США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія узгодили плани щодо додаткових санкцій проти РФ

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман разом зі своїми колегами з Франції, Німеччини, Італії й Великої Британії обговорили в Парижі подальші кроки щодо запровадження додаткових санкцій проти РФ, а також продовження підтримки України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами переговорів у суботу, інформує Цензор.НЕТ.

"Учасники зустрічі узгодили плани щодо додаткових санкцій, а також інших заходів з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, сторони провели "широку дискусію щодо вторгнення Росії в Україну, важливості подальшого надання військової допомоги Україні для самооборони, а також гуманітарної допомоги мільйонам людей, які були змушені покинути свої домівки".

Сторони обговорили також загрозу глобальній продовольчій безпеці, спричинену вторгненням Росії в Україну.

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