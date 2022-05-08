Українські воїни навчаються володіти іноземною зброєю до її надходження в Україну. Зараз ведемо перемовини про навчання наших пілотів, - Резніков

Українські військові вчаться застосовувати новітнє західне озброєння та техніку ще до його постачання ЗСУ. Незабаром навчання проходитимуть і військові льотчики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Як швидко ми вчимося? Я почав вести ці розмови й просити моїх колег, щоб вони вже відкривали курси для наших військових, не чекаючи рішення, що нам дають це озброєння… І британці вже взяли вчити наші ССО оперувати "Старстріками" (британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak "Старстрік" - ред.), в Польщі зробили підготовку. Наших взяли, коли ухвалили рішення, що будуть броньовані машини у нас і на "Спартанах" почали вчити наших і технарів, і водіїв, і "Спартани" вже сьогодні їдуть з підготовленими хлопцями. Наші артилеристи вчаться в трьох країнах якраз використовувати 155 калібри як американські, так і французькі…Зараз ми налагодили систему підготовки по інших видах озброєння", - зазначив Резніков, додавши, що навчання проходить швидко, особливо коли йдуть бойові дії.

На його думку, на тренінгові курси доцільно брати й готувати українських інструкторів, аби ті своєю чергою навчали наших військових. Крім того, наразі тривають перемовини про підготовку військових пілотів, адже незабаром, переконаний Резніков, вони будуть застосовувати й новітню авіацію.

"Я вже веду перемовини, щоб наші пілоти виїжджали на навчання. Тому що прийде час, коли ми почнемо опановувати мінімум А-10, те, що називають "тандерболт", або той самий F-15, F -16, або якісь "Гріпини" шведського виробництва. Це точно прийде цей час", – наголосив Резніков.

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