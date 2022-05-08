Для нас це нічого не змінює, - Зеленський про можливість оголошення Путіним війни проти України
Амбіції російських окупантів щодо України, попри великі втрати і провал всіх початкових задумів, не змінюються. Які б заяви не зробив президент РФ Володимир Путін на параді в Москві, для України це не матиме ніякого значення.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що "перемога" для росіян - це руйнування і поразка всього цивілізованого світу.
"Для нас це нічого не змінює. Для нас війна триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів. Росіяни знищують українські міста, їх можна показувати в голлівудських фільмах жахів", - сказав глава держави.
Топ коментарі
+10 василь лялик
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+10 RGSMPG1
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1. ***** кацапа вы делаете мир добрее❗
2. *********** кацап радует окружающих👍
3. Эсли не я, то кто же❓Так, что не ленитесь. Порадуйте окружающих🤙
Ми тут вже тридцять років власну "вату" ніяк перевиховать не можемо, а ти нам ще те бидло пропонуєш до себе забрать!
вова не толстій, а то ти вже пішов....- а казав шо не лох
Оголошення війни - це мобілізація в РФ, а це від 10 до 20 млн. рашистів зі зброєю (у 50-100 раз більше ніж зараз).
Щоб з них зробити хороших росіянців (хоч в двухсотій формі, хоч в трьохсотій) треба буде років 5-10.
А скільки вони за цей час зроблять нам Буч або Маріуполів?
...і головне, весь цей час у нас презедентом буде "чмо зелене" (бо стан військовий, вибори не проводяться). Уявіть 10 років Зє кожного дня звертається до ще одного з парламентів світу ( транслює це в прямому ефірі на каналі Рада), потім нас разом з депутатами парламенту, якому не пощастило, заспокоює Арестович (каже, що треба потерпіти і сьогодні на одне Зє-звернення стало менше), раз на тиждень Єрмак вкидує "зраду", Верещук, Арахамія і Подоляк - організовують зелений коридор з зеленого коридору (але знову зривають евакуацію, розпатякавши про її час та місце напередодні)... небриті бороди Зє-команди доросли до землі і тепер заважають ходити...
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ Марш Українського війська "Зродились ми великої години"
як ходили до квітня 19го.
- Знаю! Бо патріоти України йому яйця покрівельними цвяхами до крісла прибили і кінці позагинали!
есессно, что это "скоординированная атака". так НЕзависимых сил давно не оставили, всё зачистили!!!