партія допомоги для ЗСУ - найбільші військові витрати Великої Британії з часів військових кампаній в Іраку і Афганістані.
Новий пакет майже вдвічі перевищує за видатками попередні, які були надані Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ.
Топ коментарі
+27 Benjie Lucic #475977
показати весь коментар08.05.2022 02:49 Відповісти Посилання
+26 Vedana
показати весь коментар08.05.2022 03:02 Відповісти Посилання
+25 Денис Власенко #415292
показати весь коментар08.05.2022 02:51 Відповісти Посилання
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Едут украинские фуры -- много и часто.
Ещё с прицепами -- СХ технику тащат. Какую-то тяжёлую и хитрую ...
...поляки мельчат -- легковушки тягают...
Подяка !
Дальность полета ракет этих систем достигает до 300 километров.
Касапів треба нищити, а міст нікуди не дінеться!
а шо без маски там десь шампусіка? - так приймермо із з сканадалом!
"кацапія повинна зникнути як держава!"
і все би гарно, як би тей же любний чи сашко ще б щось робили до цього,
а не тільки пітухами вскукарекyли.