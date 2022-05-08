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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни навчаються володіти іноземною зброєю до її надходження в Україну. Зараз ведемо перемовини про навчання наших пілотів, - Резніков

резніков

Українські військові вчаться застосовувати новітнє західне озброєння та техніку ще до його постачання ЗСУ. Незабаром навчання проходитимуть і військові льотчики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Як швидко ми вчимося? Я почав вести ці розмови й просити моїх колег, щоб вони вже відкривали курси для наших військових, не чекаючи рішення, що нам дають це озброєння… І британці вже взяли вчити наші ССО оперувати "Старстріками" (британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak "Старстрік" - ред.), в Польщі зробили підготовку. Наших взяли, коли ухвалили рішення, що будуть броньовані машини у нас і на "Спартанах" почали вчити наших і технарів, і водіїв, і "Спартани" вже сьогодні їдуть з підготовленими хлопцями. Наші артилеристи вчаться в трьох країнах якраз використовувати 155 калібри як американські, так і французькі…Зараз ми налагодили систему підготовки по інших видах озброєння", - зазначив Резніков, додавши, що навчання проходить швидко, особливо коли йдуть бойові дії.

На його думку, на тренінгові курси доцільно брати й готувати українських інструкторів, аби ті своєю чергою навчали наших військових. Крім того, наразі тривають перемовини про підготовку військових пілотів, адже незабаром, переконаний Резніков, вони будуть застосовувати й новітню авіацію.

"Я вже веду перемовини, щоб наші пілоти виїжджали на навчання. Тому що прийде час, коли ми почнемо опановувати мінімум А-10, те, що називають "тандерболт", або той самий F-15, F -16, або якісь "Гріпини" шведського виробництва. Це точно прийде цей час", – наголосив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навіть після поразки Росія захоче помститися, потрібно бути готовими, - Резніков

Автор: 

