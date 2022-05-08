УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6853 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
3 158 7

США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія узгодили плани щодо додаткових санкцій проти РФ

санкции

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман разом зі своїми колегами з Франції, Німеччини, Італії й Великої Британії обговорили в Парижі подальші кроки щодо запровадження додаткових санкцій проти РФ, а також продовження підтримки України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами переговорів у суботу, інформує Цензор.НЕТ.

"Учасники зустрічі узгодили плани щодо додаткових санкцій, а також інших заходів з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, сторони провели "широку дискусію щодо вторгнення Росії в Україну, важливості подальшого надання військової допомоги Україні для самооборони, а також гуманітарної допомоги мільйонам людей, які були змушені покинути свої домівки".

Сторони обговорили також загрозу глобальній продовольчій безпеці, спричинену вторгненням Росії в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери G7 обговорять можливість запровадження додаткових санкцій проти РФ, - Bloomberg

Автор: 

Велика Британія (5661) Німеччина (7480) Держдепартамент США (1650) Італія (1587) росія (66060) санкції (12104) США (23404) Франція (3102) Шерман Венді (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.05.2022 06:48 Відповісти
Да объявите уже россию - страной спонсором терроризма и на этом её жизнь закончится.
показати весь коментар
08.05.2022 06:58 Відповісти
ні, потрібно оголошувати правду: касапія - сама по собі країна-терорист. А її очільники - злочинці-терористи
показати весь коментар
08.05.2022 08:04 Відповісти
"США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія" - хороший склад групи. Головне - US+UK присутні; хоча, можна було би до цієї групи запросити ще Польщу, Литву, Латвію, Естонію... Чехію, Словаччину...
показати весь коментар
08.05.2022 08:07 Відповісти
Не хвилюйся! Вони підтримають "на автоматі"!
показати весь коментар
08.05.2022 08:28 Відповісти
Зеленскаму не говорите, а то раньше времени сольет все россии.
показати весь коментар
08.05.2022 08:41 Відповісти
Дякуємо, друзі
показати весь коментар
08.05.2022 12:32 Відповісти
 
 