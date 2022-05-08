Українські воїни навчаються володіти іноземною зброєю до її надходження в Україну. Зараз ведемо перемовини про навчання наших пілотів, - Резніков
Українські військові вчаться застосовувати новітнє західне озброєння та техніку ще до його постачання ЗСУ. Незабаром навчання проходитимуть і військові льотчики.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Як швидко ми вчимося? Я почав вести ці розмови й просити моїх колег, щоб вони вже відкривали курси для наших військових, не чекаючи рішення, що нам дають це озброєння… І британці вже взяли вчити наші ССО оперувати "Старстріками" (британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak "Старстрік" - ред.), в Польщі зробили підготовку. Наших взяли, коли ухвалили рішення, що будуть броньовані машини у нас і на "Спартанах" почали вчити наших і технарів, і водіїв, і "Спартани" вже сьогодні їдуть з підготовленими хлопцями. Наші артилеристи вчаться в трьох країнах якраз використовувати 155 калібри як американські, так і французькі…Зараз ми налагодили систему підготовки по інших видах озброєння", - зазначив Резніков, додавши, що навчання проходить швидко, особливо коли йдуть бойові дії.
На його думку, на тренінгові курси доцільно брати й готувати українських інструкторів, аби ті своєю чергою навчали наших військових. Крім того, наразі тривають перемовини про підготовку військових пілотів, адже незабаром, переконаний Резніков, вони будуть застосовувати й новітню авіацію.
"Я вже веду перемовини, щоб наші пілоти виїжджали на навчання. Тому що прийде час, коли ми почнемо опановувати мінімум А-10, те, що називають "тандерболт", або той самий F-15, F -16, або якісь "Гріпини" шведського виробництва. Це точно прийде цей час", – наголосив Резніков.
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Без тебе, Резніков, вода із крана не потече...
...тут все і обломається...
зекоманда - з цього починаються криворогаті.
незабаром - зелене всьо....
ганьба!
Чому ворог був на Оболоні за добу?
Чому підходи до столиці були незахищені?
Чому оголили Південь? Чому не захистили Схід?
Чому не було ракетної зброї? Чому не замовлялися «Стугни» та «Нептуни»?
Чому саботувалося оборонне замовлення?
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он мавпа ніяка зверху переодяглась і відразу все зрозуміла.
Интересный материал сделала УПячка.
«От "капитуляции" Зеленского до капитуляции Путина. Как идут переговоры с Россией».
Интересным его делает тот факт, что построен он на разговорах с Арахамией, Подоляком и неназванным интервьюируемым из ОП, которые рассказывают, что, мол, все эти переговоры с Кремлем - это так, уловка и многоходовочка, а так-то мы - огого какие патриоты, вот даже кушать не можем, так за Украину боремся. Но автор вытаскивает на свет проговорки.
Вот, например, хорошее: «"Завдання [на переговоры] було поставлене [Зеленским] так, що успішним результатом буде відчуття, що делегація РФ повернеться додому і доповість своєму президентові, що з цими людьми (членами української делегації - УП) можна розмовляти і вони можуть щось розглядати", - розповів Арахамія». Ссылка на статью в первом каменте.
Дальше там про фантастическую ценность Абрамовича, и дальше еще хорошее: «"Ми почистили всю ту лабуду про "денацифікацію", "демілітаризацію", російську мову і решту. Там прописали, що Україна готова поки не вступати в НАТО в обмін на жорсткі й чіткі гарантії безпеки. Якась рамка угоди уже була готова.
Далі делегації рухатись просто не могли. Ми кажемо, що, хлопці, питання Криму і Донбасу - це територіальний статус. Ніхто тут не уповноважений про таке навіть говорити. Хай зустрічаються президенти і вирішують, куди рухатись. Треба зустріч лідерів", - розповідає УП один із співрозмовників на Банковій».
Ну, т.е. 1) добазарились до сдачи суверенитета и 2) сказали, что, мол, извините, пацаны, но сдачу территорий только через заглядывание в глаза Путину.
А дальше - бомба.