літак (2962) навчання (592) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+30
Чому ігнорували попередження Заходу?
Чому ворог був на Оболоні за добу?
Чому підходи до столиці були незахищені?
Чому оголили Південь? Чому не захистили Схід?
Чому не було ракетної зброї? Чому не замовлялися «Стугни» та «Нептуни»?
Чому саботувалося оборонне замовлення?
https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?src=hashtag_click #на_часі
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08.05.2022 03:35 Відповісти
+28
Незабаром стане питання: Де Коломойський?!
...тут все і обломається...
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08.05.2022 03:11 Відповісти
+21
Я могу - "надо просто прекратить стрелять", и - "если мы будем учить наших пилотов летать, некому будет асфальтировать дороги"
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08.05.2022 05:10 Відповісти
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Я вже веду перемовини, щоб наші пілоти виїжджали на навчання.
 Без тебе, Резніков, вода із крана не потече...
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08.05.2022 03:07 Відповісти
Незабаром стане питання: Де Коломойський?!
...тут все і обломається...
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08.05.2022 03:11 Відповісти
А хто спитає? Якщо Ви, то він у Дніпрі. Жре, пьє і радіє що розбомбили аэропорт. Це ж вже обговорювали
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08.05.2022 08:38 Відповісти
необхідно припинити практику, коли через сраного олігарха чи групу олігархів, неважливо коломойський чи ще хтось, обломується цілій країні. Вони всі вже задрали лізти в керування країною, собою керувати не можуть. А потім цілий народ відгрібає. Державні інститути мають прцювати на користь народу, країни, а не оліграхічних груп. Бо держава це не тільки державні інститути, держава це люди, це ми. А олігархи, війна показує, що левова частка з них це тільки гільмінти. А ті, хто не гільмінт мають стати бізнесменами і не пхатися до політики, це сильно ослблює всіх нас, коли політика використовується для приватних інтересів певних груп людей.
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08.05.2022 10:52 Відповісти
хлопці навчаються бистріше ніж ти труси зелені міняешь.
зекоманда - з цього починаються криворогаті.
незабаром - зелене всьо....
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08.05.2022 03:21 Відповісти
троллінн 80L
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08.05.2022 03:24 Відповісти
вже тошнить від цього колеру і підлабузництва і зриває на мат.
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08.05.2022 03:30 Відповісти
-- так точно саме...
ганьба!
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08.05.2022 03:42 Відповісти
зробили із ніщо-клована маршала - цей 4ри рази піндець на голову не налазить...
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08.05.2022 03:50 Відповісти
живемо в час медіатехнологій, ми ще тримаємося, а деякі з овцелюба національного героя собі зробили.
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08.05.2022 10:53 Відповісти
к сведению: еще при Порхе наши пилоты ездили в США практиковаться на "бородавочниках". Если поискать - фото в интернете были.
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08.05.2022 03:33 Відповісти
Самолёт неплох. Шестиствольной пушкой размолотит любой танк, не говоря уже о чем-то другом. Плюс есть ракеты на подвеске
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08.05.2022 03:52 Відповісти
Тільки чомусь крім Айлендів та десятка Джавелінів ніхто навіть ржавого ствола продати не хотів.
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08.05.2022 04:48 Відповісти
діда - десятка Джавелінів на один кацапський танк ти хотів висморкнути?
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08.05.2022 09:02 Відповісти
А на передовій їх чомусь немає. Весь ФБ зараз на ногах - хлопців без бойового досвіду кидають на передову з калашами проти танків та артилерії просто на м'ясо. Багато таких уже загинуло, маса поранених.
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08.05.2022 23:23 Відповісти
баран ти яша..
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08.05.2022 09:40 Відповісти
доверие к стране накапливается десятками лет, а просрать его можно за один девятнадцатый год.
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08.05.2022 17:16 Відповісти
най так, але до Порошенка не меньше неприємних запитань, кадрова політика як завжди у наших всіх Президентів в дупі, і вичистити хоча би одне лайно, треба сто років життя потратити. Чи буде колись у нас Президент, що можна буде працювати на благо родини і України, а не стояти то на Банковій то під Печьорським, чи то ще десь, бо держінститути виконують вказівки хз кого, а не виконують свої прямі обов"язкі?
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08.05.2022 10:57 Відповісти
Чому ігнорували попередження Заходу?
Чому ворог був на Оболоні за добу?
Чому підходи до столиці були незахищені?
Чому оголили Південь? Чому не захистили Схід?
Чому не було ракетної зброї? Чому не замовлялися «Стугни» та «Нептуни»?
Чому саботувалося оборонне замовлення?
https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?src=hashtag_click #на_часі
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08.05.2022 03:35 Відповісти
переодягнись в зелене - поймешь...
он мавпа ніяка зверху переодяглась і відразу все зрозуміла.
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08.05.2022 03:38 Відповісти
Чому Ви знову оберете зе?
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08.05.2022 08:39 Відповісти
Чому на півдні голосовули за проросійські партії ? Попередження було , а довжина кордону який треба прикрити ? Скільки треба часу , щоб при перевазі в повітрі і в артилеріїї розмінувати Чонгар ?
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08.05.2022 08:40 Відповісти
Светлана Самборска:

Интересный материал сделала УПячка.
«От "капитуляции" Зеленского до капитуляции Путина. Как идут переговоры с Россией».

Интересным его делает тот факт, что построен он на разговорах с Арахамией, Подоляком и неназванным интервьюируемым из ОП, которые рассказывают, что, мол, все эти переговоры с Кремлем - это так, уловка и многоходовочка, а так-то мы - огого какие патриоты, вот даже кушать не можем, так за Украину боремся. Но автор вытаскивает на свет проговорки.

Вот, например, хорошее: «"Завдання [на переговоры] було поставлене [Зеленским] так, що успішним результатом буде відчуття, що делегація РФ повернеться додому і доповість своєму президентові, що з цими людьми (членами української делегації - УП) можна розмовляти і вони можуть щось розглядати", - розповів Арахамія». Ссылка на статью в первом каменте.

Дальше там про фантастическую ценность Абрамовича, и дальше еще хорошее: «"Ми почистили всю ту лабуду про "денацифікацію", "демілітаризацію", російську мову і решту. Там прописали, що Україна готова поки не вступати в НАТО в обмін на жорсткі й чіткі гарантії безпеки. Якась рамка угоди уже була готова.
Далі делегації рухатись просто не могли. Ми кажемо, що, хлопці, питання Криму і Донбасу - це територіальний статус. Ніхто тут не уповноважений про таке навіть говорити. Хай зустрічаються президенти і вирішують, куди рухатись. Треба зустріч лідерів", - розповідає УП один із співрозмовників на Банковій».

Ну, т.е. 1) добазарились до сдачи суверенитета и 2) сказали, что, мол, извините, пацаны, но сдачу территорий только через заглядывание в глаза Путину.

А дальше - бомба.

