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Новини Війна
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Для нас це нічого не змінює, - Зеленський про можливість оголошення Путіним війни проти України

зеленський

Амбіції російських окупантів щодо України, попри великі втрати і провал всіх початкових задумів, не змінюються. Які б заяви не зробив президент РФ Володимир Путін на параді в Москві, для України це не матиме ніякого значення.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що "перемога" для росіян - це руйнування і поразка всього цивілізованого світу.

"Для нас це нічого не змінює. Для нас війна триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів. Росіяни знищують українські міста, їх можна показувати в голлівудських фільмах жахів", - сказав глава держави.

Також читайте: 9 травня Росія офіційно оголосить Україні війну, - Шмигаль

Автор: 

День Перемоги (458) Зеленський Володимир (24352) путін володимир (24120) росія (66060)


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Топ коментарі
+10
Прозріло чмо зелене
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08.05.2022 07:28 Відповісти
+10
сльози за загиблих об штани витерли і продовжуемо ********* кацапаню....
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08.05.2022 07:44 Відповісти
+9
Звичайно ж не змінить, ти вже здав все що міг.
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08.05.2022 07:56 Відповісти
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....змінює - заберомо наші землі до Дону.
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08.05.2022 07:22 Відповісти
Каждый кацап даже должен быть пизжен👊💥.
1. ***** кацапа вы делаете мир добрее❗
2. *********** кацап радует окружающих👍
3. Эсли не я, то кто же❓Так, что не ленитесь. Порадуйте окружающих🤙
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08.05.2022 07:56 Відповісти
Вони тобі треба? Зараз не 19 століття - і не "землі" головне, а люди роботящі! А тобі потрібні ТІ люди? У моєї жінки прадід був з донських козаків Так він любив говорить: "Мы не сеяли, не шили, а в шелках ходили!"
Ми тут вже тридцять років власну "вату" ніяк перевиховать не можемо, а ти нам ще те бидло пропонуєш до себе забрать!
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08.05.2022 08:58 Відповісти
і для нас теж.
вова не толстій, а то ти вже пішов....- а казав шо не лох
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08.05.2022 07:23 Відповісти
Прозріло чмо зелене
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08.05.2022 07:28 Відповісти
Чому тебе так корчить від злості, кацап чи що?
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08.05.2022 09:50 Відповісти
А де жарти про "расія проста падвігаєт граніци" . Доречі а де Таран,,
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08.05.2022 10:39 Відповісти
чому від злості? від тупості нашого Зє.

Оголошення війни - це мобілізація в РФ, а це від 10 до 20 млн. рашистів зі зброєю (у 50-100 раз більше ніж зараз).

Щоб з них зробити хороших росіянців (хоч в двухсотій формі, хоч в трьохсотій) треба буде років 5-10.

А скільки вони за цей час зроблять нам Буч або Маріуполів?

...і головне, весь цей час у нас презедентом буде "чмо зелене" (бо стан військовий, вибори не проводяться). Уявіть 10 років Зє кожного дня звертається до ще одного з парламентів світу ( транслює це в прямому ефірі на каналі Рада), потім нас разом з депутатами парламенту, якому не пощастило, заспокоює Арестович (каже, що треба потерпіти і сьогодні на одне Зє-звернення стало менше), раз на тиждень Єрмак вкидує "зраду", Верещук, Арахамія і Подоляк - організовують зелений коридор з зеленого коридору (але знову зривають евакуацію, розпатякавши про її час та місце напередодні)... небриті бороди Зє-команди доросли до землі і тепер заважають ходити...
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08.05.2022 11:17 Відповісти
Раніше Зє написало би "Какая разница", а тепер "Для нас це нічого не змінює".
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08.05.2022 10:34 Відповісти
ми ще пройдемо по Хрещатику і заспіваймо
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ Марш Українського війська "Зродились ми великої години"
як ходили до квітня 19го.
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08.05.2022 07:37 Відповісти
це Львів.
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08.05.2022 07:46 Відповісти
Порошенко... Порошенко... А хто він такий, нагадайте.
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08.05.2022 09:54 Відповісти
сльози за загиблих об штани витерли і продовжуемо ********* кацапаню....
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08.05.2022 07:44 Відповісти
Звичайно ж не змінить, ти вже здав все що міг.
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08.05.2022 07:56 Відповісти
Шо, і цей підписав ганебний "Мінск"?
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08.05.2022 09:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EV_vT0Vud5Q Ой у лузі червона калина
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08.05.2022 07:57 Відповісти
пінк флойд -до сну.
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08.05.2022 08:01 Відповісти
Хто знає де Сивохо, «отець платформи примирення та єдності».
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08.05.2022 08:03 Відповісти
Під "генделиком" п"яний спить Біда в нього - знову "платформа" поламалася От і запив з горя!
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08.05.2022 08:51 Відповісти
доброго ранку - ми з України!
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08.05.2022 08:05 Відповісти
Хочу, тебе бачити, тільки на телеканалі ДОМ!
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08.05.2022 08:08 Відповісти
вже не назива ( та сторона) шашлики в травні скоштував, асфальтні ракети зробив, дерева посадив шоб не пройшов ворог.
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08.05.2022 08:34 Відповісти
Для тебе дебіла нічого не міняє, як і раніше. Ти вже мабудь переробився, треба відпочити.
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08.05.2022 08:35 Відповісти
як діди на потребу? - свисніть..
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08.05.2022 08:35 Відповісти
повилазили всі на стрічке провокатори - клобранти - боти -ліжби наложити кучу де живуть == хорошо смеюсь що так допікае і день робиться радісним хоч і війна
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08.05.2022 08:35 Відповісти
- Куме! А знаєте чому "Блазень" так кріпко сидить у кріслі президента і кожен день виголошує патріотичні промови?
- Знаю! Бо патріоти України йому яйця покрівельними цвяхами до крісла прибили і кінці позагинали!
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08.05.2022 08:48 Відповісти
********!!!!! а кричал 7 лет что войну закончил с своей "голове"!! что это апалчленцы
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08.05.2022 08:57 Відповісти
шашлыки, асфалт, дороги, #ненагнетайте
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08.05.2022 14:29 Відповісти
Как ничего не меняет? Объявят военное положение призовут ещё пол миллиона,обучат и через пару месяцев пойдут опять
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08.05.2022 08:57 Відповісти
однако, пока доедут, пока "обучение" и т.д. у населения Мокселя появятся вопросы типа " а какжи Киев за два дня"? "а не сжеч ли нам военкомат и т.д. . два месяца им это до лебединого озера хватит с головой)))
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08.05.2022 14:31 Відповісти
ктото верит в "независимых хакеров" на россии??? это в "стране" где за репост-****-сажают!! где всё тотально под каблуком спецслужб?

есессно, что это "скоординированная атака". так НЕзависимых сил давно не оставили, всё зачистили!!!
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08.05.2022 14:28 Відповісти
 
 