Вернее, дальше то, что было очевидно, но теперь это сказано вслух самими представителями власти. Капитуляция была готова и согласована. И это уже после Бучи (!) и после бегства (!) русских витязей с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Единственное, что остановило капитулянтский сценарий - это приезд Джонсона.
Цитирую: «Щойно українські перемовники та Абрамович/Мединський за підсумками Стамбула в загальних рисах погодили конструкцію майбутньої можливої угоди, у Києві майже без попередження з'явився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Джонсон привіз у Київ два простих меседжі: Путін - воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним. І друге - якщо ви готові з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то ми - ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине", - резюмує суть візиту Джонсона один із наближених Зеленського».
Такие дела.
И расслабляться рано, ведь переговоры по-прежнему идут. Чуть ли не в ежедневном режиме. И очевидно, что зеленые и выйти из них не могут, но и сдавать Украину уже боятся. Застряли.
Вспомнилась то ли байка, то ли слухи из 2014 году. Говорили тогда, что Кернес и Добкин продали тогда Харьков русским. Вот только Харьков дал русским в морду, и их ХНР полетело домой, сверкая голой жопой. Так вот, якобы тогда Добкин деньги вернул, а Кернес вернуть отказался.
В связи с чем добрый совет Владимиру Александровичу и Андрею Борисовичу: не пора ли задуматься о возврате денег за Крым, за разминированный Чонгар, за воду в Крым, за сухопутный коридор, за Мариуполь, за Донбасс. За все то, что вылилось в десятки тысяч загубленных и в миллионы поломанных жизней.
3 польоти над Каліфорнію і хлопець готов до бою.
було бубіно хмаміліе Чернецький - уся опа в чорному була б.
оце переодяглося - це ті самі гніди... -страшне.....
і ми з мамкою порішали шо і на один чек проживемо.
другий іде ціленаправленно - на 4х.
то кацапняча смерть, для тоґо і ************.
Ми переможемо
....
Слава нації
Смерть москалям
Що б ти зараз не писав- ти гнида, що вартує тільки підсрачників.
Не бойтесь, это не аммиачная химатака.
Знаете, что это за запах? Ссанина, мать вашу.
Ссаные тряпки, которыми вас гонят и будут гнать из Украины.
Ничто в мире не пахнет так, как они.
Люблю запах ссаных тряпок поутру. Это запах освобождения от вас
Безкарність та безсовісність: міністр оборони, не купивший для армії жодного снаряда та ракетної установки, який зірвав виконання Держоборонзамовлення, призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Євросоюзі. {Указ пересидента ЗЕлупи Янелоха № 306/2022}
За часи свого правління в міноборони Андрій Таран не закупив жодного артилерийського снаряду.
Не закупив жодної пускової установки ПТРК Стугна.
Закуплена дуже мала кількість безпілотних розвідувальних апаратів.
Не закупив жодного пікапа та багато чого іншого.
Не створено ні доктрини ні плану якихось структурних змін.
У квітні 2021-го комітет по обороні ВР ухвалив рішення щодо звільнення заступника Тарана - замміністра оборони Халімона за провали у сфері харчування армії, ДБР порушила для перевірки діяльності Халімона кримінальну справу.
Таран ухвалив наказ №330, де прирівняв відкриття вогню по російським військам до адміністративного правопорушення, який було відмінено тільки після публічного скандалу.
Таран зірвав виконання Держоборонзамовлення 2020-го та 2021-го років.
Так, у 2020-му році Міноборони не використало понад 10 мільярдів гривень державних гарантій на закупівлю озброєння, і ці гроші Мінфін у кінці року передав на Велике будівництво.
У 2020-му році з вини Тарана було зірвано та призупинено фінансування ракетної програми, цілий рік на програму Нептун не перераховували гроші. Це легко перевірити, і це далеко не все.
У країні, де влада несе відповідальність за свої вчинки, пан Таран вже сидів би у тюрмі. У країні, де у владі існує мораль, Тарану був би заборонений навіть підхід до владних кабінетів.