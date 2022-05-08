УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6853 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Допомога Україні Війна
5 767 36

Велика Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на 1,6 млрд доларів, - Reuters

джонсон,зеленський

Велика Британія виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 1,6 мільярда доларів. Дане рішення пов’язане з тим, що на думку прем’єр-міністра Бориса Джонсона війна, розв’язана Росією, загрожує безпеці всієї Європи і її слід закінчити якомога швидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.

Так, чергова партія допомоги для ЗСУ - найбільші військові витрати Великої Британії з часів військових кампаній в Іраку і Афганістані.

Новий пакет майже вдвічі перевищує за видатками попередні, які були надані Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якби всі у світі були такими ж сміливими, як Україна та Велика Британія, то ми б вже покінчили із цією війною, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5661) допомога (8448)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Джонсон представитель старых добрых консерваторов и биограф Черчилля. Дай Бог ему здоровья и чтобы поскорее решились его проблемы с возможной отставкой. А вообще желаю ему стать Черчиллем 21ого века
показати весь коментар
08.05.2022 02:49 Відповісти
+26
Борюсік - ти єдиний притомний. А найголовніше - дієш без зайвого сюсюкання і =словоблудія=.

Подяка !
показати весь коментар
08.05.2022 03:02 Відповісти
+25
Британца респект, все тянут! Слава Украине!
показати весь коментар
08.05.2022 02:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ганьба! Під час війни "Слуги народу" намагаються розпродати Укроборонпром.🤡
показати весь коментар
08.05.2022 02:41 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2022 06:45 Відповісти
Як його роздуло, мабуть від "херсонського зерна"
показати весь коментар
08.05.2022 08:35 Відповісти
там весь квартал пороздувало,как зелень презом стал-на жирные пятаки тошно уже смотреть
показати весь коментар
08.05.2022 10:51 Відповісти
Слава Англії!
показати весь коментар
08.05.2022 02:44 Відповісти
Не в Тему -- но с Автобана -- на Берлин.
Едут украинские фуры -- много и часто.
Ещё с прицепами -- СХ технику тащат. Какую-то тяжёлую и хитрую ...
...поляки мельчат -- легковушки тягают...
показати весь коментар
08.05.2022 02:48 Відповісти
дай бог что б КОМБАЙНЫ доехали беспроблемно и вовремя
показати весь коментар
08.05.2022 10:53 Відповісти
Джонсон представитель старых добрых консерваторов и биограф Черчилля. Дай Бог ему здоровья и чтобы поскорее решились его проблемы с возможной отставкой. А вообще желаю ему стать Черчиллем 21ого века
показати весь коментар
08.05.2022 02:49 Відповісти
Британца респект, все тянут! Слава Украине!
показати весь коментар
08.05.2022 02:51 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
08.05.2022 03:01 Відповісти
Борюсік - ти єдиний притомний. А найголовніше - дієш без зайвого сюсюкання і =словоблудія=.

Подяка !
показати весь коментар
08.05.2022 03:02 Відповісти
Не знаю, правда или нет: ⚡️Реактивные системы залпового огня США уже в Украине, сообщает Euromaidan Press.

Дальность полета ракет этих систем достигает до 300 километров.
показати весь коментар
08.05.2022 03:05 Відповісти
Та давно вже відео гуляє як 72 з них кацапів палить.
показати весь коментар
08.05.2022 04:52 Відповісти
смотрю в списки - всё такое вкусное...
показати весь коментар
08.05.2022 03:22 Відповісти
Тоска быть москалём. Остальное всё почётно.
показати весь коментар
08.05.2022 04:07 Відповісти
🔴⚫ Твой нацико-руснявый пердак знатно полыхнул пламенем! Слава Степану Андреевичу Бандере! 🔴⚫
показати весь коментар
08.05.2022 05:46 Відповісти
Ничего, скоро рабсейская тюрьма народов тоже распадётся и тебя уже никто не будет принуждать в глубокую ночь.
показати весь коментар
08.05.2022 06:23 Відповісти
Да егои и принуждать не надо, на швабру с разбегу прыгает. Пригожинские они в этом плане очень гибкие
показати весь коментар
08.05.2022 09:01 Відповісти
интересно, а с каких пор бывшая колония Киеской Руси имеет право вообще что-то хотеть от матушки своей-прародительницы?
показати весь коментар
08.05.2022 06:32 Відповісти
Дайте Украине вооружения, чтобы уничтожить мост Путина в Крым полностью!
показати весь коментар
08.05.2022 03:57 Відповісти
Дався вам цей міст...

Касапів треба нищити, а міст нікуди не дінеться!
показати весь коментар
08.05.2022 04:13 Відповісти
міст треба ********** вщент- війна так війна.
показати весь коментар
08.05.2022 05:56 Відповісти
знайдіть там "Нептуна" якого зелені ще не в асфатльт не поклали і зробіть вже тому мосту козью морду.
показати весь коментар
08.05.2022 06:02 Відповісти
а Велика Брітанія не може Україні Борю одовжити на років з 3 замість цього зелененого?
а шо без маски там десь шампусіка? - так приймермо із з сканадалом!
показати весь коментар
08.05.2022 05:25 Відповісти
портібен за любу ціну!
показати весь коментар
08.05.2022 05:26 Відповісти
дайте мені автора-тормоза за "надто часті коментарі" за шось подержати секунд 30.
показати весь коментар
08.05.2022 05:29 Відповісти
ну за любного я знаю - кричалка знатна, сашковська
"кацапія повинна зникнути як держава!"
і все би гарно, як би тей же любний чи сашко ще б щось робили до цього,
а не тільки пітухами вскукарекyли.
показати весь коментар
08.05.2022 06:27 Відповісти
Велика подяка Борису Джонсону! Це єдиний ******** політик, який цілком реально оцінює сьогодення.
показати весь коментар
08.05.2022 07:51 Відповісти
Кацапія повинна зникнути як тюрьма народів. А коли всі ці татаріі та Бурятії будуть незалежними державами типа як Казахстан та Монголія, то і рязансько-суздальські кацапіки угомоняться. Тому що будуть регулярно получати п§зди. І як їх єдинокровниє браття угорці всіх у Європі шугали поки не получили п$зди від німців і все. Здулися аж до сьогодні та і назавжди.
показати весь коментар
08.05.2022 07:58 Відповісти
автор "надто часті коментарі" - дебіл
показати весь коментар
08.05.2022 08:37 Відповісти
ви теж помітили?
показати весь коментар
08.05.2022 11:18 Відповісти
******** танки с постаментов поснимает и кривые автоматы с хранения с ватниками со складов ))
показати весь коментар
08.05.2022 08:56 Відповісти
В очередной исторический кризис Британия опять доказывает, что она действительно Великая. По сути мы сегодня воююем за Свободу и их первую демократическую конституцию, которую британцы подарили миру еще в 13 веке. Все кто взял на вооружение ценности этой британской конституции процветают и двигают мир вперед. Украина отвоева Свободу неизбежно будет развиваться фарватере свободного мира и станет мощным региональным лидером для десятков стран бывшего СССР и бывшего РФ.
показати весь коментар
08.05.2022 09:09 Відповісти
Щиро дякуємо, Британіє!
показати весь коментар
08.05.2022 09:44 Відповісти
 
 