Вернее, дальше то, что было очевидно, но теперь это сказано вслух самими представителями власти. Капитуляция была готова и согласована. И это уже после Бучи (!) и после бегства (!) русских витязей с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Единственное, что остановило капитулянтский сценарий - это приезд Джонсона.

Цитирую: «Щойно українські перемовники та Абрамович/Мединський за підсумками Стамбула в загальних рисах погодили конструкцію майбутньої можливої угоди, у Києві майже без попередження з'явився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Джонсон привіз у Київ два простих меседжі: Путін - воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним. І друге - якщо ви готові з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то ми - ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине", - резюмує суть візиту Джонсона один із наближених Зеленського».

Такие дела.

И расслабляться рано, ведь переговоры по-прежнему идут. Чуть ли не в ежедневном режиме. И очевидно, что зеленые и выйти из них не могут, но и сдавать Украину уже боятся. Застряли.

Вспомнилась то ли байка, то ли слухи из 2014 году. Говорили тогда, что Кернес и Добкин продали тогда Харьков русским. Вот только Харьков дал русским в морду, и их ХНР полетело домой, сверкая голой жопой. Так вот, якобы тогда Добкин деньги вернул, а Кернес вернуть отказался.

В связи с чем добрый совет Владимиру Александровичу и Андрею Борисовичу: не пора ли задуматься о возврате денег за Крым, за разминированный Чонгар, за воду в Крым, за сухопутный коридор, за Мариуполь, за Донбасс. За все то, что вылилось в десятки тысяч загубленных и в миллионы поломанных жизней.
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08.05.2022 20:57 Відповісти
Вірю, бо це опосередковано підтвердив турецький міністр МЗС. Він ніяк не міг зрозуміти, чому війна продовжується, коли в Стамбулі сторони вже все "порєшалі", при чому зійшлися на пуйловському варіанті нового територіального розподілу України, і вже пора святкувати замирення і починати туристичний сезон! От такі діяння готувалися за спинами українців... Не можна про це забувати.
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08.05.2022 23:17 Відповісти
пілоту не тре шо довго показувати - ну як де які кнопки і анґлійська..
3 польоти над Каліфорнію і хлопець готов до бою.
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08.05.2022 04:00 Відповісти
Сколько у тебя часов налета, эксперт?
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08.05.2022 08:03 Відповісти
за одни сутки - в среднем восемь диваночасов.
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08.05.2022 17:19 Відповісти
так було і так завжди буде - хто літає, а хто в сраку лиже...
було бубіно хмаміліе Чернецький - уся опа в чорному була б.
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08.05.2022 04:05 Відповісти
як би так влаштувати, щоб ті хто сраку ліже, не псули життя тим, хто літає хто працює, хто рятує, вчить, коротше всім тим, хто важливими для суспільства справами зайнятий, важливими і для тих, хто сраку лиже також, бо хочуть вони чи ні, їх життя залежить від тих, хто зайнятий справами. Мабуть підлабузники заздрять і не можуть перенести того факту, що люди без них можуть обійтися, а вони без людей ні. як кацапи бісяться, що ми без них спокійно можемо прожити, а вони бе знас не можуть.
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08.05.2022 11:00 Відповісти
до кінцю дня питання тільки одне - ти або літаешь або переодягаешся під фамілію...
оце переодяглося - це ті самі гніди... -страшне.....
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08.05.2022 04:18 Відповісти
Як ви боти остогидли! Маете щось по суті справи сказати- кажіть, не маєте- стульть свою срану пельку та валіть на парашкінські сайти, блюйте там!
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08.05.2022 04:43 Відповісти
Я могу - "надо просто прекратить стрелять", и - "если мы будем учить наших пилотов летать, некому будет асфальтировать дороги"
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08.05.2022 05:10 Відповісти
браво!
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08.05.2022 05:52 Відповісти
Браво. Самолеты давайте.
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08.05.2022 04:49 Відповісти
кожний дрyгий двух недільний чек йде на ті самолети - сам шо дав?
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08.05.2022 06:07 Відповісти
стейтмент в студию!
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08.05.2022 06:37 Відповісти
губи розвинь - бо мій стейтмент не влізе
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08.05.2022 06:48 Відповісти
й не пались- самольоти- то літаки. погано вас в гдб тренують
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08.05.2022 06:39 Відповісти
я тільки вчуся мові, тобік....
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08.05.2022 06:44 Відповісти
іваноф, а шо таке гдб?
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08.05.2022 06:51 Відповісти
розумію падла якась - но ти ж краще знаеш
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08.05.2022 06:54 Відповісти
в нас 4 з сімьї там вас іванових *********.
і ми з мамкою порішали шо і на один чек проживемо.
другий іде ціленаправленно - на 4х.
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08.05.2022 07:05 Відповісти
А-10...
то кацапняча смерть, для тоґо і ************.
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08.05.2022 05:14 Відповісти
One word 'Brrrrrrrrrt'.
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08.05.2022 09:02 Відповісти
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо
....
Слава нації
Смерть москалям
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08.05.2022 05:48 Відповісти
картинковий дМитро, писати навчився та вважаєш, що тебе скотиняку тут не запам'ятали?
Що б ти зараз не писав- ти гнида, що вартує тільки підсрачників.
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08.05.2022 11:37 Відповісти
Русские! А чем это вдруг так резко запахло в воздухе?
Не бойтесь, это не аммиачная химатака.
Знаете, что это за запах? Ссанина, мать вашу.
Ссаные тряпки, которыми вас гонят и будут гнать из Украины.
Ничто в мире не пахнет так, как они.
Люблю запах ссаных тряпок поутру. Это запах освобождения от вас
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08.05.2022 06:01 Відповісти
Напомнило про "запах напалма по утрам"
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08.05.2022 08:56 Відповісти
Власне це і була варіація на тему )))
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08.05.2022 19:31 Відповісти
Зелена мразота! Працюй мовчки! Поки що. Ударних груп у кацапів нема, тварина.
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08.05.2022 06:34 Відповісти
Я от щось не розумію-у того резнікова словесний понос чи з головою щось негаразд? Робіть свою справу тихо, добре і швидко, а то ..анонси викидає. Хватить нам одного із своїми відосіками...
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08.05.2022 06:35 Відповісти
Просто зробіть і не п...діть. Дебіли, б.. ля.
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08.05.2022 07:23 Відповісти
А як же рейтинг?
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08.05.2022 08:42 Відповісти
поки прийде цей момент,то на злітних смугах будуть жаби квакати
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08.05.2022 08:42 Відповісти
Щоб зрозуміти, чому так невдало для ЗСУ розпочалась війна, достатньо ознайомитись з цим списком Юрія Бутусова :

Безкарність та безсовісність: міністр оборони, не купивший для армії жодного снаряда та ракетної установки, який зірвав виконання Держоборонзамовлення, призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Євросоюзі. {Указ пересидента ЗЕлупи Янелоха № 306/2022}
За часи свого правління в міноборони Андрій Таран не закупив жодного артилерийського снаряду.
Не закупив жодної пускової установки ПТРК Стугна.
Закуплена дуже мала кількість безпілотних розвідувальних апаратів.
Не закупив жодного пікапа та багато чого іншого.
Не створено ні доктрини ні плану якихось структурних змін.
У квітні 2021-го комітет по обороні ВР ухвалив рішення щодо звільнення заступника Тарана - замміністра оборони Халімона за провали у сфері харчування армії, ДБР порушила для перевірки діяльності Халімона кримінальну справу.
Таран ухвалив наказ №330, де прирівняв відкриття вогню по російським військам до адміністративного правопорушення, який було відмінено тільки після публічного скандалу.
Таран зірвав виконання Держоборонзамовлення 2020-го та 2021-го років.
Так, у 2020-му році Міноборони не використало понад 10 мільярдів гривень державних гарантій на закупівлю озброєння, і ці гроші Мінфін у кінці року передав на Велике будівництво.
У 2020-му році з вини Тарана було зірвано та призупинено фінансування ракетної програми, цілий рік на програму Нептун не перераховували гроші. Це легко перевірити, і це далеко не все.
У країні, де влада несе відповідальність за свої вчинки, пан Таран вже сидів би у тюрмі. У країні, де у владі існує мораль, Тарану був би заборонений навіть підхід до владних кабінетів.
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08.05.2022 09:07 Відповісти
русскіє літали як нац_гули, думали що будуть тут як лисиця в курнику, а їх саміх посмажили.
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08.05.2022 11:05 Відповісти
Як же їм всім кортить у "ньюз мейкери"... От нафіга ці числені виступи і ляпання дурними язиками що треба чи не треба? Краще би в інстаграм квіточки і котики постив. І дурневі радість, і армії спокійніше.
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08.05.2022 10:13 Відповісти
 
 